Viikon menovinkit: Maailmantangosta peräkonttikirppikseen ja maan ensimmäisiin pienpaahtimomessuihin

Antti Lähde Aamulehti

1. Maailmantango soi kaipuuta parempaan

Festivaali. Eri taidemuotoja ja musiikin tyylilajeja vapautuneesti yhdistelevän Maailmantango-festivaalin teemana on tänä vuonna Kaikessa soi kaipaus. Jo viime viikolla käynnistynyt kaupunkifestivaali huipentuu tänä viikonloppuna. Perjantaina ohjelmistossa on muun muassa Telakan Runoklubi. Lauantain Pakkahuoneen pääkonsertissa kuullaan Kalle Aholaa, Ina Forsmania ja Babloa.

Pääohjelmisto 14.–16.9.

2. Pubirockin kuninkaat Tampereen Klubille

Musiikki. Dr. Feelgood nousi maineeseen 1970-luvun puolivälissä Lontoon niin sanotun pub rockin johtotähtenä. Bändin suoraviivainen rhythm and blues ja etenkin Wilko Johnsonin dynaaminen kitaransoitto inspiroivat varhaisia punkbändejä. Enää Johnson ei bändiin kuulu, kuten ei alkuperäinen laulaja Lee Brilleaux'kaan, mutta nykykoonpanollakin on yhteistä historiaa jo liki 20 vuotta.

Tampereen Klubi 13.9. klo 19.

3. Peräkontit avataan taas ammolleen

Peräkonttikirppis.Moron perinteinen peräkonttikirppis järjestetään sunnuntaina nykymuodossaan jo 20. kerran. Tampereen Keskustorilla menopelinsä takaluukun avaa jälleen liki 500 kaupustelijaa – halukkaita olisi moninkertainen määrä, sillä myyntipaikkojen arvontaan osallistui tälläkin kertaa noin 2 500 toiveikasta. Tapahtuman tuotot käytetään RuokaNyssen hyväksi.

Keskustori 16.9. klo 9–15.

4. Maan ensimmäiset pienpaahtimomessut

Kahvi. Pakkahuoneella järjestetään Suomen ensimmäiset pienpaahtimomessut. Kaksipäiväinen Micro Roastery Fair lupaa tarjota kahvin ammattilaisille ja muuten vain sumpista kiinnostuneille poikkileikkauksen Suomen pienpaahtimoista ja niiden valikoimista. Ammattilaisille sisäänpääsy on maksuton, 15 euron peruslipulla saa hörpätä neljä espressoa.

Pakkahuone 17.9. klo 12–18 ja 18.9. klo 10–16.

-

5. Trooper kajahtaa Pakkahuoneella

Tribuutti. Brittiläisellä heavy metal -hirviöllä Iron Maidenilla on aina ollut erityinen paikka sydämissämme. Onko siis ihme, että yhtyeellä on Suomessa oma festivaalinsa? Vuodesta 2011 järjestetyssä MaidenFestissä "Meidenin" klassikoita esittävät The Coverslaves -tribuuttibändin säestämänä Taage Laiho, Kimmo Blom, Tommi Salmela, Erkki Seppänen ja Jarno Vitri.

Pakkahuone 14.9. klo 20.

6. Valokuvausta ajalta ennen digitaalista

Kamerat. Kolmannen kerran järjestettävän Tampere Camera Fairin tavoitteena on tehdä filmikuvausharrastusta tutuksi digitaalisen aikakauden nuorisolle. Tapahtuma huipentuu tulevana viikonloppuna muun muassa Jari Savijärven märkälevyvalokuvaustyöpajoihin ja valokuvaajatapaamiseen Pyynikin Maja/Talossa. Lielahden kartanon taidenäyttelyt jatkuvat kuun loppuun asti.

Tamperecamerafair.fi

7. Laikku ja Rajatila avantgarden armoilla

Äänitaide. Kulttuuritalo Laikussa koetaan perjantaina elektroninen ääniteos Tuli, Vesi, Maa. Neljän muusikon esittämä teos koostuu kolmesta 20-minuuttisesta osasta ja pohjaa improvisaatioon. Avantgarde porskuttaa myös lauantaina Galleria Rajatilassa, jossa UMUU-yhtye ja Nätyn opiskelijat esittävät Christian Wolffia ja John Cagen Speech 1955:n.

Laikku 14.9. klo 18.30. Ilmainen. Rajatila 15.9. klo 19. Liput 5 e.

-

8. Plevnassa rockin ja scifin monoliitteja

Elokuva. Sekä kaikkien aikojen parhaaksi tieteiselokuvaksi että ihan vain kaikkien aikojen parhaaksi elokuvaksi mainittu Stanley Kubrickin 2001: Avaruusseikkailu esitetään keskiviikkona Plevna-teatterissa. Event Cinema -näytöksiä jatkavat torstaina Elvis: '68 Comeback Special -konserttielokuva ja tiistaina Imagine – John Lennon -dokumentti.

Plevna 12.9. klo 20 (14 e), 13.9. klo 20 (14,50 e), 18.9. klo 18 (13 e).

9. Rantala soittaa läpi kalenterivuoden

Konsertti. Jazzpianisti Iiro Rantala tuo Finnish Calendar -konserttikiertueensa torstaina Kangasala-taloon. Trio Töykeistä tunnetuksi tullut Rantala on saanut innoituksen uusiin sävellyksiinsä Vivaldin tavoin vuodenajoista; kahdentoista kuukauden mittaisen kaaren piirtävä teos on "sääkatsaus ankaran ilmaston maasta". Sävellyksen ensiesitys kuultiin Viapori Jazzissa elokuussa.

Kangasala-talo 13.9. klo 19.

10. TPV näyttää korttia rasismille

Jalkapallo. Tampereen Pallo-Veikkojen kannattajaryhmä Tammelan Voima järjestää lauantaina Punainen kortti rasismille -tapahtuman. Päivä alkaa Tammelan stadionilla Kakkosen ottelulla Närpes Kraftia vastaan ja jatkuu Hämeenpuiston Maanalaisessa iltajuhlalla, jonka ohjelmassa on futisvisa, runoutta ja neljän bändin verran elävää musiikkia.

15.9. Tammelan stadion klo 17 ja Maanalainen klo 19.30 alkaen.