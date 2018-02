Viisi tähteä! Laura Moision loistava kolmas albumi niputtaa kaikki artistin vahvuudet

Markku Makkonen

Laura Moisio: Laura Moisio

★★★★★ Laura Moisio on löytänyt oman äänensä. Rouheimmillaankin vivahteikas kolmas albumi soundaa parhaiten hiljaisissa kohdissa. Ei täällä ole mitään vaalittavaa, Pitkästä aikaa ja artistin kaikki vahvuudet niputtava Syyt loistavat puhtaina helminä. Myös perinne elää tällä levyllä: teksteissä havainnointi sivuaa Dave Lindholmin omintakeista maailmaa.

John Oates: Arkansas

★★★ Tänä vuonna 70 vuotta täyttävä John Oates tunnetaan parhaiten duosta Hall & Oates. Poprockin ja sinisilmäsoulin lisäksi John tuntee kaipuuta suuren lännen juurimusiikkiin. The Good Road Bandin kanssa sujuvaksi rakennettu teos kulkee kevyesti ja mukavasti, turhankin kirjanoppineesti. Siksi lopputulos ainoastaan miellyttää, ei revi kuulijaa vereslihalle.

Kaukolampi-Puranen: Euthanizer

★★★ Timo Kaukolammen ja Tuomo Purasen musiikki elokuvaan Armomurhaaja tarjoaa pitkiä ääniä ja jousisoundeja. Mutta koska kyse on kahdesta äärilaidan elektromuusikosta, perinteinen leffamusiikki kääntyy Euthanizerilla myös hälyääniksi ja kaaoksen äänimaisemaksi, joka kaipaisi myös visuaalista ärsykettä. Euthanizer on vajaa ilman kuvaa.

IAMX: Alive in New Light

★★★ Kaksi vuotta sitten Tampereen Klubilla iskevästi naputtanut Chris Corner eli IAMX herää eloon masennuskaudesta. Alive in New Light kertaa mennyttä, mutta myös katsoo tulevaan: vaikka pitkäsoiton teemat ovat synkkiä, niissä sykkii uusi elämä. Alive in New Light on hieman yksioikoinen, mutta lama on ohi ja IAMX:n käyrä nousussa.

Kyle Craft: Full Circle Nightmare

★★★ Kyle Craft on nuori mies Amerikasta. Glamrockin ja vaihtoehtokantrin sulattava artisti levyttää arvostetulle Sub Pop -yhtiölle ja hakee tosissaan paikkaansa musiikkimaailmassa. Craftin toinen albumi Full Circle Nightmare on repäisy kohti tähteyttä. Kyle laulaa rohkeasti ja muistaa, että myös Ryan Adams ja Jack White olivat joskus uusia ja lupaavia.