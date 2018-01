Viikon menovinkit: Selkä taipuu kelissä kuin kelissä – Lumitangon MM-kilpailut tuovat intohimoa Keskustorille

Antti Lähde Aamulehti

1. Asta-messuilla yli 300 yritystä

Rakentaminen. Pirkanmaan suurin rakentamisen, remontoinnin, sisustamisen ja asumisen messutapahtuma Asta Rakentaja valtaa Tampereen Messu- ja urheilukeskuksen tulevana viikonloppuna. Ohjelmassa on kolmen päivän edestä tietoa, palveluita ja tuotteita, tuoteuutuuksia, neuvontaa ja työnäytöksiä niin kotinikkareille kuin alan ammattilaisille.

Tampereen Messu- ja urheilukeskus pe–su 2.–4.2. kello 10–17.

2. Mäntän Gösta herää kevääseen

Taide. Serlachius-museoiden kevätkausi käynnistyy kahdella näyttelyllä taidemuseo Göstassa. Riikka Lenkkeri avaa aamuöisen näkymän suomalaisiin makuuhuoneisiin Yötä vasten -näyttelyllään ja kokovartalomuotokuvillaan sänkyihinsä painautuneista vartaloista. Eija-Liisa Ahtilan kolmiosaisessa hybriditeoksessa Mahdollinen rakkaus veistoksellisuus yhdistyy liikkuvaan kuvaan.

Gösta, Mänttä-Vilppula alk. 3.2.

3. Iskelmätaivaan tähdet palkitaan

Gaala. Iskelmän ja viihdemusiikin kirkkaimmat tähdet palkitaan jälleen Tampere-talon ja Radio Iskelmän vuosittaisessa Iskelmä Gaalassa. Esiintyjäkaarti on jälleen vaikuttava: Ison salin lavalle nousevat muun muassa Juha Tapio, Suvi Teräsniska, Haloo Helsinki!, Samuli Edelmann, Laura Voutilainen, Pate Mustajärvi, Neon 2 ja Elias Kaskinen.

Tampere-talon Iso sali pe 2.2. kello 19. Loppuunvarattu.

Juha Mustonen

4. Nuoret muusikot tulikokeessa

Klassinen. Pirkanmaan muusikkolupaukset kisaavat taas paikoista Nuorten solistien konserttiin. Toukokuussa muusikot pääsevät suuren orkesterin eteen Tampere-talon Isoon saliin. Lauantaina Pienessä salissa heitä säestää pianisti. Kello 13:n konsertissa soittaa yhdeksän alle 16-vuotiasta. Kello 15:n konsertissa kuullaan yhtätoista yli 16-vuotiasta.

Tampere-talon Pieni sali la 3.2. klo 13 ja klo 15. Vapaa pääsy.

5. Tangon taikaa lumisella parketilla

Tanssi. Tampereen Keskustorilla vallitsee lauantaina poikkeuksellinen intohimoinen tunnelma, kun lumitangon maailmanmestaruudesta tanssitaan jo kolmannentoista kerran. Kilpailussa tanssitaan alku- ja välierät ja lopulta finaalin päätteeksi tuomaristo valitsee maailmanmestariparin. Väliajalla on yleisötanssia. Musiikista vastaa Tangomarkkinoilta tuttu Pasi Kivimäki.

Keskustori la 3.2. klo 12.

6. Peräkylän punkit valtaavat Vapriikin

Teemapäivä. Vapriikin Postimuseon lauantai on omistettu punkille. Ohjelmassa on rinta- ja kangasmerkkien valmistamista, valokuvausta sekä punk-muisteloita, joita kertovat muun muassa Pauli Kallio, Jyrki Siukonen ja Tumppi Varonen. Vapriikin ilta huipentuu kello 17.30 Loose Prickin ja Vaavin keikkoihin, minkä jälkeen siirrytään Telakan jatkoille.

Vapriikki la 3.2. klo 12–19.30. Telakka klo 20–03. Liput 10 e.

7. Kuinka pelaamista tutkitaan Suomessa?

Luennot. Pelien ystävät, huomio! Kaikille avoin studia generalia -luentosarja Pelitutkimus Suomessa 2018 käynnistyy ensi tiistaina. 11-osaisen luentosarjan kolme ensimmäistä luentoa pidetään Tampereen Yliopiston PinniB-rakennuksessa (sali 1098). Sen jälkeen siirrytään Jyväskylään ja Poriin, mutta luentoja voi seurata verkosta suorana tai tallenteina.

Yliopisto, PinniB (sali 1098) ti 6.2., 13.2. ja 20.2. klo 16.30–18.

Jari Kivelä

8. Veden muisti ja yksi kuva tulevaisuudesta

Dystopia. Ahaa-teatterin kantaesitys Veden muisti esittelee yhden mahdollisuuden tulevaisuudenkuvan. Emmi Itärannan Teemestari kirja -romaaniin perustuvat nuortennäytelmä kertoo sotilasjuntan kontrolloimasta Pohjois-Suomesta, jossa vesi on rajallinen resurssi ja vallan väline. Näytelmän on dramatisoinut Tommi Kainulainen. Esitykset jatkuvat huhtikuussa.

Ahaa-teatteri 2.2. klo 19.

9. Musiikkiakatemia muistaa lapsia

Taidefestarit. Lasten taidefestarit täyttää Pyynikkisalin tanssilla ja musiikilla. Tampereen Musiikkiakatemian järjestämä festivaali levittäytyy kuuden päivänsä aikana myös muun muassa Lempäälän kirkkoon, jossa nautitaan Vivaldin Vuodenajoista Konservatorion kamariorkesterin esittämänä. Osa esityksistä on vain ennakkoon ilmoittautuneille ryhmille.

Musiikkiakatemia 5.–10.2. Lisää: tampereenmusiikkiakatemia.fi.

10. Eurooppaa sadan vuoden takaa

Sisällissota. Sisällissodasta kiinnostuneiden kokoontumispaikka on tänä keväänä Vapriikki. Keskiviikkoiltaisin järjestettävän luentosarjan avaa 31.1. professori Pertti Haapala. Teemana on Euroopan sisällissodat 1918–1922. Luennoille on vapaa pääsy. Ennen luentoja järjestetään kello 17 opastus Tampere 1918 -näyttelyyn pääsylipun lunastaneille.

Vapriikki ke 31.1., 7.2., 21.2., 7.3., 14.3., 21.3., 11.4. ja 18.4. klo 18.