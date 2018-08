Viimeiset mahdollisuudet näyttelyihin, teatteriin ja elokuviin: Improvisaatio vie Suomi-filmin kesiin ja Niagara Kreikkaan

Stina Alapirtti

Teatteri

Improvisaatioteatteri Helmikana esiintyy sunnuntaina 2. syyskuuta Haiharan Taidekeskuksella.

Helmikana esittää improvisoidun näytelmän Suomi-filmin hengessä. Tarjolla on aikamatka putkakesien, heinälatojen ja rillumarein aikaan.

Improvisaatioteatterin ideana on keksiä tapahtumat ja vuorosanan lavalla näytelmän edetessä, joten edes näyttelijät eivät tiedä, mitä lavalla tai näytelmässä tapahtuu.

Paikalla on katettu näyttämö ja katsomo, joten sade ei estä teatterielämystä.

Helmikana on Tamperelainen, vuonna 2005 perustettu improvisaatioryhmä.

Haiharassa käydessään voi samalla käydä katsomassa siellä pian loppuvat taidenäyttelyt.

Näyttelyt

Taidekeskus Mältinrannassa päättyvät 4.9. Minnamari Toukolan näyttely Kuudes luku sekä Aaron Hiltusen näyttely Valoa ylhäältä.

Toukolan näyttely koostuu löytömateriaalista rakentuvista kolmiulotteisista teoksista. Läsnä on maalauksellisuus, tarinallisuus sekä maisemallisuus. Toukola kiinnittää löytämänsä palaset yhteen rautalangalla tai ompelemalla.

Keskus Galleriassa on 1.9. asti esillä Suvi Mannosen näyttely, joka on saanut inspiraationsa Italiasta ja etenkin italilaisista kirjankansista. Näyttelyn nimi on Nostalgia.

Haiharan taidekeskuksella on 2.9. viimeistä päivää esillä Ming-Ming Yinin näyttely The Sound of Pink Wind sekä Katri Kempaksen Vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan.

Elokuvat

Elokuvakeskus Niagarassa esitetään kreikkalaisia dokumenttielokuvia. Torstaina 30. elokuuta on vuorossa elokuva The Last Partisan, joka kertoo Manolis Glezosista. Hän tuli kuuluisaksi repiessään natsilipun alas Akropoliilta vuonna 1941, ja vuonna 2014 hänet valittiin parlamenttiin 92-vuotiaana.

Romanialaisten elokuvien sarjassa on lauantaina 1.9. vuorossa Japanilainen koira.

Elokuvateatteri Niagaran ohjelmistosta poistuu elokuva Fakiiri joka juuttui vaatekaappiin. Sen viimeinen esitys on teatterissa maanantaina 3. syyskuuta. Elokuva perustuu Romain Puértolasin kirjaan ja kertoo nuoresta fakiirista Ajasta, joka joutuu seikkailulle pitkin Eurooppaa.