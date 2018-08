Ylöjärven kaupungintalon aukiolla oli yli 4 000 ihmistä katsomassa Eppu-veistosta: "Odotin jonkinlaista näköisteosta, mutta hauskaa, että siinä on nyt seinä ikuistettuna"

Markus Mäki Aamulehti

Eppu Normaalin veistos paljastettiin keskiviikkona Ylöjärven kaupungintalolla. Järjestäjän arvion mukaan aukiolle oli kokoontunut yli 4 000 ihmistä. Tapahtuman juonsi toimittaja Arto Nyberg ja patsaan paljasti Ylöjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jaana Lamminen.

Eppu Normaalin kitaristi Juha Torvinen kertoo videolla, mitä mieltä on veistoksesta:

100 000 euroa maksaneen veistoksen on suunnitellut ja toteuttanut kuvanveistäjä Kimmo Schroderus. Veistos kantaa nimeä Alamökki ja sen esikuva on yhtyeen treenikämppänä toiminut mökki, jonka päädystä otettiin veistosta varten silikonimuotti.

Veistoksen on tilannut Ylöjärven kaupunki ja se on maksettu pääosin kaupungin saamilla testamenteilla, jotka on osoitettu kulttuuritarkoitukseen.

Keikka perusturvakeskuksen katolla

Veistoksen paljastamisen jälkeen oli vuorossa yllätysesiintyjä, jota moni ehkä osasikin etukäteen odottaa.

Paikalle saapuneen yleisön riemuksi Eppu Normaali nousi perusturvakeskuksen katolle ja veti noin tunnin mittaisen keikan. Yhtye myös kommentoi uuden veistoksen ulkonäköä.

–Ajatus meidän mökin seinästä keskellä kaupunkia oli niin absurdi, että pakkohan se oli toteuttaa. Siinä oli oikea sävy ja lopputulos on kaunis esine, laulaja Martti Syrjä sanoo.

Kitaristi Juha Torvisen mukaan yhtye ottaa veistoksen vastaan tyytyväisenä.

–Meitä viehätti etenkin se, että taiteilija oli tutustunut bändin historiaan ja löytänyt sieltä yhteisen nimittäjän, Torvinen sanoo.

Katso video Aamulehden suoran lähetyksen parhaista paloista:

Aukio täyttyi Eppu-faneista

Ylöjärveläiset Juha ja Pia Liinavuori olivat saapuneet keskiviikkona paikalle seuraamaan veistoksen paljastumista ja olivat tyytyväisiä lopputulokseen.

–Kyllä se näyttää hyvältä ja hienoa, että siinä on tuollainen tarina taustalla, Pia Liinavuori sanoo.

Liinavuori on kuunnellut Eppuja jo pitkään. Ensimmäinen muisto Epuista on peräisin vuodelta 1985.

–Kaveri oli juuri saanut ajokortin ja ajoimme keltaisella kuplalla Ylöjärvellä, kun Eput soivat radiossa. Lauloimma siinä sitten mukana, Liinavuori sanoo.

Ville ja Anna Levaniemi kuuntelivat Eppujen keikkaa hieman sivummalla. Veistoksen ulkomuoto yllätti.

–Odotin jonkinlaista näköisveistosta, mutta hauskaa, että siinä on nyt seinä ikuistettuna, Ville Levaniemi sanoo.

–Ei sitä ehkä olisi heti tajunnut, mutta nyt kun tietää taustan, niin onhan siinä hieno idea, Anna Levaniemi jatkaa.

Tesomalla asuva pari on kuunnellut Eppuja kohta 30 vuotta ja kotoa löytyy yhtyeen kaikki levyt.

–Tiedettiin tästä tapahtumasta ja vähän epäiltiin, että tässä yhteydessä Eput voisivat myös esiintyä, Ville Levaniemi sanoo.

Reikäinen CD vai puolapuut?

–Se näyttää CD-levyltä, joka on täynnä reikiä.

Näin Eppu-veistosta kuvailee 6-vuotias Sofi Koivuviita. Isosisko Suvin mielestä veistos on aika reikäinen.

–Siinä näkyy vielä jäljet koulun vanhoista puolapuista. En ollut itse siellä koskaan oppilaana, mutta olen kyllä käynyt siellä, Reijo Irri kommentoi.

Irrin mukaan Eppujen suosion salaisuus on yhtyeen kappaleissa.

–Eppujen musiikissa on oikea tempo, joka uppoaa suomalaiseen kansaan. Kappaleet ovat todenperäisiä ja ne kertovat tarinan, Irri sanoo.

Lastenvaunuissa veistosta ihaili 3-vuotias Saima Koivuviita.

