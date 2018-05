Yhdysvaltalaislehdet: Elokuvamoguli Harvey Weinstein aikoo antautua poliisille New Yorkissa

Pauli Poutanen

Miramax-elokuvayhtiön perustaja ja Weinstein co:n entinen johtaja, elokuvatuottaja Harvey Weinstein aikoo antautua poliisille perjantaina.

Weinstein tai hänen asianajajansa eivät ole vahvistaneet tietoa, mutta uutistoimisto Reutersin mukaan tilanteesta hyvin perillä oleva lähde on kertonut asiasta tiedotusvälineille.

Antautumisesta torstaina kirjoittivat ainakin New York Daily News sekä The New York Times.

Poliisi on tutkinut viime kuukausien ajan näyttelijä Lucia Evansin tapausta, josta Weinstein tulee myös saamaan syytteen.

Evansin mukaan Weinstein pakotti Evansin suuseksiin vuonna 2004.

Kaikkiaan noin 70 naista syyttää Weinsteiniä seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta.

Toukokuussa liittovaltion syyttäjät New Yorkissa päättivät avata erillisen rikostutkinnan, jossa epäiltyjä rikoksia tutkitaan kokonaisuutena.

Mutkikkaaksi tutkinnan tekee teoista kulunut aika ja lainsäädännön muuttuminen.

Weinsteinin oma-aloitteinen yhteistyö poliisin kanssa voi edesauttaa tapausten selvittelyä.

Tähän mennessä hän on kiistänyt syytökset.

Weinstein itse on oleskellut Scottsdalessa, Arizonan osavaltiossa, missä hän on saanut hoitoa riippuvuuksiinsa.

Elokuva-alalla hänellä ei ole enää aktiivista asemaa.

Hänen yhtiönsä Weinstein co. ajautui monien vaiheiden jälkeen konkurssiin viime vuonna.