Yksityiskohtaisesta kerronnasta tunnettu kirjailija Tom Wolfe on kuollut

Sami Suojanen Aamulehti

Yhdysvaltalainen kirjailija ja toimittaja Tom Wolfe on kuollut 88 vuoden ikäisenä.

Wolfen agentti Lynn Nesbit vahvisti tiistaina, että Wolfe kuoli New Yorkissa sairaalassa maanantaina. Hän oli hakeutunut hoitoon tulehduksen takia.

Wolfe kuului niin sanotun uuden journalismin kehittäjiin 1960- ja 1970-luvuilla. Yksi hänen tunnetuimpia teoksiaan on romaani Turhuuksien rovio vuodelta 1987. Teos kuvaa New Yorkin juppien elämää sekä heidän merkkivaatteitaan, statusesineitään ja luksustuotteita. Wolfen kerronta oli hyvin yksityiskohtaista.

Kirjasta on tehty elokuva.

Wolfe kirjoitti myös kalifornialaisista surffareista, autojen räätälöijistä ja Yhdysvaltain ensimmäisistä astronauteista.

Uusi journalismille ominaista ovat subjektiivinen näkökulma, pitkien tietokirjojen tyyli ja intensiivinen reportaasi, jossa toimittaja upottaa itsensä kirjoittamaansa juttuun.

Wolfe syntyi Richmondissa Virginian osavaltiossa. Hän aloitti uransa paikallislehdessä, mutta muuttui New Yorkiin vuonna 1962 päästyään toimittajaksi The New York Herald Tribune -lehteen.