Waiting for Barcelona kurkistelee päähenkilön kanssa niin moniin roskapönttöihin, että unelmat alkavat näyttää toivottoman kaukaisilta

Pekka Eronen

Onhan se kiusallista: kaikissa suurissa eurooppalaisissa matkailukaupungeissa joutuu alituiseen väistelemään katukauppiaita, ostoskärryä pukkaavia kamankerääjiä ja metromuusikoita.

Siinä heidän välissään sitten pujotellaan. Samaan aikaan kun pitäisi näyttää välinpitämättömältä, kannattaisi varoa, ettei astu aurinkolaseille, jotka kauppias on levittänyt asfaltille eteensä.

Juho-Pekka Tanskanen ei kuitenkaan kääntänyt päätänsä pois, vaan päätti tutustua Barcelonan kaduilla kiertävään paperittomaan siirtolaiseen. Löytyi Mou, joka saapui kaupunkiin Gambiasta joskus teini-iässä, puolta nuorempana.

Sanavalmis, englannintaitoinen nuorimies kolistelee kärryillään pääkatu Ramblasin kortteleissa ja kertoo unelmistaan. Jahka paperit järjestyvät, tähtäimessä ovat perhe, lapset ja talo.

Kaukaiset unelmat

Tämä elokuva ei kuitenkaan tule Hollywoodista, joten katu pysyy kylmänä, vaikka aurinko sille porottaisikin. Mustavalkoinen Waiting for Barcelona kurkistelee Moun kanssa niin moniin roskapönttöihin, että unelmat alkavat näyttää toivottoman kaukaisilta.

Siksiköhän siinä on unen tuntu? Ei toiveunen tai edes painajaisen, vaan tasaisesti kuluttavan urbaanin horteen. On lohdutonta huomata, kuinka Moun reipas askel lyhenee, sanat harvenevat ja katse eksyy.

Samaan aikaan turistit ottavat selfieitä upeissa paikoissa. Gaudi ja muut kuuluisat arkkitehdit muotoilivat Barcelonasta omanlaisensa unen.

Toivo hiipuu

Moun tapaisten ihmisten ymmärtäjät ja tukijat ovat harvassa, mutta heitäkin löytyy. Nuori amerikkalainen nainen jopa istahtaa kärryn kyytiin.

Virallista Espanjaa Mou kiinnostaa kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun on lääkityksen aika. Riipaisevimmillaan Waiting for Barcelona on yhden miehen taistelua hiipuvaa toivonkipinää vastaan.

Empaattinenkin dokumentti voi vain hipaista kuvaamiensa ihmisten elämää. Tanskanen myöntää sen elokuvansa nöyrillä loppusekunneilla. Kamera seuraa Mouta porraskäytävässä alas ulko-ovelle. Kun mies kääntyy kadulle, häntä ei enää ole. Siksikin hän jää mieleen kiertämään.