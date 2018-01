Viikon menovinkit: Kaikkien aikojen Oscar-magneetti nähdään Plevnassa, presidenttiehdokkaat yliopistolle

AccuSoft Inc.

1. Mestaripianisti tulkitsee Ludwigia

Piano. Kangasala-talo avaa kevätkautensa Beethovenilla. Avauskonsertin tähtenä loistaa pianisti ja säveltäjä Olli Mustonen, jolle konsertti on samalla kunnianhimoisen projektin lähtölaukaus. Tulevien vuosien aikana Mustonen esittää soolokonserteissaan kaikki Beethovenin pianosonaatit. Mustoselle konsertti on ensimmäinen Kangasala-talossa.

Olli Mustonen: Appassionata. Kangasala-talo 11.1. Liput 26 e.

2. Kitarafestivaali kaipaa tukijoita

Kitara. Kesäkuussa neljännentoista kerran järjestettävä Tampere Guitar Festival muistuttaa olemassaolostaan perjantain Save TGF -gaala- ja tukikonsertilla. Tampere-talon Pienen salin konsertissa kuullaan kotimaisia klassisen kitaran tähtiä, kuten Otto Tolosta, Andrzej Wilkusta, Patrik Kleemolaa, Jyrki Mylläristä, Osmo Palmua ja Janne Malista.

Save TGF -gaalakonsertti. Tampere-talo 12.1. klo 19. Liput 30/25 e.

3. Storyvillen afroklubi saapuu Tampereelle

Rytmi. Afrojazz Club on hurmannut rytmimusiikin ystäviä Helsingin Storyvillessä jo vuodesta 2013 lähtien. Vihdoin tapahtuma rantautuu myös Tampereelle, ja kuumat afro-, soul- ja maailmanmusiikkirytmit leviävät Klubin tanssilattialle. Avajaisillan vieraina ovat Jimi Tenor ja Charlotte Kerbs, joita säestää tietenkin talonbändi Afrojazz Quintet.

Afrojazz Quintet, Jimi Tenor, Charlotte Kerbs. Klubi 12.1.

4. Tuleva presidentti löytyy yliopistolta

Vaalit. Tampereen yliopiston juhlasalissa on perjantaina harvinaista kuhinaa. Aamulehden ja Ylen järjestämä presidenttitentin teemoina ovat arvot, luottamus ja Suomen seuraavat 100 vuotta. Paneelin juontavat Aamulehden päätoimittaja Jussi Tuulensuu ja Yle Tampereen päällikkö Sinikka Tuomi. Pääsy on vapaa, mutta paikkoja on rajoitetusti!

Presidentinvaalitentti. Yliopiston juhlasali 12.1. klo 18–20.

5. Taiteilijatoivot Tehdassaaressa

Kuvataide. Ars 2018 -ryhmätaidenäyttely tuo Nokian Tehdassaaren Galleria 108:aan töitä peräti 25 taiteilijalta. Tehdassaaren Tuki ry:n järjestämän näyttelyn tarkoituksena on olla kaikille avoin matalan kynnyksen näyttelyn. Suurin osa mukana olevista näyttelijöistä on paikallisia kykyjä. Tehdas 108:n kahvila palvelee näyttelyn aukioloaikoina.

ARS Nokia 2018. Tehdas 108. 17.1 alkaen ti–su klo 14–18.

6. Kehoko leikittelee ruumiillisuudella

Lastenkulttuuri. Suomalais-slovenialaisen taaperoteatterin AEIOU:n Kehoko on moniaistinen esitys, joka leikittelee elimistön "noloilla" toiminnoilla ja kauniilla orgaanisilla muodoilla. Nukketeatteriesityksen, taidenäyttelyn ja leikin rakenteita yhdistävä esitys on nähty Suomessa ja Sloveniassa jo lähes 400 kertaa. Lielahdessa esityksiä on kuusi.

Kehoko. Lielahden kartano 13.–21.1. Suositusikä: 3–8-v. Liput 8 e.

7. Linjuripolkka raikaa Aleksanterin koululla

Teatteri. Eliisa-teatterin Muistojen kultaiset vuodet on silkkaa mannaa 1950-luvulle haikaileville. Näytelmä sivuaa Helsingin olympialaisia, Tuntematonta sotilasta, yleislakkoa ja tietenkin "Kekkosta, Kekkosta, Kekkosta". Ajankuvaa luovat myös kuultavat kappaleet, kuten Linjuripolkka, Muistatko Monrepos’n, Pariisin taivaan alla, Kyllikki ja Pyynikki-valssi.

Aleksanterin koulun juhlasali 14. ja 21.1. klo 14. Liput 20 e.

8. Hector inspiroi musiikinopettajia

Kunnianosoitus. Viime keväänä 70 vuotta täyttänyt Heikki "Hector" Harma on juhlan kohteena Kangasala-talon tribuuttikonsertissa, jossa lauluntekijälegendan kappaleita esittää Kankaanpään musiikkiopiston opettajien kokoonpano. 12-henkisen yhtyeen konsertissa kuullaan Hectorin suurimmat hitit 1970-luvun taitteesta aina näihin päiviin saakka.

Hector-tribuuttikonsertti. Kangasala-talo. 13.1. klo 18. Liput 20 e.

9. Mikä saattoi johtaa sisällissotaan?

Museodraama. Teatteritaide murtautuu Tampereen Poliisimuseoon! Toivon tie kertoo tavallisen ihmisen näkökulmasta tapahtumista, jotka johtivat sisällissotaan. Esitys on toteutettu museon erikoisnäyttelyn Järjestys romahtaa – kun viha muuttuu hyveeksi ja kosto ansioksi pohjalta. "Lavalla" nähdään Toni Jyvälä, Maiju Eronen ja Henna Moisio.

Toivon tie. Poliiismuseo. 13.1. klo 17 ja 18. Liput 10 e (käteinen).

10. Spoilerivaroitus: laiva uppoaa!

Elokuva. Maaliskuussa tulee kuluneeksi kaksikymmentä vuotta siitä, kun Titanic kahmi Oscar-gaalassa ennätykselliset yksitoista pystiä (samaan oli pystynyt aiemmin vain Ben-Hur). Ensi viikon keskiviikkona James Cameronin elämää suuremman draaman voi nähdä jälleen valkokankaalla Finnkinon järjestämässä 20-vuotisjuhlaesityksessä.

Titanic. Plevna 17.1. klo 19. Liput 10 / 8 e. Kesto 3 h 15 min.