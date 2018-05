Viikko-opas: Kaikki Tampereen 83 keikkatapahtumaa ajalta 17.–23.5.

Antti Lähde Aamulehti

Tampere / Torstai 17.5.

Bar Vikkula Thirst D -klubilla Futuristics-dj:t, K18.

Jack the Rooster Raja, K18.

Klubi Klo 20 Samae Koskisen Korvalääke ja Matti, keikkojen jälkeen Tummissa tunneissa dj Lipponen, K18.

Kulttuuriravintola Kivi Down Home Kivi: Double Whammy Night -illassa Dave Forestfield ja Faarao Pirttikangas & Kuhmalahden nubialaiset, K18.

Maanalainen Trelmu-klubilla Tykopaatti ja Arvottomat, klo 20 alkaen, K18.

Mixei Kansainvälisessä homo-, trans- ja bifobian vastaisessa päivässä Amor-mielihyväkutsut, K18.

O’Connell’s IMPROVx-improilta, klo 20 alkaen, K20.

Paapan Kapakka Brasilia Projekti Trio, K20.

Twenty One Hulvavaara Stand Up -ilta, klo 19–21, K21.

Vastavirta-klubi Yläkerrassa Kurjam Virosta ja 197666, K18.

Perjantai 18.5.

Aikalisä The Gigs, K18.

Club Tunneli Gos Lea DJ Collective -illassa dj:t Gargoil, A-Narc, Twizted, Kipinä, Plug-Ugly, Eskeloid, Nastywip, drS ja PdLc, K18.

Dog’s Home Nem-klubilla Funeral for the Masses ja My Favourite Nemesis, K18.

Gloria Club Sporassa dj:t Milla Lehto, D.N.A, Mikado, Subsense ja Nastywip, K22.

Ihku Dj Aleksanteri K, K22.

Ilona Suomidisco-kiertueella dj:t Kaasi ja Alijas, K24.

Jack the Rooster Tune Seeker -festivaalilla Block Buster, Blue Eyed Sons, Sixgun Renegades ja Tequila of Liberation, K18.

Kalkun Pub The Day Trippers esittää Beatles-covereita, K18.

Klubi Klo 22 Eevil Stöö & Koksu K ja Versace Henrik, klo 00.30–05.00 Low-klubilla dj:t C-Flava, Samwun ja Leo Luxxxus, K18.

Kujakolli Musaa Mäeltä -klubilla Doris Molli ja Jari Uutela, klo 20 alkaen, K18.

Maanalainen Atlases, Besra ja Skein, K18.

Olympia Gasellit ja F, K18.

Paapan Kapakka Paappas Group, K20.

Poro ja Ranta Jokaisen teeman bileissä mm. UV-vaahtobileet, K20.

Pub Simon Tuomas Lehto, klo 17–19, K18.

Ruby & Fellas Fiola Band, K20.

Soho Dj-keikalla High School Dropouts, K20.

Tampere-talo Pienessä salissa Pelle Miljoona & Haminan akustiikka, klo 19.30 alkaen, ei ikärajaa.

Teerenpeli Duo Pool, K18.

Telakka Spigu ja Guggenheim-Projektz, K18.

Twenty One Tropical Friday -klubilla dj Taste, K20.

Union Smile-klubilla dj:t Rony Rex, Sampl, Jiri ja Santtust, K18.

Varjobaari THUG-illassa Dima-One, Läski Salonen & Ironine, Toneboe & Heittiö ja Skriivaa Ku Riivaa -tulokassarja, K18.

Vastavirta-klubi Ghost World, Lähtevät kaukojunat ja Radio Supernova, yläkerrassa Punch & Pravda sekä venäläiset Dron & Ed ja Figa, K18.

Lauantai 19.5.

Aikalisä Jekkupatteri, K18.

Amarillo Holmala, K22.

Artturi PMO Unplugged, klo 19 alkaen, K18.

Café Europa Dj Misterhustla, K20.

Dog’s Home Dj Tru, K18.

Gobi Desert Canoe Club The Äijät, klo 19 alkaen, K18.

Huurupiilo Myrkytyksen oireet akustisella keikalla, klo 19.30 alkaen, K18.

Ihku Jayho, K22.

Ilona Likkojen lenkin virallisilla jatkoilla ja Ysäri Disco Tour -kiertueella dj:t Kaasi ja Alijas, Villisiassa Vince & Olli, K24.

Jack the Rooster Tune Seeker -festivaalilla New Deadline, Founding Neverland, Block of Flats ja Tocomal, K18.

Klubi Klo 11–14 Klubin brunssilla dj Ahma, ei ikärajaa. Klo 21 Onni Boi, klo 22–05 Hang the DJ -klubilla dj:t Antti H ja Sami sekä vj Visukisu, K18.

Kujakolli Pispalan karnevaaleilla pihalla klo 18–22 Second Thoughts, Kormus ja Lohkare, ei ikärajaa. Klo 22 sisällä Karnevaalidiscossa dj:t Juicy Fruit ja Hubba Bubba, K18.

Maanalainen Boar, Slug Lord ja IAmber, K18.

Paapan Kapakka Tyly kohtalo, K20.

Pakkahuone ja Club Tunneli Pakkahuoneella klo 22–05 Future Energy -festivaalilla dj Tatanka Italiasta, hollantilaiset dj Sound Rush ja dj MYST, Equalizerz-dj:t ja dj The Ripper Sveitsistä sekä dj Sasha F, Club Tunnelin Efterfest-aamujatkoilla klo 05–10 Equalizerz-dj:t, dj The Ripper ja dj Sasha F, K18.

Pyynikin urheilukenttä Likkojen lenkillä klo 12.30 Pete Parkkonen, klo 16.15 Arttu Wiskari ja klo 18.30–19.30 Elastinen, ei ikärajaa.

Roska Swerve-klubilla dj:t C-Flava, Leo Luxxxus ja Sara-Maaria, K18.

Ruby & Fellas Kosmix, K20.

Soho Pub Discossa dj Jere Dangerous, K20.

Tahmelan K-marketin edusta Pispalan karnevaalejen lastentapahtumassa Ruuti-klovni, Leku Leijona, Sirkus Fokus ja karnevaalikulkue, klo 11–13, ei ikärajaa.

Tahmelan viertotien ja Hirvikadun kulma Pispalan karnevaaleilla Eerolan Reetta & Eroottiset, Sirkus Fokus, Joni Ekman & Koira, Pispalan teatteri, Maustetytöt, Pystyyn kuolleet hipit ja Mikä-Mikä, klo 13.00–17.30, ei ikärajaa.

Teerenpeli Koko kansan kiertueella stand up -koomikot Niko Kivelä ja Zaani, klo 21–23, K18.

Telakka Pauli Hanhiniemi & Tiblu Tökkäri Duo, K18.

TTT-Klubi Ilta Irlannissa: Eala & Friends, klo 19 alkaen, K18.

Twenty One Dj:t Cid Inc ja Ben D, K21.

Vastavirta-klubi Pispalan karnevaaleilla Malamujér, Šamane ja Flying, yläkerrassa The Servo Marias, Peltilelut ja Hopeakaaos, K18.

Yo-talo Color Dolor levynjulkaisukeikalla ja Fondat, K18.

Sunnuntai 20.5.

Jack the Rooster Rooster Jam Night -jameissa lava on vapaa, K18.

Tampere-talo Pienessä salissa Valokeilassa-kiertueella Jari Sillanpää, klo 16 alkaen, ei ikärajaa.

Vastavirta-klubi Yläkerrassa Pispalan karnevaali -klubilla klo 18 Anarkiaa & burgereita ja runoilija Hanna Stormin luento Kutsun itseni kylään, klo 20 Mustard Brass Band Englannista, K18.

Maanantai 21.5.

Jack the Rooster Reggaeta & makkaraa, klo 18 alkaen, K18.

Paapan Kapakka Ninni Martikainen, K20.

Teerenpeli Uusia juttuja -klubilla stand up -komiikkaa, show klo 19, K18.

Tiistai 22.5.

Fat Lady Sikatiistai, K18.

Kulttuuriravintola Kivi Jazz Club Kivessä Gary Lucas Yhdysvalloista, klo 19.30 alkaen, K18.

Paapan Kapakka Cool Quartet, K20.

Teerenpeli Argentiinalaisen tangon tanssi-ilta, klo 20 alkaen, K18.

Telakka Tekosyy-klubi, klo 19 alkaen, K18.

Keskiviikko 23.5.

Amadeus Kille Kuuleri, K20.

Bar Vikkula Tuore Hiphop & Freestyle Wednesday -illassa dj Unwanted, K18.

Klubi Klo 20 Kalle Ahola ja Painikerho, keikkojen jälkeen Tummissa tunneissa dj Lars Bögel, K18.

Kulttuuriravintola Kivi Osterikeittoa ja kalsarikännit -illassa Tuija Rantalainen, Heikki Salo & Janne Louhivuori, klo 20 alkaen, K18.

Paapan Kapakka Wang Dang Dudes, K20.

Teerenpeli Dr. Sketchy’s Anti-Art School: Roller Derby! -piirustusilta, klo 18.30 alkaen, K18.

Twenty One 2Sweet-illassa dj Rufus Black, K18.

Muualla / Perjantai 18.5.

Jämsä Bar Tona, Timo Rautiainen, K18.

Jämsä Äijän aukio, Rock in Jämsä -tapahtumassa LeeWings, 101 soittajan ryhmä ja paikallisia solisteja eri kokoonpanoilla, klo 19 alkaen, K18.

Lauantai 19.5.

Pirkkala Haikan lava, The 50’s Summer Festival -tapahtumassa Aron & Cool Company, Jeena & Vauhtikallot ja Kunto ”Kuntsi” Ojansivu, klo 19–24, ei ikärajaa.

Kangasala Kangasala-talo, Armas-klubilla Mr. Breathless, show klo 21.30, K18.