Wonder on hyvää tarkoittava elokuva toisenlaisesta pojasta, mutta voiko hyvää tarkoittaa liikaa?

Kari Salminen

Kun yhdessä pääosassa on Owen Wilson, voi olla varma siitä, että elokuva on kauhean sentimentaalinen. Koomikosta on kasvanut nyyhkytyksen takuumies.

Julia Robertsin läsnäolosta taas tietää, että elokuvan täytyy olla jotenkin vakava ja merkityksellinen. Roberts on vanhetessaan päättänyt panostaa asiaan.

Wonder osuu ennakko-odotusten maaliin. Se on sentimentaalinen ja etukäteen jo vakavaksi väritetty tarina erilaisesta Star Wars -fanista, pojasta, jolla olla perusteellisesti toisenlainen ulkonäkö kuin muilla. Hän ei siis voi halutessaan vain sulautua joukkoon.

Wonder on elokuva erilaisuudesta ja suvaitsevaisuudesta. Se on siis tehty aikamme mentaliteettien tilaukseen.

Ulkonäöstä iso numero

Keskushenkilö August ”Auggie” Pullman jää oikeastaan läsnäolevaksi poissaoloksi kaiken keskelle, vaikka vahvasti maskeerattu kanadalainen Jacob Tremblay on valloittavan vilpitön ja ilmaiseva maskeeratussa roolissaan. Etusijalle nousevat sivuhenkilöt ja koko yhteisö, joka tulee tavalla tai toisella toimeen erilaisuuden kanssa.

Peter Bogdanovich käsitteli vastaavaa aihetta elokuvassaan Naamio (1985). Wonder on monin verroin kesympi tapaus, sydämensulattajaksi suunniteltu melodraama, josta on taitavalla käsittelyllä saatu melkein pyyhittyä näkyvistä manipulaation elkeet.

Hassua ehkä on se, että elokuva on niin ulkonäkökeskeinen. Se nimittäin käsittelee nimenomaan ihmisen ulkonäköä ja sitä, mitä se hänelle ja muille merkitsee.

Pojan ongelmat eivät lasten leikkimaailmassa korostu, mutta kun hän menee kouluun, asiasta tulee iso numero. Vanhemmat, sisar, rehtori ja se pakollinen koulun pahis ottavat osaa arpomiseen.

Vanhemmat olisi voinut poistaa

R. J. Palacion romaanin perustuva draama kuljettaa katsojaa kädestä pitäen läpi henkilöhahmojen ja heidän tarinoidensa päätyen hyvään sanomaan. Näinhän sen pitääkin mennä.

Auggie itse on hyvinkin tietoinen syntymässä saamastaan vammasta ja sen seurauksista. Avaruuskypärä on oiva apuväline, jos haluaa välttää huomiota.

Hössöttävät vanhemmat olisi voinut vaikka poistaa tarkemman draaman hyväksi, mutta se ei kaiketi olisi realismin ohjeiden mukaista. Ainakin katsojaa olisi voinut säästää Wilsonin ja Robertsin kivuliaan itsetietoisilta esityksiltä.

Ympärillä New York on yllättävästi luonnonvehreä ja maanvärinen idylli, jota vasten sekä pojan vamma että scifi-leikit asettuvat.

Monen perspektiivin käyttö tekee kokonaisuudesta tempilevan. Wonder vaikuttaa viikon tv-elokuvalta tai jatkosarjalta. Se on keskivertokäsittelyn ongelmadraamaa, jollaista katsoessa kaikki tietävät, kenen puolella tulee olla ja miten tässä käy.