Viikon menovinkit: Konkurssin partaalla keikkuva kitarafestivaali pyytää tukeasi, harmonikkataituri Kimmo Pohjonen yllättää Akaan kirkossa

1. Kitarafestivaali kaipaa tukeasi

Tukikeikka. Tampereen Pakkahuoneelle keräännytään perjantaina kitaramusiikin hyväksi. Joukko kotimaisia kitaristeja esiintyy tukikonsertissa, jolla kerätään varoja Tampere Guitar Festivalin tulevaisuuden turvaamiseksi. Dave Lindholmin lisäksi konsertissa kuullaan muun muassa Joonas Wideniuksen flamencoa ja J-P Piiraisen fingerstyleä.

Pakkahuone pe 23.2. klo 18.30. Liput: ennakko 20 e, ovelta 18 e.

2. Kiekko saa kyytiä kolmella tavalla

Jääurheilu. Viime vuoden mitalikolmikko Antti Pihlström, Minnesota Viltti ja Mansester United on mukana, kun Tampereella kamppaillaan taas jääkiekkotriathlonin kuninkuudesta. Laji koostuu aidon lätkän lisäksi pöytä- ja virtuaalijääkiekosta. Ulkopelit käydään Koulukadulla kello 11 alkaen, sisämatsit Mallashovi-ravintolassa kello 18 lähtien.

La 24.2. Koulukadun kenttä klo 11–16. Mallashovi klo 18–23.

3. Maanalainen aloittaa sanataideklubin

Runous. Kulttuurikeskus Maanalaisen sanataideklubit käynnistyvät torstaina neljän runoilijan voimin. Herkkyys kaupan – 345 kg runoutta -illassa lavalle nousevat Kari Raineranta, Sanna-Erika Suorsa, Tauno Mathlin (Sumuiset kansiot) ja Sema Hokkanen (Parsitut miehet). Mikrofoni ja lava ovat vapaana myös yleisön sanataide-esityksille.

Maanalainen (Hämeenpuisto 17–19) to 22.2. klo 19. Maksuton.

4. Aineeton suru muuttuu materiaksi

Kuvataide. Elokuvantekijä ja kuvataiteilija Minna Parkkinen tuo Taidekeskus Mältinrantaan näyttelynsä Paseo de los Tristes (Surullisten Polku), joka ilmentää äkillisestä luopumisesta ja menettämisestä aiheutuvaa surua. Näyttelyn lähtökohtana on lyhytelokuvatrilogia Dive, Grey ja Circle. Aineeton elokuva materialisoituu muun muassa raskaaksi betoniksi ja läpinäkyväksi pleksilasiksi.

Mältinranta 24.2.–13.3.

5. Ladan ystävien kokoontumisajo

Auto. Kolmekymmentä vuotta sitten Suomessa oli 132 067 Lada-merkkistä autoa. 2010-luvun alkuun tultaessa Ladoja oli tästä enää kuudesosaa. Venäjällä alun perin Žigulina tunnetun merkin harrastajia on ehkä vähän, mutta he ovat sitäkin uskollisempia. Mobilian Lada-päivässä vaihdetaan kuulumisia, paistetaan makkaraa ja pengotaan romppeita. Paikalle saa tulla Ladattakin!

Mobilia su 25.2. klo 10–16.

6. Postimerkinkokoista Suomi-kuvaa

Filatelia. Postimerkit ovat levittäneet Suomi-kuvaa huomaamattomalla tavallaan lähes sadan vuoden ajan – siitä lähtien kuin ensimmäiset kuva-aiheet ilmestyivät vaakunamerkkien rinnalle. Postimuseon näyttelyyn 100 Wishes from Finland on koottu maamme postimerkkikuvastoa kymmenen teeman alle. Suunnittelijoita ovat inspiroineet niin Kalevala, luonto kuin arkkitehtuurikin.

Vapriikki 27.2.–8.4.

7. Pohjosen urkuteos Suomen-ensi-illassa

Konsertti. Harmonikkataiteilija Kimmo Pohjosen Ultra Organ, tilausteos Köln Filharmonian konserttisaliin, kuullaan torstaina ensimmäisen kerran Suomessa. Konsertti järjestetään Akaan kirkossa. Esityksessä kuullaan Pohjosen lisäksi teoksen osasäveltäjää, urkusamplerytmeistä vastaavaa Tuomas Norviota sekä kirkkourkuri Mikko Heleniusta. Sovitus on trion yhteinen.

Akaan kirkko to 22.2. klo 19.

8. Siperia tuo Salamaa Frenckellin lavalle

Teatteri. Tamperelaisen Teatteri Siperian ja helsinkiläisen Projektori-ryhmän näytelmäsovitus Hannu Salaman romaanista Siinä näkijä missä tekijä saa ensi-iltansa Frenckell-näyttämöllä. Juha Luukkosen ohjaus kuvaa maanalaisen vastarintaliikkeen toimintaa Pispalassa jatkosodan aikana ja käsittelee petturuuden ja uskollisuuden teemoja.

Frenckell-näyttämö. Ensi-ilta 27.2. Näytöksiä 24.10. asti.

9. Kyynärpäät ja kypärät kolisevat

Maaottelu. Suomi, Ruotsi ja Norja ottavat toisistaan mittaa roller derby -maaottelutapahtumassa. Suomea edustavat joukkueet Tampereelta ja Turusta. Ruotsista on paikalla malmölainen ja Norjasta oslolainen joukkue. Roller derby on rullaluistimilla käytävä joukkuelaji, jossa ei kaihdeta kontakteja. Laji on suosittu etenkin naisten keskuudessa.

Tampere Areena la 24.2. klo 12.30–20. Liput 10/8 euroa.

10. Kaksinkertainen rokkiräjähdys

Rock. Oululainen Radiopuhelimet ja jyväskyläläinen Räjäyttäjät kuuluvat siihen harvalukuiseen ryhmään bändejä, joita voi perustellusti sanoa Suomen parhaiksi rockyhteiksi. Ikäeroa bändien välillä on neljännesvuosisata – Radiopuhelimet perustettiin 1986 ja Räjäyttäjät vuonna 2011 – mutta molemmat kykenevät yhtä vavahduttaviin rokkiräjähdyksiin vielä tänäkin päivänä.

Vastavirta pe 23.2. Liput 14 e.