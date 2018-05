Viisi villiä Virtasta -sarja tarjoaa suurten tunteiden samaistumiskohteen lapsiperheille

Nina Lehtinen Aamulehti

Tamperelainen kirjailija Anneli Kanto sai tiistaina Anni Swan -mitalin palkintona Virtasen perheen lapsista kertovasta kuvakirjasarjastaan Viisi villiä Virtasta (Karisto).

Palkintopuheessa Tampereen Lastenkirjainstituutissa kiiteltiin Kannon monipuolisuutta kirjailijana ja käsikirjoittajana. Vaikka Kanto on viime aikoina ollut esillä aikuisille suunnatuista kirjoistaan ja niiden dramatisoinneista, hänellä on myös laaja ja monipuolinen lastenkirjatuotanto:

–Se sisältää kuvakirjoja, runoja, fantasiaa, eri-ikäisille suunnattuja lasten- ja nuortenkirjoja ja kummitusjuttuja.

Noora Katto kuvittaa

Viisi villiä Virtasta -sarjan on kuvittanut tamperelainen kuvittaja Noora Katto.

Kirjasarjan sankareina on kolme siskoa ja kaksi veljeä. Kirjoissa käsitellään perhe-elämän arkea, suuria tunteita ja konfliktitilanteita. Henkilöihin on helppo samaistua. Jokaisessa kirjassa on yksi monessa perheessä tuttu tilanne.

Karisto

1960-luvun alusta lähtien jaettu Anni Swan -mitali on Suomen vanhimpia lasten- ja nuortenkirjapalkintoja, ja se jaetaan joka kolmas vuosi.

Edellisen kerran Wäinö Aaltosen suunnitteleman hopeisen mitalin sai vuonna 2015 Vilja-Tuulia Huotarinen nuortenkirjasta Kimmel. Palkinnon myöntää IBBY Finland, joka toimi vuoteen 2003 asti nimellä Suomen nuortenkirjaneuvosto – Finska Ungdomsboksrådet.