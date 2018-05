Woody Allen kaupittelee kaveriaan ikämiesten päiväunessa

Pekka Eronen

Fading Gigolo

★★★ Woody Allen on tehnyt kelpo elokuvia näihin päiviin saakka, mutta tarvittiin näköjään toinen ohjaaja, tässä tapauksessa John Turturro, saamaan hänestä toimiva roolityö irti. Hän on varaton Murray, joka alkaa kaverinsa (Turturro) parittajaksi. Fading Gigolo on ikämiesten ohkaista päiväunta, mutta newyorkilaiset maisemat ja kulttuuritaustat ovat eloisasti mukana. Mukaan lähti muun muassa Vanessa Paradis. Ensiesitys. (USA 2013)

Yle Teema & Fem perjantai 25.5. klo 21.00

Kauhea kankkunen 3

★ Viimeinen (?) Kankkus-komedia kiinnostaa lähinnä romahduksensa vuoksi. Eivät sen edeltäjätkään mitään luovuuden juhlaa olleet, mutta äijäporukan juhla- ja morkkistunnelma vietiin parhaimmillaan hykerryttäville törmäyskursseille. Kolmososaan viriteltiin vaihteen vuoksi uusi juoni ja meininki, mutta toimintakomedia rikollisten välienselvittelyistä puuduttaa kuin piikki hammaslääkärillä. Muutenkin on yhtä mukavaa. Ensiesitys. (USA 2013)

Nelonen perjantai 25.5. klo 21.00

Ted 2

★★★ Seth MacFarlanen hittikomedian jatko-osassa sikailu saa siirappipeitteen, kun rääväsuisen pehmonallen avioliitto ja perhehaaveet kumotaan viranomaispäätöksellä. Jos Ted toimi alkujaan kuin alitajunnan äänenä Johnnylle (Mark Wahlberg), saa ihmisheppu nyt suosiolla tyytyä avustajan rooliin. Tietoisen törkyinen huumori ei ole läheskään joka makuun, mutta innolla ja laajalla skaalalla sitä ilmoille pöräytellään. Ensiesitys. (USA 2015)

TV2 perjantai 25.5. klo 21.00