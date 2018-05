Viikon menovinkit: Saimaa kuohuu olympiahengessä, Game Music Collective soittaa pelimusiikin klassikoita

Antti Lähde Aamulehti

1. Stravinskyn helmi päättää kevään

Konsertti.Igor StravinskynKevätuhrin skandaalimainen kantaesitys Pariisin Théâtre des Champs-Élysées’ssä 29. toukokuuta 1913 on muodostunut symboliksi modernille taiteelle, joka on niin paljon edellä aikaansa, ettei ymmärrystä heru edes edelläkävijöiltä. Tampere Filharmonia esittää sittemmin ansaitusti klassikoksi nousseen baletin Santtu-Matias Rouvalin johdolla.

Tampere-talo 25.5. klo 19.

2. Olavi Uusivirta on jälleen hullu

Suomipop. Maan omaleimaisimpiin poptähtiin kuuluva Olavi Uusivirta saapuu Tampereen Olympiaan juhlistamaan kolmatta sooloalbumiaan Minä olen hullu, joka täyttää tänä keväänä kymmenen vuotta. Merkkipäivää juhlistetaan erikoiskeikalla, jolla lavalle nousee levyllä soittanut kokoonpano. Kesällä Uusivirran voi nähdä muun muassa Aitoossa (7.7.) ja Valkeakoskella (27.7.)

Olympia 24.5. klo 19.

3. Final Fantasy soi Sorsapuistossa

Pelimusiikki. Euroopan ensimmäinen pelimusiikin esittämiselle omistautunut orkesteri, nuorista ammattimuusikoista koostuva Game Music Collective konsertoi lauantaina Tampere-talon Isossa salissa. Luvassa on musiikkia muun muassa videopelisarjoista Final Fantasy, Elder Scrolls, Chrono Trigger, Halo, Kingdom Hearts, Undertale, Secret of Mana ja Journey.

Tampere-talo 26.5. klo 19.

4. Intialaisen tanssin viikko huipentuu

Päätösbileet. Intialaiselle tanssille pyhitetty Indian Dance Festival huipentuu sunnuntaina Pakkahuoneella. Ikärajattomissa päätösbileissa esiintyvät muun muassa kotimainen Danny's Bollywood Dance Crew, Ruel Varindani Filippiineistä, Amit Patel Yhdysvalloista, Anna Dimitratou Kreikasta ja Ravi Varma Intiasta. Illan aikana estradille nousee yhteensä yli 200 tanssijaa.

Pakkahuone 27.5. klo 18.

5. Tuopit kolisevat taas Keskustorilla

Olutfestivaali. Nelipäiväiseksi kasvanut ja vuoden kotimaiseksi matkailutapahtumaksi valittu olutfestivaali Suuret oluet – pienet panimot palaa Tampereen Keskustorille. Pienpanimoiden oluita, siidereitä, sahteja, lonkeroita, tisleitä ja virvoitusjuomia maisteltiin viimeksi kaksi vuotta sitten – Lahden, Helsingin ja Jyväskylän tapahtumat yhteen laskien yli 44 000 kävijän voimin.

Keskustori 23.–26.5.

6. Markkinahumua Hämeenpuistossa

Suurmarkkinat. Tampereen kansainvälisillä suurmarkkinoilla rikotaan tänä keväänä ennätyksiä. Hämeenpuistoon on ilmoittautunut ennätysmäärä kauppiaita, yli sata. Eurooppa on väkevimmin esillä, mutta myyjiä on Amerikkaa ja Aasiaa myöten – yhteensä 35 maasta. Tapahtuma kestää torstaista sunnuntaihin aamukymmenestä iltakahdeksaan, paitsi sunnuntaina vain kello 18:een.

Hämeenpuisto 24.–27.5.

7. Urheilua ja musiikkia Olympia-hengessä

Rock. Tampereella tuskin on sopivampaa estradia Saimaalle kuin Olympia – toteuttihan yhtye musiikin Ylen dokumenttisarjaan Urheilu-Suomi. Sarjan musiikki julkaistiin jouluna albumina. Ritari Ässä -tunnelmaa, lennokasta mäkihyppysoundia ja progressiivista rockia yhdistelevällä levyllä kuullaan muun muassa kappaleet Monaco Grand Prix, Marja-Liisa ja Saksa on paska maa.

Olympia 26.5. klo 21.

8. Hepa Halmeen tähdet Pispalaan

Jazz. Saksofonisti ja huilisti Heikki "Hepa" Halme tuo Vastavirta-klubille taitoa ja näkemystä uhkuvan Halme Prospektin, jonka tuore albumi Bluespektor ilmestyi kuun alussa. Pispalassa lavalle nousevat Halmeen lisäksi Matti Riikonen, Esa Onttonen, Arttu Tolonen, Tapani Varis ja Alf Forsman sekä vierailijat Pekko Käppi ja Noel Saizonou. Faarao Pirttikangas lämmittelee.

Vastavirta-klubi 24.5. klo 21.

9. Alle viisikymppiset älkööt vaivautuko!

Festarit. "Viiskyt on uusi kolkyt", väitetään Tampere-talolla viikonloppuna järjestettävien K50-festarien esittelytekstissä. Ohjelmassa on kaikkea maan ja taivaan väliltä viinimaistelusta tapaksiin, Tony Dunderfeltin rakkausluennosta Jukka K.:n drag-esitykseen ja "Tarot-Tuulan" tulevaisuudentulkinnoista Edu Kettusen maanläheiseen countryrockiin.

Tampere-talo 25.5. klo 12–19.

10. Vielä kerran Twin Peaksiin

Konsertti. Kuten ansiokkaimmat taideteokset aina, Twin Peaks -televisiosarjan kolmas tuotantokausi jakoi mielipiteitä. Nekin, joiden hilseen David Lynchin visio tällä kertaa ylitti, saivat kuitenkin nauttia sarjan musiikista. Twin Peaksin äänimaisemia saapuu Tampereen Olympiaan esittämään Gasthaus Orkesteri, jonka tammikuinen Telakan-konsertti oli suuri suksee.

Olympia 25.5. klo 19.30.