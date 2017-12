Näin HIMistä tuli miljoonia myynyt menestystarina – Ville Valon oivallus sai tuhannet fanit tatuoimaan bändin logon nahkaansa

Petri Silas

Olipa kerran Helsingissä pieni poika, joka pahaa aavistamatta avasi oven tuttavaperheen luona. Pimeästä huoneesta tuijotti palavasilmäinen epäsikiö, jota naskali säikähti pahanpäiväisesti.

Vedeltiin 1970-luvun loppuhenkosia, poika oli kolmen vanha Ville Hermanni Valo ja hyytävä hirviö Iron Maidenin julisteesta mulkoileva maskotti Eddie. Näin oli tuleva maailmantähti ensi kerran kohdannut raskaan rockin visuaalisen voiman. Itse musiikki iski vähän myöhemmin Kissin ja Black Sabbathin muodossa.

Kymmenvuotiaana Ville tutustui Mikko Lindströmiin ja Mikko Paanaseen, jotka tultaisiin tuntemaan HIMin kitaristina Lindenä ja basistina Migénä. Sitä ennen hän ehti innostua bassosta, jonka soitossa harjaantui Oulunkylän Pop & Jazz -konservatoriolla yhdeksi Uudenmaan lupaavimmista nuorista tekijöistä.

Love korvaa heavyn

Alun perin 1991 käynnistelty His Infernal Majesty näytti jo nilkuttavan varhaiseen hautaan, kunnes uutta virtaa löytyi ja HIM soitti ensimmäisen keikkansa Helsingissä joulukuussa 1995. Loppu on suomalaisen musiikin historiaa.

Tyyli haki vielä muotoaan, mutta pian Valo hoksasi yhdistää raskaaseen rockiin tärkeän elementin: romantiikan. Kotona kuullut Tapio Rautavaaran levyt olivat todistaneet melankolisen sävelkuljetuksen ja kaihoisien kertosäkeiden voiman, Edgar Allan Poen goottilaisista kauhutarinoista taas sai kerronnalle hyvän kehyksen.

Ja kuten Saksassa megahitiksi noussut Join Me in Death muutaman vuoden päästä todisti, Villen oivallus oli kuin hakunisku kultasuoneen. Siinä missä maskuliinista heavymetallia oli totuttu pitämään leimallisesti poikien juttuna, tuplasi ”rakkausmetalli” potentiaalisen yleisön vetoamalla tyttöihinkin.

Kova bändi, kovempi brändi

Valo on biisinikkarina Suomen ehdotonta eliittiä, mutta brändääjänä musiikintekijöiden ylivoimainen ykkönen. Kiinnostuksen kohteensa hyvin hallitseva mies hurmaa punnituilla lausunnoillaan ja nokkelilla onelinereillaan yleisön haastatteluissa yhtä tehokkaasti kuin keikoilla.

Paras esimerkki hänen mainosmiesmäisestä ajatuksenjuoksustaan on yhtyeen logo. Kaikki tietävät, mitä sydän edustaa. Okkultismiin ja syntisyyteen kytkeytyvä pentagrammi taas tuo kuvaan flirttiä vaaran ja tuntemattoman kanssa.

HIM-mytologiaan sopivasti Ville on kertonut keksineensä tuhansien fanien nahkaan tatuoidun ”heartagrammin” 20-vuotispäiviensä aamuun herätessään. Muun muassa yhtyeelle monta ikimuistoista videota ohjannut Stefan Lindfors on sittemmin ottanut ikonisesta symbolista kaiken irti.

Suurin ja kaunein

HIMin kahdeksaa studioalbumia on myyty yli kymmenen miljoonaa kappaletta, maapallon bändi on kiertänyt kymmeniä kertoja. Globaaliksi ilmiöksi ei kuitenkaan ampaistu tyhjiöstä, vaan vuosituhannen taitteessa virinneestä kansainvälistymisen halusta.

Tietä olivat avanneet Stratovariuksen ja Amorphiksen kaltaiset yhä aktiiviset pioneerit, HIMin vanavedessä ovat menestystä saaneet maistaa Nightwish, Children Of Bodom ja muut.

Mutta näkikö HIMin sielu kaiken kristallipallossaan jo aikaa sitten? Jotain voi päätellä kahdentoista vuoden takaisesta haastattelusta, jossa Ville Valo esittää arvion siitä, mitä tekee vuonna 2011.

”Olen eläkkeellä, istun kiikkustuolissa ja kerron, miltä minusta tuntuu toivottavasti juuri sinulle.” Ennalta laskelmoitua tai ei, HIM on Suomen suurin rocktarina. Sen pituinen se.

HIMin toiseksi viimeinen keikka soi Pakkahuoneella 30. joulukuuta, viimeinen Helsingin Tavastialla uuden vuoden aattona.