Viikko-opas: Kaikki Tampereen 70 keikkatapahtumaa ajalta 31.5.–6.6.

Antti Lähde Aamulehti

Tampere / Torstai 31.5.

Bar Vikkula Thirst D -klubilla dj Tremont vieraineen, K18.

Jack the Rooster Novotonik ja Virgo Fuss, K18.

Klubi Are & Kriso ja Bomstikidi, show klo 20, K18.

Laikunlava Tanssitorstaissa Pirkanmaan pyörätuolitanssijat ry, klo 18 alkaen, ei ikärajaa.

Maanalainen Club Sin Pre-Party -illassa Mean Idols ja The Fladderpuck, K18.

O’Connell’s 2018 Finland International Improv Festival -improtapahtuma, klo 20 alkaen, K20.

Paapan Kapakka Paappas Group, K20.

Tampere-talo Haru Barissa Aulaklubilla Antti Haavisto, klo 17.30 alkaen, ei ikärajaa.

Telakka Jargoslavia, K18.

Twenty One Pääsky soittaa folkrockia, klo 19 alkaen, K21.

Perjantai 1.6.

Bar Vikkula UG Sounds with DJ S.A.O, K18.

Club Tunneli Tuore Hip Hop Night -illassa Kajo, Taskumatti, Tuma & Hermanni, dj:t Unwanted, Johannes Vihannes ja Subsense sekä freestyle-osuus, K18.

Gloria Club Sporassa Anticue & Wobase sekä dj:t Master Out, Samir Marzouqui, Mikeison ja Tremont, K22.

Ihku Remix ja Mila Acoustic, K22.

Ilona Noste, K24.

Klubi Club Sin -tapahtumassa Cockney Rejects Englannista, Svetlanas Venäjältä, The Pistones, The Underclass ja Daggerplay, K18.

Kujakolli TGF-etkoilla Joonas Widenius, klo 20 alkaen, K18.

Maanalainen Hiedanrannan juhannus -tuki-illassa Matti, Eläköön!, Sleazy Dreamer ja ÅK-47?, K18.

O’Connell’s Club ALTissa Litku Klemetti duo-keikalla, klo 20.30 alkaen, K20.

Paapan Kapakka Paappas Group, K20.

Pub Simon Villain’s Inn, klo 17–19, K18.

Soho Dj-keikalla Kaveri Special, K20.

Tallipiha Outside the Box -kiertueella Aino & Miihkali, klo 14–15, ei ikärajaa.

Telakka Club Carretessa latinomusiikkia, K18.

Twenty One Voltti Reggae Night -klubilla dj:t Cstar, Rufus ja Jere Dangerous, K21.

Varjobaari Saliveljekset eli Suoralinja & Isoveli ja Toge Rosonen, K18.

Vastavirta-klubi Generation Decline Yhdysvalloista, amerikkalais-hollantilais-slovenialainen Anoeroba, Valse Triste ja Warfare State, yläkerrassa Sonja Sinivuori, Viivat ja Hane Randelin, K18.

Yo-talo Future Bass -klubilla Astral Projection Israelista sekä dj:t Taika T, Human Dextroid ja Mark Ember, K18.

Lauantai 2.6.

Bar Vikkula School’s Out! Summer In! -ilta, K18.

Café Europa Jam-A-Holics-dj:t, K20.

Fat Lady Lakkiaiset 2018, K18.

Gobi Desert Canoe Club Once in a Blue Moon -jamit, klo 19 alkaen, K18.

Huurupiilo Hanna-Maria Lifländer, klo 20 alkaen, K18.

Ihku Ilja Jalkanen & Rytmiryhmä, K22.

Ilona Noste ja Hovimuusikko Ilkka, K24.

Klubi Club Sin -tapahtumassa The Bones Ruotsista, Buster Shuffle Englannista, Venerea Ruotsista, Hasta La Vista Social Club ja One Hidden Frame, K18.

Koskikeskuksen ravintolamaailma Koulujen loppu, K18.

Kujakolli Sitä paitsi, K18.

Maanalainen Crushed Skull Ruotsista, Hexhammer ja Baltimor, K18.

Olympia Nokia Rottening People -illassa Convulse, Lubricant ja Purtenance, K18.

Paapan Kapakka Wiley Cousins & The Band, K20.

Pakkahuone Kesäloma nyt! -tapahtumassa Lakko & Herbalisti, Prinssi Jusuf, Seksikäs-Suklaa, Dosdela & VG+, Gracias ja Kauriinmetsästäjät, klo 16–22, ei ikärajaa, alle 12-vuotiaat huoltajan seurassa.

Pub Armo Jossu, K18.

Pub Goljat Laulukirjakiertueella Sakke, K18.

Soho Yo! Soho Raps -illassa dj:t Laki ja EC, K20.

Twenty One Dj Kristiina Männikkö, K21.

Union F!?k School -bileet, K18.

Varjobaari The Heartless soittamassa HIM-covereita ja Pyhä Klaani soittamassa Dingo-covereita, K18.

Vastavirta-klubi Jess and the Ancient Ones, Getsemane ja Sapata, K18.

Sunnuntai 3.6.

Jack the Rooster Rooster Jam Night -jameissa lava on vapaa, K18.

Kujakolli Jamit, klo 17 alkaen, K18.

Vastavirta-klubi Yläkerrassa AMMR-tuki-ilta, K18.

Maanantai 4.6.

Bar K Bar K(izomba) -tanssi-ilta, klo 20–24, K18.

Jack the Rooster Reggaeta & makkaraa, klo 18 alkaen, K18.

Paapan Kapakka Ninni Martikainen, K20.

Pyynikkisali, Tampereen Musiikkiakatemia Tampere Guitar Festival -tapahtumassa Antoine Moriniere Ranskasta, Domenico Mottola Italiasta ja Dominik Carevic Kroatiasta, klo 18 alkaen, ei ikärajaa.

Pääkirjasto Metso Mental Alaska esittää: Limpe Fuchs Saksasta, klo 17 alkaen, ei ikärajaa.

Tiistai 5.6.

Fat Lady Sikatiistai, K18.

Paapan Kapakka Jamit, K20.

Pyynikkisali, Tampereen Musiikkiakatemia Tampere Guitar Festival -tapahtumassa Jyrki Myllärinen, klo 19 alkaen, ei ikärajaa.

Keskiviikko 6.6.

Aleksanterin kirkko Tampere Guitar Festival -tapahtumassa Antero Pellikka, klo 12 alkaen, ei ikärajaa.

Klubi Tummat tunnit <3 kesä -illassa dj Kristian Lindell, K18.

Käärmekallio, Hervanta Kauko Röyhkä, klo 18 alkaen, ei ikärajaa.

M/S Silver Sky Midnight Sun Guitar Cruise -risteilyllä Eduardo Cantero Kanariansaarilta, klo 21.30–00.30, ei ikärajaa.

Paapan Kapakka Wang Dang Dudes, K20.

Pyynikkisali, Tampereen Musiikkiakatemia Tampere Guitar Festival -tapahtumassa italialaiset Andrea ja Giacomo Susani sekä Jesse Flowers Australiasta, klo 19 alkaen, ei ikärajaa.

Pääkirjasto Metso Tampere Guitar Festival: Kitaraa lapsille -tapahtumassa Niklas Johansen Tanskasta, Vedran Vujica Bosnia-Hertsegovinasta ja Antero Pellikka, klo 17.30 alkaen, ei ikärajaa.

Särkänniemi Kukkaisviikkojen avajaisissa kukkaiskulkue Koiramäen Tiltan johdolla, kukkaispormestari Petri Nygrén, kukkaistyttö Anitta ”Iso-A” Ahonen, Tampereen Ukuleleorkesteri ja Riesa-Pelle, klo 16–19, ei ikärajaa.

Muualla / Tiistai 5.6.

Nokia Knuutilan kartano, Tampere Guitar Festival -tapahtumassa Niklas Johansen Tanskasta, Boyan Doychev Bulgariasta ja Vedran Vujica Bosnia-Hertsegovinasta, klo 19 alkaen, ei ikärajaa.

Keskiviikko 6.6.

Pirkkala Pirkkalan Vanha kirkko, Tampere Guitar Festival -tapahtumassa Patrik Kleemola, klo 19 alkaen, ei ikärajaa.