Viikon menovinkit: Schönbrunnin Linnanorkesteri tuo wieniläistunnelman Tampere-taloon, Olympia-salissa kuunnellaan progea

Antti Lähde Aamulehti

1. Wieniläistunnelmaa Sorsapuistossa

Konsertti. Tampere-talolla uppoudutaan tv:stä tutun Wienin uudenvuodenkonsertin tunnelmiin. Schönbrunnin Linnanorkesteri esittää kapellimestarinsa Guido Mancusin johdolla Mozartin, Straussin dynastian ja muiden aikalaisten klassikoita. Konsertin solisteina kuullaan sopraano Mara Mastaliria ja baritoni Wolfang Schwaigeria.

Tampere-talo, iso sali 19.1. klo 19. Liput 65,50/59,50/39,50 e.

2. Joogaa ja vegaaneja Sarankulmassa

Messut. Tampereen Messu- ja urheilukeskus täyttyy viikonloppuna kahden päivän ajaksi terveydestä, kasvisruoasta ja joogasta kiinnostuneista. Yli sata seminaaria ja workshopia käsittävä tapahtumakokonaisuus kulkee nimellä Vire ja sisältää terveys- ja vegaanimessujen lisäksi joogafestivaalin sekä tapahtumat Aitoa ja Luomua sekä Gluteenitonta!

Vire. Messu- ja Urheilukeskus, Tampere 20.–21.1. Liput 10/8/pv.

3. Progressiiviset veteraanit Ruotsista

Festivaali. Progressiivisen rockin koukeroisia perinteitä kunnioittaen nimetty Progenuary tuo Tampereen Olympiaan ruotsalaisen alan klassikon Träd, Gräs och Stenarin. Yhtye syntyi vuonna 1969 vankkaa kulttimainetta nauttivien Pärson Soundin ja International Harvesterin raunioilta. Avauspäivän pääesiintyjänä kuullaan Wigwam Revisitediä.

Progenuary. Olympia, Tampere 19.–20.1. klo 20. Liput 16 e/pv.

4. Meloninpunaisten saappaiden marssi

Näyttely.Eve Alasaarela ei sorru turhaan vaatimattomuuteen vaan lupaa Tampere-talon Talvipuutarhan näyttelynsä olevan "mehukas energiapläjäys". Tamperelaisen kuvataiteilijan näyttely on nimeltään Paratiisini ja se koostuu suurikokoisista ja värikkäistä maalauksista, joissa "meloninpunaiset saappaat kahlaavat sohjoa iloisessa rytmissä".

Tampere-talon Talvipuutarha 17.1.–4.2. Avajaiset 17.1. klo 17.

http://evealasaarela.com

5. Usko, Toivo ja Lempi kohtaavat Tyrväällä

Kamariooppera.Veli-Pekka Bäckmanin kamariooppera Kuusi ja kataja saa ensiesityksensä Sastamalan Tyrvään Pappilassa. Alun perin sarjakuvaoopperaksi kirjoitettua teosta on esitetty aiemmin pianosäestyksellä, mutta nyt Uskoa (Janne Hautsalo), Toivoa (Pekka Haahti) ja Lempiä (Venla Ritanen) säestää lahtelainen Camerata Amoroso.

Tyrvään pappila 19.–20.1. klo 19–20. Liput 25 e. Klo 20 illallinen.

6. Kuningaskobra lumoaa Haiharassa

Tribuutti. Haiharan taidekeskuksessa Tampereen Kaukajärvellä muistetaan viime kesänä menehtynyttä iskelätähteämme Annikki Tähteä. Sunnuntain Annikki Tähden kauneimmat laulut -konsertissa laulajattaren swingejä ja valsseja esittää Pekka Hildenin kuusihenkinen orkesteri, jonka kokoonpanoon kuuluu niin huilua kuin harmonikkaa.

Haiharan taidekeskus (Haiharankatu 30) 21.1. klo 15. Ilmainen.

7. Steve Reichin pulssi sykkii Telakalla

Rytmejä. Tampereen Musiikkiakatemian lyömäsoitinopiskelijoiden muodostama kokoonpano TreTonus järjestää keskiviikkona Tampereen Telakalla ilmaiskonsertin, jossa kuullaan etnisvaikutteista lyömäsoitinmusiikkia. Illan aikana kuullaan ainakin yhdysvaltalaisen minimalistin Steve Reichin sekä japanilaisen Minoru Mikin sävellyksiä.

Telakka (Tullikamarinaukio 3, Tampere) 17.1. klo 21. Ilmainen.

8. Kanada-malja tulee taas Tohloppiin

Avajaiset. Tohlopin luisteluradan perinteisissä kaudenavajaisissa on jälleen runsaasti ohjelmaa koko perheelle. Tapahtuman vetonauloina ovat SM-liigan kiertopalkinto Kanada-malja ja monenlaiset ajoneuvot poliisiautosta monitoimikuorma-autoon. Ohjelmassa on myös saunomista ja ohjattua liikuntaa sekä tietenkin lättyjä ja hernerokkaa.

Tohlopin luistelurata (Nahkatehtaankatu 12) 20.1. klo 11–14.

9. Postikorttien keräilijät koolla

Seminaari. Tampereen Postimuseon tiistaina avatun Sata vuotta sitten -näyttelyn yhteydessä on lauantaina seminaari, jonka teemana ovat vanhat postikortit ja postikorttien kerääminen Suomessa ja Venäjällä. Iltapäivän ohjelmassa on neljä esitystä, joista venäjänkieliset tulkataan suomeksi. Seminaari on maksuton ja avoin kaikille Vapriikin kävijöille.

Postimuseo, Vapriikki (Alaverstaanraitti 5) 20.1. klo 13–18.

10. Ruohonleikkurilla halki Amerikan

Elokuva.David Lynch tunnetaan surrealistisesta tyylistään. Tampereen Niagara-teatterissa nähdään yhdysvaltalaisohjaajan uran kenties "tavanomaisin" teos, The Straight Story (1999). Lämminhenkinen draama kertoo itsepäisestä Alvin Straightista, joka puksuttaa Yhdysvaltain halki sairastuneen veljensä luo vanhalla John Deere -ruohonleikkurillaan.

Niagara 22.1. klo 18.45. Liput 5 e. Lipunmyynti alkaa klo 16.