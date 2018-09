Ville Valo ja Agents tekevät tyylillä kunniaa Baddingille – c-kasetilta löytynyt Somerjoki-sävellys soi herkästi, kepeästi ja jylhästi

Antti Lähde Aamulehti

"Ja minä muistan uudelleen tuon ikivanhan sillan, sun hyväilyistäs jokaisen myös muistan, ensi illan", Rauli "Badding" Somerjoki laulaa – vaikka kuoli yli 30 vuotta sitten.

Tänään perjantaina julkaistu Orpolapsi kiurun on yksi pelonsekaisimmin tuntein odotetuista kotimaisista singleistä pitkään aikaan. Sen kuultuaan voi huokaista helpotuksesta, kenties liikutuksestakin.

Orpolapsi kiurun on ensimmäinen maistiainen ensi vuoden alussa ilmestyvältä Agents-albumilta, jonka laulut on jalostettu Somerjoen jälkeensä jättämistä biisiaihioista. Laulut tulkitsee HIM-laulaja Ville Valo – ensimmäinen ihminen, jolle kitaristi Esa Pullainen rohkeni löytämiään c-kasettidemoja soittaa.

KUUNTELE: Ville Valo & Agentsin single Orpolapsi kiurun.

Kepeää mutta jylhää

Elävien ja edesmenneiden laulajien duetto ei ole uusi idea; vuosikymmeniä on kurottu teknologian avulla umpeen, kun Nat King Cole on duetoinut tyttärensä Natalien (Unforgettable, 1991) tai John Lennon elävien beatle-toveriensa kanssa (Free as a Bird, 1995).

Melko harvinainen idea kuitenkin on, koska yleensä siitä ei ole seurannut mitään hyvää.

Orpolapsi kiurun on toteutettu tyylitajuisesti. Kun Somerjoen lyhyt osuus laulun puolivälissä koittaa, Valo vaikenee ja Agentsin säestyskin hiipuu varovaiseksi, Baddingin haurasta ääntä lempeästi tukevaksi soinnutteluksi.

Muuten laulua vie Valo, Baddingin tuokiokuvaa ("Joskus kuulen pihalta niin oudon äänen viulun, on kuin laulais koditonna orpolapsi kiurun") herkästi tulkiten.

Itse kappale on elähdyttävä yhdistelmä 1960-luvun barokkipopin helmeilevää kepeyttä ja Roy Orbison -balladien luontevaa jylhyyttä. Singlenä se olisi erinomainen ilman minkäänlaista tarinaa tai mystisyyden verhoakin.

Valon toinen soolotäysosuma

Ville Valo teki neljännesvuosisadan mittaisen uran "rakkausmetallia" soittaneen HIM-yhtyeen keulakuvana.

Vaikka HIM sai ensimmäisenä suomalaisyhtyeenä kultalevyn Yhdysvalloista ja myi maailmanlaajuisesti yli 5 miljoonaa levyä, puhutaan yhtyeestä usein jonkinlaisena menetettynä mahdollisuutena.

Epäonnistuiko HIM?

Ei millään mittarilla. Mutta varmasti bändin suosion asteittainen hiipuminen jätti jotain hampaankoloon Valollekin – varsinkin, kun siihen vaikuttivat osaltaan Valon henkilökohtaiset ongelmat (alkoholi ja stressi seurauksineen), joista laulaja on avoimesti kertonut.

Orpolapsi kiurun on 41-vuotiaan laulajan soolouran ensimmäinen täysosuma sitten vuoden 2007, jolloin Valon ja Natalie Avalonin duetto Lee Hazlewoodin Summer Winesta nousi hittilistojen kärkeen meillä ja Keski-Euroopassa.

Ville Valo & Agents -albumilta voi Orpolapsi-singlen perusteella odottaa paljon.

Suurin riski on, että Badding-myytillä mehustellaan liikaa. Lyhyt Rauli-sample siellä täällä ei vielä haittaa, mutta kyllähän Baddingin "äänen" pitäisi kuulua kappaleista ilman alleviivaustakin.