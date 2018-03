Yllätysuutinen kulttuuririntamalta: Tampere Filharmonian Helena Hiilivirta jää eläkkeelle – "Seuraajallani on hyvät lähtökohdat"

Harri Hautala Aamulehti

Tampere Filharmonian intendentti Helena Hiilivirta jää eläkkeelle toukokuun lopussa. Tehtävää hyvällä menestyksellä vuodesta 2012 hoitanut Hiilivirta täytti tammikuussa 63 vuotta, mikä oikeutti hänet tekemään saman tien päätöksen eläkkeelle siirtymisestä.

Uuden intendentin toivotaan aloittavan työt jo elokuussa. Paikka tulee hakuun lähipäivinä.

Hiilivirta kertoi ratkaisustaan orkesterin muusikoille torstaina.

Pidetyn intendentin lähtöuutinen oli soittajistolle yllätys.

–Reaktio orkesterissa oli vähän epäuskoinen ja tunteikaskin, Hiilivirta sanoo.

Rouvalin parina

Helena Hiilivirran lähtöilmoitus osuu orkesterin kannalta rauhalliseen hetkeen. Perusasiat ovat hyvässä järjestyksessä.

–Ensi kauden ohjelma on käytännössä valmis. Myös kahdelle seuraavalle kaudella on jo runko olemassa. Seuraajallani on hyvät lähtökohdat.

Olennaisinta on tietysti se, että Hiilivirta ehti syksyllä neuvotella jatkosopimuksen ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvalin kanssa.

–Olisi ollut hankalaa, jos kapellimestari ja intendentti olisivat lähteneet yhtä aikaa.

Hiilivirta ja Rouvali ovat muodostaneet tiiviin ja aikaansaavan työparin.

–Tapasin Santun elokuussa 2012 ja heti ryhdyimme suunnittelemaan hänen vuonna 2013 alkanutta ensimmäistä kauttaan.

Pärjääkö Santtu nyt ilman sinua?

–Hänen on pakko pärjätä. Kyllä hän vähän päätöstäni nikotteli, Hiilivirta nauraa.

Hiilivirran vaikutus tuntuu Tampere Filharmoniassa vielä vuosia, sillä Rouvalin jatkosopimuksen ohessa hän on sopinut alustavasti orkesterin uudesta Japanin kiertueesta toukokuussa 2021.

–Periodi on varattu niin orkesterin, Rouvalin kuin konserttipromoottorinkin kalenteriin.

Tampere pelasti

Helena Hiilivirta tuli aikoinaan Tampereelle Helsingistä, missä hän toimi muun muassa Radion sinfoniaorkesterin intendenttinä ja Musiikkitalon suunnittelujohtajana. Hän joutui kuitenkin lähtemään upouudesta Musiikkitalosta sotkuisten johtajasuhteiden vuoksi.

Tampereelta löytyi ”pelastus”.

–Tampereen kausi on ollut onnellinen viimeinen jakso työelämässäni. Olen tosi iloinen, että saan päättää urani juuri täällä. Hyvä mieli jää.

Hän olisi halutessaan voinut jatkaa orkesterissa vielä muutaman vuoden, mutta päätös oli lopulta selvä.

–Minulla on sellainen tunne, että olen varmaan tehnyt orkesterin hyväksi kaiken sen mitä voin tehdä ja mitä piti tehdä.

Kaupin ladut kutsuvat

Tampereeseen Helena Hiilivirta ehti kiintyä niin paljon, että koti pysyy täällä eläkevuosinakin. Hän asuu Kaarilassa hiljattain Kansallisoopperan orkesterista eläkkeelle jääneen muusikkomiehensä kanssa.

–Meistä on tullut ihan oikeita tamperelaisia. Olemme viihtyneet kaupungissa tosi hyvin.

Eläkkeellä Hiilivirta aikoo ottaa kaiken irti tamperelaisesta kulttuurielämästä.

–Tampere on hieno kulttuurikaupunki ja toivottavasti sellaisena pysyykin. Toivon, että orkesteri, teatterit ja museot pysyvät kulttuuritoiminnan tukipilareina kaikista sotemylläköistä huolimatta.

Ja aktiiviselle kuntoilijalle sopivat myös seudun tarjoamat liikuntamahdollisuudet.

–Ensi talvena ehdin Kaupin laduille hiihtämään päiväsaikaankin.

Musiikkivaikuttamista hän aikoo jatkaa muun muassa elävään musiikkiin keskittyvässä G Livelabissa.

–Lupauduin menemään mukaan sen hallitukseen ja minusta tehtiin heti varapuheenjohtaja.