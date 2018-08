Popeda-fanit varasivat viimeisetkin Periscopen pöydät heti aamusta – Aamulehti seuraa keikkatunnelmia

Vilma Flinkman Aamulehti

Ratinan stadionin ja kauppakeskuksen ympärille kuhisee lauantai-iltana. Lavalla soittaa Mara Balls, ja kaikki eturivin paikat on jo ehditty viedä.

Silja Viitala

Joni ja Hannu Penttilä seisovat etualalla aidan vieressä. Isä ja poika ovat tulleet katsomaan Popedaa Oulusta saakka. Lauantainen Ratinan stadionveto on heidän viides yhteinen keikka. Hannu Penttilä on kiertänyt Mustajärven ja kumppaneiden perässä ahkeran tahtiin, sillä tämä on hänen 98. Popedan-keikkansa.

Pöytiä varattiin heti aamusta

Ratinan kauppakeskuksen katolla sijaitsevasta ravintola Periscopesta ei löydy kuuden jälkeen enää vapaata pöytää. Niissä pöydissä missä ei istu vielä ihmisiä, on varattu-lappu ja kuohuviinilasit odottamassa.

Terassilla istuskelevat Meri Saarikoski ja Jussi Haavisto, jotka ovat tulleet paikalle fiilistelemään keikkatunnelmaa. Popeda ei ole ainakaan Saarikoskelle ihan se oma juttu.

–Popeda kuuluu tamperelaiseen identiteettiin, Haavisto sanoo.

Reilun kymmenen hengen sohvaryhmän sai lunastettua itselleen illan ajaksi 500 eurolla. Hintaan kuuluu punaviini- ja samppanjapullo, sekä esteetön näkymä Ratinan lavalle.

–Kaikki pöytäryhmät varattiin jo pari viikkoa sitten, kertoo Periscopen ravintolapäällikkö Kalle Oksa.

Oksan mukaan loput pienet pöydät hyvällä stadionnäköalalla täyttyivät heti avaamisen jälkeen. Periscopen terassilla on siis vietetty pitkä päivä varaamassa istumapaikkoja.

Silja Viitala

Parempi kuin 1980-luvulla

Stadionin reunalla seisoskelee nelihenkinen sukulaisporukka, josta löytyy Popeda-faneja moneen lähtöön. Punkalaitumelta kreikalle tulleet Marko Rämö ja Mari-Anne Jalli ovat pukeutuneet fanipaitoihin. Seurueessa on myös Rämön kummipoika Antti Amppuja ja Suvi Litmanen, jotka ovat tulleet Tampereelle Iitistä.

Silja Viitala

Seurueen kovimmaksi Popeda-faniksi tunnustautuva Rämö näki Popedan ensimmäisen kerran vuonna 1981 Särkän lavalla Punkalaitumella. Rämö uskoo, että bändi on nyt kovemmassa vedossa kuin reilu 30 vuotta sitten.

–Kyllä Mustajärvi vetää nyt paremmin kuin silloin, Rämö tuumaa.

Kokeilimme heinäkuussa, kuinka hyvin Periscopen terassilta näkee Ratinan stadionille: