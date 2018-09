Yona ei usko onnellisuuteen: "Ehkä se on illuusio siinä missä täydellisyyskin"

Tomi Nordlund

Mitäs tällä kertaa? Yona aloittaa uuden levynsä modernisti soljuvalla popkappaleella Iloo putoo, jossa lauluääntä on muokattu harmonizer-efektillä ja autotunella. Laulajan kyllä tunnistaa efektin takaa, ja biisi on hieno, mutta ensireaktio on silti sarjaa “märkä rätti vasten kasvoja”.

Genreseikkailuihin viehtynyt Yona eli Johanna Pitkänen naurahtaa ja toteaa, että 7-nimisen uutuuslevyn alku voi kieltämättä aiheuttaa shokkireaktion.

–On hienoa hämmentää, kyllähän mä sitä haluan myös. Aina näissä on vähän sellainen nuorallatanssijaolo. Silti yritän luottaa siihen, että jos musa on hyvää, laadukasta ja sydämellä tehtyä, niin homma ei voi mennä ihan päin prinkkalaa.

Kuuntele: Yonan kappaleGhetto.

7 osoittautuukin rohkeaksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tarjoaa poplevyn kontekstissa poikkeuksellisen paljon kiintoisia tasoja.

Yona kertoo haluavansa tehdä yhä ja aina musiikkia nimenomaan albumikokonaisuus mielessä, vaikka nykyään alalla rynnitään eteenpäin singlet ja striimausluvut mielessä.

–Ajattelen albumejani aina vinyylinä, joihin rakennan tietynlaisen a- ja b-puolen. 7 alkaa dynaamisesti, vahvasti ja popisti, ja sitten loppupuolella uidaan vähän syvempiin vesiin, Yona tiivistää.

Yksinkertaisen kautta

Tällä kertaa Yona halusi vältellä dramatiikkaa ja kirjoittaa yksinkertaisemmista asioista, vaikkei hän vieläkään ole kiinnostunut kuvaamaan arjen realismia vaikkapa likaisten pyykkien tasolla.

–Esimerkiksi Elovena lovena eloon kertoo siitä, että haluan olla sulle mieliksi tänään, haluan olla sulle kiva tyttöystävä. Aiemmin olen kaihtanut tuollaisia aiheita. Ehkä se liittyy omaan kasvuun ihmisenä. Nykyään löydän enemmän tasoja pienemmistäkin asioista.

Petri Huhtinen

Nimi 7 ei viittaa pelkästään siihen, että kyseessä on Yonan seitsemäs levy. Yona muistuttaa, että 7 on täydellisyyden numero. Täydellisyyden käsite on pyörinyt artistin mielessä paljon.

Yona kertoo, että ihmiset pyrkivät pakonomaisesti täydellisyyteen ja sen esittelyyn vaikkapa somessa. Usein tästä on täydellisyys kaukana.

Häntä ahdistavat myös kommentit “ennen en ollut onnellinen, mutta sitten kävi näin ja sitten musta tuli onnellinen”. Se on hänestä stressaava ajatuskulku, joka tuottaa usein aivan päinvastaista jälkeä.

–Mulle on myös käynyt noi kaikki jutut, eikä musta silti ole koskaan tullut eikä tule onnellista. Ehkä se on illuusio siinä missä se täydellisyyskin.

Hän kertookin halunneensa taltioida levylleen jonkinlaisen pakottomuuden ilmapiirin.

–Asiat ovat näin, ja me ollaan tällaisia, ja se on juuri se täydellisyys.

Lokeroinnit pois

Yonan vakuuttavan ja puhuttelevan Naivi-levyn (2015) parissa kuulijalle saattoi tulla tunne, että vihdoin taiteilija on tavoittanut todellisen olemuksensa. Sitten tulikin jo raplevy (Jano) ja nyt uusi ja värikkään moniulotteinen popalbumi.

Yonan perässä on vaikea pysyä.

Muutos onkin yksi Yonan levytysuran avainsanoista. Koskaan ei voi tietää, mitä seuraavaksi tulee, vaikka toki artistille ja hänen bändilleen ominaisen soundin tunnistaa.

Laulaja toteaakin puoliksi huvittuneena, ettei häntä kiinnosta minkään tason lokerointi millään elämän osa-alueella.

–Toissa viikonloppuna olin Helsingissä Yo Kuudes Linja raps! -illassa, kun taas seuraava päivä vierähti lavatansseissa. Samoin suhtaudun musaan, mua vaan kiinnostaa niin monenlainen.

Johanna Kustannus

Samalla Yona kertoo ymmärtävänsä, etteivät kaikki ole samanlaisia kuin hän. Välillä on tarpeellista fokusoida tekemistä yhteen suuntaan.

Kun kaikkea tangosta folkiin ja reggaeen tehneeltä Yonalta nykyään kysytään, millaista musiikkia hän tekee, takataskusta löytyy valmis vastaus.

–Mä olen ruvennut sanomaan, että teen sellaista taiteellisempaa poppia. Sillä vastauksella on pärjätty hyvin!