Viikko-opas: Kaikki Pirkanmaan keikat 13.–19.9.: Dr. Feelgood, Jarkko Martikainen, Maidenfest, Samae Koskinen, Teflon Brothers, Ultramariini, Kiirarock, Maailmantango...

Antti Lähde Aamulehti

Tampere / Torstai 13.9.

Gastropub Kaleva Maailmantangossa Duo Kielo Kärkkäinen & Sami Sippola, klo 20 alkaen, K18.

Jack the Rooster Skyjoggers, K18.

Klubi Dr. Feelgood Englannista ja Jo’ Buddy’s One Man Band, show klo 20, K18.

Maanalainen Stand up -illassa koomikot Antti Haapala, Olli Siiki, Fredrik Bruun, Tuula Kolehmainen, Toni Jyvälä, Jaakko Antila ja Arttu Järvinen, show klo 19, K18.

O’Connell’s IMPROVx-improilta, klo 20 alkaen, K20.

Paapan Kapakka Boys from Brazil, K20.

Tampere-talo Ravintola Tuhtossa Aulaklubilla Arto Kumanto, klo 17.30, ei ikärajaa.

Telakka Rahvaanmusiikin kerhossa Solju ja Juuri & Juuri, klo 20–24 Maailmantangon Tervetuliaismilongassa dj Jaana Hänninen, K18.

Twenty One Seksimoka Open Mic -illassa Seksiklupi-dj:t, K21.

Perjantai 14.9.

Aikalisä Bablo, K18.

Artturi Rosa Jules & Calle Vieja, K18.

Bar K Tanja Vähäsarja Duo, K18.

Gloria Club Sporassa dj Patrik Soderbom Ruotsista sekä dj:t Nastywip ja Kvllvs, K22.

Ihku Teflon Brothers, K22.

Ilona Arttu Wiskari, K24.

Ilves Electric-illassa dj:t Jocka ja Juissi, K22.

Jack the Rooster Kiirarockissa Normandie Ruotsista, Dead End Scene, Joviac ja Rückwater, K18.

Kaijakka All Good in the Hood -klubilla Haamu ja Silkinpehmee sekä dj:t C-Flava ja Leo Luxxxus, K18.

Klubi Maailmantangossa Agents & Vesa Haaja, Mr. Breathless, Rantavahdit ja dj Laurila, K18.

Konsusali, Hämeenpuisto 28 Maailmantangon Grand Milongassa Solo Tango Orquestra Venäjältä, Juan Martin Carrara & Stefania Colina Uruguaysta, Arttu Artkoski & Carina Quiroga ja dj Alexandra Kotelnitskaya Ukrainasta, K18.

Kulttuuritalo Laikku Elektroninen ääniteos Tuli, Vesi, Maa, klo 18.30–19.45, ei ikärajaa.

Maanalainen Club Elektropikalissa Tennis Fantasma ja dj Kosqui, K18.

Olympia Ultramariini, K18.

Paapan Kapakka Paappas Group, K20.

Pakkahuone Maidenfestissä Iron Maidenia tulkitsevat Taage Laiho, Kimmo Blom, Tommi Salmela, Erkki Seppänen ja Jarno Vitri, klo 20 alkaen, ei ikärajaa.

Pedro’s Pub Doggone Conifers ja Seonaidh, show klo 21, K18.

Pub Armo Make Kallio, K18.

Pub Simon Juho Pitkänen, klo 17–19, K18.

Soho Klub Tidsmaskin 1990 -illassa dj Antti, K20.

Telakka Maailmantango-festivaalilla klo 17–19 Runoklubilla Juha Hurme, Timo Malmi, J.K. Ihalainen ja Naiskuoro Tellus: Susinartut, klo 20–21 Martin Alvarado & Matti Laukkanen Featuring Mikko Helenius, K18.

Twenty One Vuo005-julkaisubileissä Shuffless sekä dj:t Youngblackmane, Tm Shuffle ja Needless, K21.

Union Smile – Welcome to the Jungle -klubilla dj Semark Englannista sekä dj:t Thomas Valentino ja Kiro, K18.

Varjobaari Sapata, Gutter ja Sleazy Dreamer, K18.

Vastavirta-klubi Möyhy-Veikot, Estoner Virosta, Radien, Stolen Kidneys ja Bad Jesus Experience, K18.

Lauantai 15.9.

Bar K Lassi Valtonen, K18.

Café Europa Jam-A-Holics-dj:t, K20.

Haiharan taidekeskus ja puistolava Klo 15–16 Haihara kaikille -tukikonsertissa Laura Moisio, Juha Junttu, Janne Laurila, Teppo Karell ja Isä, Poika & Paha henki -orkesteri, klo 12–14 Haihara kaikille -lastentapahtumassa Haiharan nukketeatteri, Sanataideyhdistys Yöstäjä ja SirkusRakkausPumPum ry, ei ikärajaa.

Huurupiilo Karhukolari, K18.

Ihku Bileorkesteri Komia ja Akkariklubilla Manzana Duo, K22.

Ilona Ti€napojat, K24.

Jack the Rooster Kiirarockissa Dynazty Ruotsista, Groupie High School, Violent Fever ja Rose Pilots, K18.

Klubi Klo 11–14 Klubin brunssilla dj Meeri Friman, ei ikärajaa. Klo 21–05 Maailmantangon Balkan-jatkoilla Maria Gasolina, Jaakko Laitinen & Väärä raha, Vastavirta-orkesteri ja dj Wonderlust, K18.

Kuivaamo Society x Future Bass Presents: The Kuivaamo -bileissä dj:t Neelix, Fabio, Moon ja Querox Saksasta, dj:t Bizzare Contact ja Animato Israelista, dj Akustik Itävallasta, dj:t Ee, Korento, Concha, Nepson, JayJay, Otto Dawn, Master Out, Tremont, Jammin’ ja Mikado sekä flow arts -ryhmä Unia, portit auki klo 16–06, K18.

Kujakolli Lataus, K18.

Maanalainen Punainen kortti rasismille -bileissä 1981, Kiviranta, Lähtevät kaukojunat ja Säärelä, K18.

Paapan Kapakka Ewa Kaarela Swingband, K20.

Pakkahuone Maailmantangon lavatansseissa Arja Havakka & Orkesteri Tuonenlehto ja Wanhan tangon SM-tanssikilpailu, klo 11–17, ei ikärajaa. Klo 19 Kaikessa soi kaipaus -konsertissa Kalle Ahola, Ina Forsman, Bablo & Uusi suomalainen tango-orkesteri. Klo 21.30–03.30 Grand Milongassa espanjalais-argentiinalainen Orquesta Social Del Tango, Fabian Peralta & Josefina Bermudez Argentiinasta, Pasi & Maria Laurén ja norjalainen dj Birger Haugdal, K18.

Pub Armo The Mudmakers, K18.

Soho Supreme Sounds, K20.

Tampere-talo Pienessä salissa Jarkko Martikainen & Luotetut miehet, klo 19.30 alkaen, ei ikärajaa.

Teerenpeli Stand up -klubilla Jussi Simola, Riku Sottinen ja Tommi Mujunen, show klo 19, K18.

Telakka Maailmantango-festivaalilla klo 14–18 Päivämilongassa dj:t Alejandro Sasha ja Vicente Gabovetsky, klo 21–22 Bordelestino, K18.

Twenty One Dten ja dj Nokkos, K21.

Varjobaari Uhrilahja, Dependentium ja Irvikuvotus, K18.

Vastavirta-klubi Gröningen Squat -tukikeikalla Vuosi nolla, Influenza, Absolvent, Kansanmurha sekä yläkerrassa Olipa kerran -illassa Maustetytöt, Pääsky ja We Are Waiting, K18.

Sunnuntai 16.9.

Jack the Rooster Jam Night -jameissa lava on vapaa, K18.

Tampere-talo Pienessä salissa Tuomo Rannankari & Hiekkakakkuorkesteri soittaa lastenmusiikkia, klo 15 alkaen, ei ikärajaa.

Telakka Maailmantango-festivaalilla klo 14–18 Päivämilongassa dj Henrik Helin, klo 20–24 Päätösmilongassa dj Antti Suniala, klo 19 Päätösklubilla Hot Heros levynjulkaisukeikalla ja Joe Vestich & The Immigrantsin Amerikan siirtolaisten lauluja, K18.

Vastavirta-klubi Yläkerrassa Maailmantango & Anarkiaa & burgereita: Anarkismi, Argentiina ja tango -ilta, K18.

Maanantai 17.9.

Bar K Afrolatin Night, K18.

Paapan Kapakka Kitaraviihdettä esittää Riku Poramo, K20.

Pääkirjasto Metso Kanerva, klo 16.30 alkaen, ei ikärajaa.

Tiistai 18.9.

Fat Lady Sikatiistai, K18.

Kulttuuriravintola Kivi Jazz Club Kivessä Aapo Heinonen Quintet, klo 19.30 alkaen, K18.

Paapan Kapakka Erik Aho Trio, K20.

Keskiviikko 19.9.

Amadeus Roxxilla, K20.

Klubi Tullikamari 30 vuotta -juhlaviikolla klo 20 Lust for Youth Tanskasta ja Kesä, keikkojen jälkeen dj C-Flava, K18.

Paapan Kapakka Wang Dang Dudes, K20.

Tampere-talo Klo 17.30 Haru Barissa Aulaklubilla Duo Mila, klo 19.30 Pienessä salissa Petteri Sariola, ei ikärajaa.

Telakka Lake Jons, K18.

Vastavirta-klubi Wrong Again Venäjältä ja bingo, K18.

Muualla / Torstai 13.9.

Kangasala Kangasala-talo, Iiro Rantala: Finnish Calendar, klo 19 alkaen, ei ikärajaa.

Perjantai 14.9.

Nokia Ale Pub Mexas, Jamo & Old Guns, K18.

Keskiviikko 19.9.

Kangasala Kangasala-talo, Samae Koskinen & Jousikvartetti, klo 19 alkaen, ei ikärajaa.