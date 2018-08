Soulin kuningatar Aretha Franklin on kuollut – Perheeltä koskettava viesti: "Olemme menettäneet perheemme matriarkan"

Saara Tunturi, Jari Himanen, Sarianne Tähtivaara Reuters

Soulin kuningatar Aretha Franklin on kuollut.

Kuolemasta uutisoi muun muassa The Washington Post ja useat muut yhdysvaltalaismediat.

Franklinin kuoleman on vahvistanut uutistoimisto AP:lle Franklinin edustajat. Hän kuoli haimasyöpään. Franklin oli kuollessaan 76-vuotias.

Franklin kuoli kotonaan Detroitissa perheensä ympäröimänä.

Zumawire

Myöhään sunnuntaina Showbiz411-sivusto uutisoi tiedon, että Franklin on vakavasti sairas ja joutunut sairaalahoitoon kotikaupungissaan Detroitissa. The Detroit News -lehti vahvisti tiedon myöhemmin ja kertoi, että laulajalegenda on saattohoidossa. Detroitin paikallinen tv-toimittaja Evrod Cassidy, joka on Franklinin ystävä, kertoi maanantaina tämän perheen pyytäneen rukouksia ja yksityisyyttä.

Lynn Goldsmith / Zumawire

R-E-S-P-E-C-T

Vuonna 1942 Detroitissa syntynyttä Frankliniä pidetään yhtenä viime vuosisadan merkittävimmistä laulajista, minkä ansiosta häntä on usein kutsuttu soulin kuningattareksi. Uransa alussa Franklinistä yritettiin tehdä jazzlaulajaa, mutta kun hän siirtyi vuonna 1967 Atlantic Records -levy-yhtiöön, hänen uransa otti uuden suunnan.

Franklin tunnetaan muun muassa kappaleista I Never Loved a Man (The Way I Love You), (You Make Me Feel Like) A Natural Woman ja I Say a Little Prayer mutta hänen ylivoimaisesti tunnetuin hittinsä on vuonna 1967 julkaistu Respect.

Hän on voittanut 18 Grammy-palkintoa ja myynyt yli 75 miljoonaa levyä.

Andy Martin Jr. / Zumawire

Vuonna 1987 Franklin pääsi ensimmäisenä naispuolisena esiintyjänä Yhdysvaltain Rock and Roll Hall of Fameen.

Arvostettu Rolling Stone -aikakauslehti on nimennyt Franklinin niin kaikkien aikojen sadan parhaan artistin kuin myös kaikkien aikojen sadan parhaan laulajan joukkoon.

Perintö elää musiikissa

Perhe julkaisi kuolemasta tiedotteen torstaina. He kertovat onkologin vahvistaneen, että laulajatähden kuolinsyy on haimasyöpä.

–Yhtenä elämämme mustimmista hetkistä emme löydä sanoja, jotka ilmaisisivat juuri nyt tuntemaamme tuskaa. Olemme menettäneet perheemme matriarkan ja kallion, perhe kirjoittaa Daily Mailin mukaan.

–Olemme olleet hyvin liikuttuneita rakkaudesta ja tuesta, jota olemme vastaanottaneet läheisiltä ystäviltä, tukijoilta ja faneilta ympäri maailman. Kiitos myötätunnostanne ja rukouksistanne.

Franklinin omaiset kertovat tuntevansa ihmisten lämmön ja rakkauden. Heitä lohduttaa tieto, että soulin kuningattaren perintö elää hänen musiikissaan.

Hautajaisjärjestelyistä tullaan tiedottamaan tarkemmin lähipäivinä.

Aretha Franklinin terveydentila heikkeni jo muutama vuosi sitten ja laulaja oli pakotettu perumaan esiintymisiään. Hän sairasti haimasyövän jo kerran aiemmin.