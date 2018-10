Viikko-opas: Tampereen keikat 4.–10.10.: Lost in Music, Edu Kettunen, Asa & Band, Hannu Salama & Vapaat radikaalit, Teksti-tv 666, Horsepower, Janna...

Antti Lähde Aamulehti

Tampere / Torstai 4.10.

Dog’s Home Lost in Music -festivaalilla Terri, Cosmute ja Bottlecap, K18.

Doris Lost in Music -festivaalilla Sitoi, Neøv ja Detalji, K20.

Jack the Rooster Lost in Music -festivaalilla Awake Again, New Deadline ja Founding Neverland, K18.

Klubi Lost in Music -festivaalilla Planet Case, Raja, Intiaanikesä, Mafia Honey, PK Keränen & Valtteri Pöyhönen, Color Dolor ja ruotsalainen Insammer sekä keikkojen jälkeen dj Kristian Lindell, show klo 19, K18.

O’Connell’s Lost in Music -festivaalilla Tammela 33100 ja Jukka Takalo, show klo 20, K20.

Olympia Lost in Music -festivaalilla Töölön Ketterä, Younghearted ja M, show klo 20.30, K18.

Paapan Kapakka Paappas Group, K20.

Pakkahuone Lost in Music -festivaalilla The Holy, Ruusut, Iisa ja Paperi T, show klo 19.30, K18.

Passion Lost in Music -festivaalilla Aida, Ulpu ja Olli Antonio, K18.

Telakka Lost in Music -festivaalilla Sofia, Mendi Moon ja Marjut, show klo 20, K18.

Twenty One Seksimoka Open Mic -illassa Seksiklupi-dj:t, klo 19 alkaen, K21.

Vastavirta-klubi Normipöllö, Hauta, Maha & Väärät kengät ja Lepponen Laulainen & Funky Old Crew, klo 20 alkaen, K18.

Perjantai 5.10.

Aikalisä Rööperi Rock’n’Roll Show, K18.

Bar Moe’s Iholla-illassa Janna, K18.

Dog’s Home Lost in Music -festivaalilla The Bitterlicks, Block Buster ja Red Eleven, K18.

Doris Lost in Music -festivaalilla Kario, Rebecca, Radio ja Vuoret, K20.

Fat Lady Suomen lukiolaisten liiton Kirjoitusten nollaus, K18.

Gloria Club Sporassa dj:t Sam Saw, Anticue, Unwanted, Mark Ember, Wobase, Tremont ja Annie Hill, K22.

Ihku Hitmix & Jysäri Pre-Tour -illassa dj:t Kite ja Ice K, K22.

Ilona Supersonic, K24.

Jack the Rooster Lost in Music -festivaalilla Skein, King Satan, Demonic Death Judge ja Rytmihäiriö, show klo 20.45, K18.

Kujakolli Oktuuperfestissä Jing & Jangsters, K18.

Maanalainen Kellarien kunkut -klubilla Skankbeat, Rose Pilots ja Tequila of Liberation, K18.

O’Connell’s Lost in Music -festivaalilla Nauramaan! Stand Up Showcase, klo 20–22, K20.

Olympia Lost in Music -festivaalilla Atlas, Brymir, Medeia ja Ensiferum, show klo 20.15, K18.

Paapan Kapakka Paappas Group, K20.

Pakkahuone ja Klubi Lost in Music -festivaalilla Cavallini & Shrty, Bess, Elias Gould, Onniboi, Versace Henrik, Melo, Cledos, Tippa ja View, keikkojen jälkeen RnBlicious-dj:t C-Flava ja Sara-Maaria, K18.

Passion Lost in Music -festivaalilla Mansesteri, K18.

Pub Simon Tarmo Ranta, klo 17–19, K18.

Soho Misstapes-illassa dj Jahna, K20.

Tampere-talo Pienessä salissa Edu Kettunen, klo 19 alkaen, ei ikärajaa.

Telakka Lost in Music -festivaalilla Vili ja Helsinki-Cotonou Ensemble, K18.

Tillikka Oktoberfestissä Torviorkesteri Der Bierdeckel, Trio Bier Kaiser sekä dj:t Skiestiefel ja Prost Malone, klo 18 alkaen, K18.

Union Vibe-klubilla Explicit DJ’s, dj Gas Gas ja mc Yasu Benjamin, K18.

Varjobaari Rap & Electro Night -illassa Attack in the 26th Zone, SeRoosa, Tipelius ja Meerirosvo sekä dj Hilarion, K18.

Vastavirta-klubi Teksti-TV 666, Kynnet, Hän ja Loud Lights, yläkerrassa Donna and the Dynamiters ja Uusi Laine, K18.

Yo-talo Lucky Strike -klubilla dj:t Decion, Kvllvs, Mikado ja Jammin’, K18.

Lauantai 6.10.

Aikalisä Slim Bean, K18.

Bar Lato Jari Uutela, K18.

Dog’s Home Lost in Music -festivaalilla Verhot, Tuohimaa ja Egokills, K18.

Doris Lost in Music -festivaalilla Karina ja Satama, K20.

Gobi Desert Canoe Club Once in a Blue Moon -jamit, klo 19 alkaen, K18.

Huurupiilo Punainen korppi, klo 20 alkaen, K18.

Ihku Akkariklubilla The Sedät ja Telaketju, K22.

Ilona Supersonic, K24.

Jack the Rooster Lost in Music -festivaalilla Spirit Raiser, Tyrantti ja Psychework, K18.

Klubi Klo 11–14 Klubin brunssi, ei ikärajaa. Klo 18.30 Lost in Music -festivaalilla Donna and the Dynamites, Lepolan Akka & Kulkutauti, The Northquakes, Pastis, Huuto! ja Have You Ever Seen the Jane Fonda Aerobic VHS? sekä keikkojen jälkeen dj Antti H, K18.

Kujakolli Oktuuperfestissä Flamman tulishow ja Mustat silmät, K18.

Maanalainen Kellarien kunkut -klubilla Minä & Nieminen, Flying ja Snowball Number Nine, K18.

O’Connell’s Lost in Music -festivaalilla Valhe ja Ylva Harju, show klo 20, K20.

Olympia Lost in Music -festivaalilla Paul Elias, Sini Yasemin ja Olavi Uusivirta, K18.

Paapan Kapakka Paulina’s Diner, K20.

Pub Armo Tohtori Karma & Komppiratio, K18.

Soho Dj-keikalla One Hidden Frame, K20.

Tampere-talo Isossa salissa Songs of Kirka -konsertissa Club For Five, klo 19 alkaen, ei ikärajaa.

Telakka Lost in Music -festivaalilla akustisella keikalla Matka maailman ympäri, Ruma ja duo-keikalla Vilma Alina, K18.

Tillikka Oktoberfestissä Torviorkesteri Der Bierdeckel, Trio Bier Kaiser sekä dj:t Skiestiefel ja Prost Malone, klo 18 alkaen, K18.

TTT-Klubi Asa & Band, K18.

Twenty One Lost IN Acid -illassa dj Roberto Rodriguez, K21.

Varjobaari Kantamus, Rukous, Cold Hell ja Corrosion, K18.

Vastavirta-klubi Ghost World, Gretel’s Moonlight Motel, Joku Iiris sekä yläkerrassa Sirja & Konfuusio ja Sienipilvi, K18.

Wanha Mestari Diana Drathen, K18.

Yo-talo Horsepower, K18.

Sunnuntai 7.10.

Jack the Rooster Jam Night -jameissa lava on vapaa, K18.

Kujakolli Oktuuperfestissä jamit ja Kalle Alatalo, K18.

Ruby & Fellas Stand up -treeniklubi, show klo 19, K20.

Vastavirta-klubi Klo 16 Hannu Salama & Vapaat radikaalit sekä yläkerrassa klo 18 AMMR-solidaarisuusillallisella Huono idea ja Luokkaviha, K18.

Maanantai 8.10.

Bar K Afrolatin Night, K18.

Klubi Doc Loungessa klo 19 Lorna Tuckerin dokumentti Westwood: Punk, Icon, Activist ja Laurijarvinenstudio Presents Kuroimizu, K18.

Paapan Kapakka Pianoviihdettä, K20.

Tiistai 9.10.

Fat Lady Sikatiistai, K18.

Paapan Kapakka Tommi Laine Duo, K20.

Vastavirta-klubi Hexis Tanskasta, This Gift Is a Curse Ruotsista ja Corrosion, klo 20 alkaen, K18.

Keskiviikko 10.10.

Amadeus Rückwater, K20.

Klubi Spinni X Klubi -illassa Spinni-dj:t soittavat housea, diskoa ja tech housea, K18.

Paapan Kapakka Wiley Cousins Trio, K20.

Vastavirta-klubi Klo 20 Kuudes silmä ja Weathered Statues Yhdysvalloista, yläkerrassa Vastavirran jamit ja bingo, K18.