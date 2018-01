Viime vuoden parhaat suomalaiset nuorten- ja lastenkirjat on valittu – vuoden lastenkirjasato oli runsas ja laadukas

Nina Lehtinen Aamulehti

Topelius-palkinnon saa tänä vuonna Elina Rouhiainen kirjastaan Muistojenlukija. Väki 1 (Tammi)

Kirja kertoo 16-vuotias Kiurusta, joka viihtyy paremmin kirjojen maailmassa kuin ihmisten seurassa. Kiurulla on myös salaisuus: hän voi hallita muiden muistoja. Kun hän löytää muita kaltaisiaan, tuttu ja turvallinen elämä nyrjähtää sijoiltaan.

Palkintoraadin mukaan Muistojenlukija nivoo kiehtovaan tarinaan taidokkaasti keskustelua etuoikeuksista, ihmisarvosta ja yhteiskunnasta.

"Henkilöhahmojen kuvaus on vahvaa, uskottavaa ja monisyistä. Sujuvasti etenevä ja erinomaisesti kirjoitettu urbaani fantasiateos vangitsee lukijan mukaansa ja jättää vahvan muistijäljen."

Pikkuveljen mainio harharetki paras lastenkirja

Lastenkirjojen Arvid Lydecken -palkinnon saa Leena Parkkinen kirjastaan Pikkuveli ja mainio harharetki (Teos). Kirjan on kuvittanut Jussi Karjalainen.

Kirjassa seurataan pikkuveljen hurjaa seikkailua. Mukana on myös komenteleva isosisko. Teksti pursuaa outoa, vinoa ja hillitöntä mielikuvittelua, joka tempaa maailmaansa.

Teoksessa kaikki on harkittua ja taiten kirjoitettua, jokaisella sanalla ja välimerkillä on paikkansa.

Arvo 2018 euroa

Vuosittain jaettavat palkinnot jakaa Suomen Nuorisokirjailijat ry.

Tänä vuonna niiden arvo on 2018 euroa Topelius-palkinto on perustettu vuonna 1946 ja se on Suomen vanhimpia nuortenkirjallisuuspalkintoja. Arvid Lydecken -palkintoa on jaettu 1960-luvulta alkaen. Palkintoja tukee Kopiosto tukee palkintoja.

