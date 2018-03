Vuosisadan rakkaussota ampuu kovilla: pitkä liitto syö suhteesta kaiken empatian

Ville Hänninen

Märta TikkasenVuosisadan rakkaustarina (1978) on sävykäs teos kahden ihmisen suhteesta, josta ei puuttunut karikoita muttei rakkauttakaan.

Kirja oli kuin vastaus Henrik Tikkasen osoitetrilogiaan ja kyseenalaisti sen miehisiä näkökulmia. Henrik ei säästellyt itseään, mutta Märtan teos täydensi miehen antamaa kuvaa asioista.

Vuosisadan rakkaustarina ei peesannut puolison kirjojen imussa. Märta Tikkanen on luonut pitkän monisäikeisen kirjallisen uran. Vuosisadan rakkaustarina on jäänyt vahvimpana eloon. Teoksesta on tulossa klassikko, ja sitä on myyty Ruotsissakin 140 000 kappaletta.

Ebba Witt-Brattström (s. 1953) työskentelee Helsingin yliopistossa pohjoismaisen kirjallisuuden professorina. Hän on kirjoittanut useita kirjoja esimerkiksi Edith Södergranista ja oli perustamassa ruotsalaista Feministinen aloite -puoluetta.

Kunnianosoitus ja avainromaani

Witt-Brattströmin Vuosisadan rakkaussota on nimeltään ja muodoltaan kunnianosoitus Vuosisadan rakkaustarinalle. Vuosisadan rakkaussota kuvaa suorasukaisesti pitkän suhteen viime metrejä.

Witt-Brattström ei kirjoita mairittelevasti miehestään Horace Engdahlista. Ruotsin Akatemian pitkäaikainen sihteeri ja kirjailija-kriitikko tunnetaan Suomessakin, mutta Ruotsissa kummatkin ovat julkkiksia. Pariskunnan erosta ja ositusriidoista kirjoitettiin maan iltapäivälehdissä asti.

Kirja on avainromaani eli teos, joka kuvaa todellisia henkilöitä juuri peittelemättä. Sekin korostaa ja kutsuu tulkintoihin todella elävistä ihmisistä. Minulla ei kuitenkaan ole heihin kummoista suhdetta. Siksi luen kirjaa lähinnä fiktiona, tekstinä, joka joko toimii tai sitten oikein ei.

Rakkaudesta vihaan ja kaunaan

Sota rakentuu dialogille. Mies ja nainen ovat olleet yhdessä kauan, liian kauan, puolet elämästään. Jos joskus oli voimakasta rakkautta ja halua, nyt on pidäkkeetöntä vihaa ja kaunaa.

Pettymys on päällimmäisin tunne. Molemmat ovat uupuneet elämäänsä ja purkavat tunnetta voimakkain riidoin. Nainen kokee olevansa suhteen ja alistavan miehen vankina ja kiroaa ikiaikaisiksi naulattuja sukupuolirooleja ja käyttäytymismalleja.

En kiistä tunnetilaa, tiedän siitä itsekin aika lailla. Enkä sitäkään, että Witt-Brattström kuvaa tehokkaasti inhoa ja vihaa, jolle yhteiset vuodet rakentavat vakaan pohjan. Juuri näin kohtuutonta ja tökeröä vakava riitely on. Kirja on puheenvuoro parisuhteen henkistä yhtä lailla kuin fyysistä väkivaltaa vastaan.

Teksti on ikävä kyllä kovin yksiniittistä, runomuotoon rivitettyä proosaa. Ratkaisu vaatisi kieleltä enemmän. Ulkopuolinen nauttii henkisistä kartuniskuista kuin tunnista hammaslääkärissä. Jäin kaipaamaan sävyjä, lämpöä ja monitulkintaisuutta, joita esimerkiksi Lena Anderssonin kirjoissa riittää.