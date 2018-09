Voguing-kulttuuria Tampereen yöhön! Perjantain Vogue Trax -bileissä yleisön ei tarvitse osata kuin poseerata tyylikkäästi

Kalle Virnes Aamulehti

Vogue Trax edistää voguing-kulttuuria Tampereella. Voguing kehittyi New Yorkin Harlemissa 1970- ja 1980-luvuilla mustien ja latinoiden lgbt-piireissä. Sittemmin voguing on levinnyt maailmanlaajuiseksi ilmiöksi, Pariisista Tokioon. Dance Off Tampere -festivaalit ovat jo pari vuotta huipentuneet vogue ball -tanssiaisiin. Vogue Trax -illassa Twenty Onen dj Reima Kuukka soittaa napakkaa klassista housea. Dance Off Tampereen dj Willow hoitaa modernimman vogue-soundin, joka sopii new way- ja femme-tanssityyleihin. Yleisön ei tarvitse osata kuin poseerata tyylikkäästi, tanssiryhmä ZZ-Crew hoitaa suicide dip -liikkeet. Illan teemana on future human, eli jokainen voi itse päättää, millainen tulevaisuuden ihminen haluaa olla.

Vogue Trax Twenty Onessa perjantaina 28.9.