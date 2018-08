Ville Rannan uusin sarjakuvakirja Kuningas menettää päänsä on hervoton kuin Monty Python, pelottoman ajankohtainen – ja kuitenkin ajaton

Ville Hänninen

Kuningas asuu linnassa, jonka katto vuotaa. Vanhat urotyöt, jos niitä on ollutkaan, kajastavat kaukana takana päin. Tyttäret ottavat selfieitä, kauniit ylväät, eivät kuuntele isäänsä. Kuningas on kehäraakki, joka jaksaa hädin tuskin tappaa lohikäärmeen.

Hän naukkailee, koska ei muutakaan keksi, ”tämä riittää...tarvitsen vain sen verran...vain sen verran, että se menee jalkoihini, tekee ne veteliksi, ja sitten..saan nukkua. Te esi-isät ymmärrätte minua – tiedän sen!”

Kuningas menettää päänsä / Ville Ranta

Ville Rannan edellinen pitkä sarjakuvakertomus Kyllä eikä ei (2011) nivoi menneiden aikojen ja ihmisten kuvausta klassiseen teemaan, yksilön ja yhteisön hankaukseen. Sama teema hallitsee toistakin Rannan 1800-luvulle sijoittuvaa pääteosta Kajaania (2008).

Tämän rinnalla Rannan laajassa tuotannossa on jatkuvasti kulkenut toinen ikiteema: mikä on paikkani maailmassa ja jos me kaikki kumminkin kuolemme, miten arjen keskellä jaksaa pyristellä?

Pelotonta kerrontaa

Kuningas menettää päänsä ripustaa päähenkilönsä tuttuun löysään hirteen, mutta on samalla yllättävänkin ajankohtainen #metoo-viittauksineen. Yksi kirjan keskeisistä antiheeroksista, pastori, näyttää erehdyttävästi Jussi Halla-Aholta, mikä voi olla sattumaa tai sitten ei, mutta voimistaa halua tiirata tarinaa nykyaikaisten kakkuloiden läpi.

Tendenssimäinen luenta ei kuitenkaan tekisi oikeutta päänmenetystarinalle. Minua ei taiteessa kiinnosta mitä vaan miten. Rannan kerronta on irtonaista ja pelotonta, tekijältä parasta pitkään aikaan.

Ranta on aiemmin hakenut samaa lyhyemmillä hupailuilla (luomiskertomuksellinen Paratiisisarja 2010 ja ritaritarina Suurenmoinen voitto 2015). Kuningas menettää päänsä toimii kuitenkin selvästi niitä paremmin. Pidempi mitta sallinee irtonaisuuden.

Ranta kerii vaikutteita kirjallisuudesta. Asetelmat tuovat mieleen klassikkoromaanit ja -näytelmät. Tarina ajelehtii huvinäytelmän logiikalla: hyvää sanailua voi jatkaa pidempäänkin ja sitten joku ehkä joutuu etanan kynsiin tai putoaa linnan paskakuiluun...

Eurooppalaista komediaperinnettä

Alun perin Ranta piirsi sarjakuvakirjaa ranskankielisten markkinoiden kärkikustantajalle Castermanille, selkeine ruutujakoineen kaikkineen. Parin vuoden harharetken jälkeen yhteistyö päättyi, Ranta heitti sen hetkisen lopputuloksen roskakoriin ja aloitti alusta.

Ratkaisu on toiminut tarinan eduksi enkä ylläty, jos teos ilmestyy ranskaksi lähivuosina jopa tapauksessa. Kuningas menettää päänsä kytkeytyy eurooppalaisen komedian pitkään perinteeseen. Sivistynyt lukija tuntee tyylilajin ja osaa sekä lukea kuvien välejä että nauttia käänteistä.

Sarjakuvan Monty Pythonia, suomalaisella haikeudella huovutettuna.