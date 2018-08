Viikonloppuna tarjolla lemmikkimessut, improvisaatiota ja museojunalla ajelua – katso viikon menopoiminnat

Stina Alapirtti Aamulehti

1. Filharmonia avaa kautensa

Musiikki. Tampereen Filharmonian uuden kauden kantavana teemana ovat orkesterimusiikin klassikot. Harva säveltäjä on enemmän klassikko kuin Ludwig van Beethoven. Orkesteri esittääkin säveltäjän toiseksi viimeisen sinfonian sekä pianokonserton nro 4. Lisäksi konsertissa kuullaan alkusoitto oopperasta Ruslan ja Ljudmila.

Tampere Filharmonian Avauskonsertti II 30.8. kello 19.

2. Ensimmäiset lemmikkimessut

Eläimet. Messukeskuksessa järjestetään viikonloppuna ensimmäistä kertaa Lemmikki Tampere 18 -messut. Ohjelmassa on esimeriksi Suomen Kennelliiton ja Pirkanmaan Rotukissayhdistyksen pentunäyttelyt. Ohjelmassa on myös rotunäyttelyitä, seminaareja, tietoiskuja ja näytöksiä, esimerkiksi kanien esterata.

Lemmikkimessut Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen A- ja E-halleissa 1.–2.9. kello 10–17.

3. Opiskelijat juhlivat Särkänniemessä

Bileet. Opiskelijan Tampere ja Särkänniemi järjestävät maanantaina 3. syyskuuta uuden opiskelijoiden syysriehan, nimeltään SyysFest. Kaikki huvipuiston hurjimmat laitteet ovat auki tapahtuman ajan. Pääesiintyjänä on Younghearted.

Tapahtumassa on luvassa myös infoa opiskelijaelämästä ja -eduista.

SyysFest opiskelijoille Särkänniemessä 3.8. kello 16–20.

4. Rullassa taiteillaan yhteisötyöpajassa

Taide. Lastenkulttuurikeskus Rullassa kulttuuritalo Laikussa on järjestetty elokuun loppupuolella yhteisötaidepajaa. Jokainen voi osallistua työpajassa yhteisen taideteoksen tekemiseen Rullan aukioloaikoina. Aiheena on unien salaperäinen ja ihmeellinen maisema. Tapahtuma on osa Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikon ohjelmaa.

Rullan yhteisötyöpaja vielä 30.8. ja 31.8. kello 9–14.

5. Hauskimmat palkitaan baarissa

Komedia. Comedy O'Connels tarjoaa Rautatieaseman vieressä torstai-illan komediaspektaakkelin. Showoff-tapahtumassa improvisaattorit laitetaan kisaamaan toisiaan vastaan. He kilpailevat esimerkiksi parhaista kohtauksista ja hauskimmista hahmoista. Illan hauskin palkitaan Biggest Showoff -tittelillä. Ilta on englanninkielinen.

O'Connelsin Showoff torstaina kello 20.

6. Kontakti-improvisaation peruskurssi

Tanssi. Kontakti-improvisaatio on tanssilaji, jossa liikkeitä improvisoidaan yhteydessä toiseen ihmiseen. Johanneksen koululla järjestetään lajin ilmainen peruskurssi, joka ei vaadi aiempaa tanssitaustaa. Kurssi alkaa sunnuntaina 2.9. kello 16. Tuntien jälkeen paikalla järjestetään aina vapaat jamit.

Kontakti-improvisaation ilmainen peruskurssi Johanneksen koululla 2.9.–21.10. kello 16.

7. Ulkoilmakonsertti elokuvasalissa

Musiikki. Finnkinon teattereissa esitetään torstaina kello 17.30 huipputenori Jonas Kaufmannin konsertti. Se on taltioitu ulkoilmassa, Berliinissä Waldbünen amfiteatterissa.

Tenori laulaa konsertissa kuuluisia aarioita ja ajattomia italialaisia kappaleita Dolce vita -albumiltaan.

Jonas Kaufmannin Under the Stars -konsertti Finnkino Plevnassa 30.8. kello 17.30.

8. Sastamalassa opetellaan tangoa

Tanssi. Maailmantango-festivaali karauttaa torstaina Sastamalan pääkirjastoon. Luvassa on tanssiopetusta ja elävää musiikkia.

Musiikkivieraana on kello 17 Kielo Kärkkäinen. Tanssiseura aMoroson opettajat Maria ja Pasi Lauren opettavat aloittelijoille argentiinalaista tangoa kello 18 eteenpäin.

Maailmantango-festivaalien tangoilta Sastamalan pääkirjastolla 30.8. kello 17–19.

9. Eläkeläisiä jo neljännesvuosisata

Musiikki. Itseään maailman parhaaksi humppabändiksi tituleeraava Eläkeläiset viettää 25-vuotisjuhlavuottaan. Bändi juhlistaa kunnioitettavaa uraansa kiertueella, joka saapuu Tampereelle 31.8. Eläkeläiset soittavat Tullikamarin Klubilla Tampereen Tammelassa. Keikka kuvataan ja paikalla on myös saksalainen tv-kanava.

Eläkeläisten 25-vuotisjuhlakonsertti 31.8. kello 20 Klubilla.

10. Museojunalla Nokialle ja takaisin

Junat. Tamperelainen museohöyryjuna Pikku-Jumbo liikennöi sunnuntaina Tampereen ja Nokian välillä. Juna on valmistunut vuonna 1947 Tampereen Tampellan tehtailla. Perässään se vetää puisia matkustajavaunuja 1950-luvulta.

Tapahtuman järjestää Haapamäen Museoveturiyhdistys.

Höyryjunalla Tampereelta Nokialle 2.9. klo 9.30 ja 12.30 ja Nokialta 10.30 ja 13.30.