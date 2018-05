Viikon menovinkit: Miljoonayleisön kerännyt 1990-luvun suosikkisarja nähdään vihdoin ammattiteatterin lavalla

Antti Lähde Aamulehti

1. Raikkaan perheen tarina teatteriin

Teatteri. 1990-luvun puolivälin suosikkitelevisiosarja Puhtaat valkeat lakanat saa ensi keskiviikkona ensi-iltansa Tampereen Komediateatterissa. Miljoonayleisön kerännyt sarja nähdään nyt ensimmäisen kerran ammattiteatterin esittämänä. Kuten televisiosarjassakin Ensio Raikkaana nähdään Juhani Laitala. Panu Raipian ohjaaman näytelmän on dramatisoinut Outi Keskevaari.

Komediateatteri 6.6. alkaen.

2. Puolustusvoimilta soppaa ja soittoa

Kesäjuhla. Puolustusvoimat 100 -kesäkiertue saapuu Tampereelle ensi viikon keskiviikkona. Ohjelmassa on Puolustusvoimien toiminnan ja kaluston esittelyä Keskustorilla, hernekeittoa 2 000 ensimmäiselle kävijälle sekä sotilasorkestereiden konsertti Laikunlavalla. Ilmavoimien soittokunnan Big Bandin solistina on Club For Five, Kaartin soittokunnan kanssa esiintyy Diandra.

Keskustori 6.6. klo 16.

3. Kitarafestivaali juhlii Brouweria

Musiikki. Yksi maanantaina käynnistyvän Tampere Guitar Festivalin huipentumista on kuubalaisen kitaristin, säveltäjän ja kapellimestarin Leo Brouwerin kunniaksi järjestettävä juhlakonsertti Pyynikkisalissa. Maestro itse johtaa orkesteria. Flamencokitaroinnin ystävät odottavat puolestaan espanjalaisen Tomatiton konserttia Tampere-talossa.

Tampere Guitar Festival eri puolilla kaupunkia 4.–10.6.

Ivan Soca

4. Muovi inspiroi Liikelaiturilla

Tanssi. Liikelaiturin kevään house-taiteilijan Nelli Ojapalon video- ja tanssiteos Plastic esitetään tällä viikolla kahdesti. Teos on saanut inspiraationsa muovista ja sen paljoudesta maailmassa; jos kehitys jatkuu nykyisenlaisena, maapallo hukkuu lopulta muoviin ja luonto on enää kaunis muisto ja myyttinen tarina. Teoksessa tanssijoina nähdään Iris Niinistö ja Anni Honkanen.

Liikelaituri 30.–31.5. klo 18.

5. Brittipunk-klassikko Club Sin -vieraana

Festivaali. Tampereen Klubilla järjestettävän kaksipäiväisen Club Sin -festivaalin perjantain pääesiintyjäksi saapuu Cockney Rejects. Vuonna 1978 perustettua lontoolaisyhtyettä pidetään yhtenä rosoisen Oi!-punktyylin pioneereista. Lauantaina lavalle nousevat muun muassa The Bones Ruotsista ja Buster Shuffle Britanniasta. Kahden päivän lippu festivaalille maksaa 57 euroa.

Club Sin Klubilla 1.–2.6.

6. Vastaus Vapriikin suosikkinäyttelylle

Valokuva. Museokeskus Vapriikin suosituksi osoittanut valokuvanäyttely Kadonneet kaunottaret esitteli Tampereen katukuvasta kadonneita rakennuksia. Näyttely saa epävirallista jatkoa Kulttuuritalo Laikussa, jossa alkaa perjantaina valokuva- ja videonäyttely Pelastetut kaunottaret. Näyttely nostaa esiin kansalaisaktivismin avulla Tampereella pelastettuja rakennuksia ja niiden suojelijoita.

Avajaiset Laikussa 1.6. klo 16.

7. Ukko-Pekka höyryää taas Tampereelle

Juna. Suomen suurin liikennöivä höyryveturi Ukko-Pekka saapuu sunnuntaina Pirkanmaalle kuljettamaan matkustajia. Tampereelta kuljetaan ensin Siuroon ja takaisin (klo 11.50), sitten Karkkuun ja takaisin (klo 14.25) ja lopuksi Orivedelle (klo 17.19). Matkalippuja saa junasta käteisellä, eikä niitä voi varata etukäteen. Tyyriimpiä veturilippuja voi varata etukäteen: marko@hakanpaa.net.

Tampereen rautatieasema 3.6.

Galleria 2

8. Pirkanmaan pusikot ja löytöesineet

Kuvataide. Lauantaina Tampereen Galleria Rajatilassa avataan Elliina Peltoniemen ja Tomas Reganin videota ja grafiikkaa yhdistelevä näyttely Ihmisiä etsitään metsästä, jonka pääosassa ovat Pirkanmaan "välitilojen" puut ja pusikot. Pirkkalan Galleria 2:n valtaavat puolestaan Henri Ijäksen lähiseuduilta keräämät esineet. Näyttelyn nimi on Alusta.

Galleria Rajatila 2.–29.6. Galleria 2 (Pirkkala) 4.–19.6.

9. Nyt se on virallista: kesäkausi voi alkaa!

Avajaiset. Tallipiha ja Viikinsaari sekä Lempäälän liikennepuisto viettävät lauantaina kesäkauden avajaisiaan. Tallipihan tärppinä on vanhanajan hevoskaruselli, Viikinsaaressa esiintyy muun muassa Tampereen Ukulele Orkesteri. Kukkaisviikkojen avajaisia vietetään Särkänniemessä ensi viikon keskiviikkona.

3.6. Viikinsaari klo 10, Lempäälän liikennepuisto klo 11 ja Tallipiha klo 11. Särkänniemi 6.6. klo 16.

10. Runofestivaali lämmittelee

Varaslähtö. Annikin Runofestivaalin ympärille syntynyt Annikki OFF -kaupunkifestivaali järjestetään nyt viidennen kerran. Kolmipäiväisen tapahtuman ohjelmistoon mahtuu kaikkea Pirkko Uiton laululla, viittomakielellä ja multimedialla toteuttamasta Kuka lohduttaisi Nyytiä -esityksestä (La Strada, 6.6. klo 14) Tuli & Savu -lehden 1968-teemaiseen Runoklubiin (Artturi, 8.6. klo 20.30).

Annikki OFF 6.–8.6.