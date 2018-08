Vielä on pari päivää aikaa kirjoittaa Suomen huonoin romaanin aloitus: Aamulehden Bulwer-Lytton-kilpailu sulkeutuu elokuun lopussa

Stina Alapirtti Aamulehti

Maailman tunnetuin romaanin aloituslause Edward Bulwer-Lyttonin romaanista Paul Clifford (1830) voisi kuulua suomennettuna jotenkin näin:

”Oli synkkä ja myrskyinen yö; sade putosi ryöppyinä – paitsi ajoittaisina intervalleina, kun iskivät väkivaltaiset tuulenpuuskat, jotka piiskasivat katuja (koska kohtauksemme tapahtuu Lontoossa) rummuttaen kattoja, värisyttäen raivoisasti pimeyttä vastaan taistelevien lamppujen liekkejä.”

Lause tunnetaan nykyään maailman huonoimpana romaanin aloituslauseena. San Josen yliopiston englannin kielen laitos järjesti jo vuonna 1982 ensimmäisen kertaa Bulwer-Lytton-kirjoituskilpailun.

Alkukielellä lause menee näin:

”It was a dark and stormy night; the rain fell in torrents — except at occasional intervals, when it was checked by a violent gust of wind which swept up the streets (for it is in London that our scene lies), rattling along the housetops, and fiercely agitating the scanty flame of the lamps that struggled against the darkness.”

Aamulehti haastoi toukokuussa lukijat kirjoittamaan vielä huonomman aloituslauseen, suomeksi. Ehdotuksia on tähän mennessä tullut noin 800, mutta lisää ehtii vielä kirjoittaa. Kilpailuun saa osallistua niin monella lauseella kuin haluaa.

Kilpailu on auki 31.8. saakka. Huonoin lause palkitaan 6.9. TTT-klubilla järjestettävässä Bulwer-Lytton-illassa. Tilaisuus alkaa kello 18.

Seuraavassa on inspiraationa muutama satunnaisesti valittu osallistujalause. Kysyimme lauseiden kirjoittajilta, mistä juuri nämä aloituslauseet olivat syntyneet.

Tiina Airaksisen lause perustuu tositapaukseen:

Hän iski silmänsä ovenpieleen ja pukukaapin oveen teipattuun aaneloseen, joka julisti sairaalan mikromaailman henkilöstön vähäpätöisimmälle huoltojoukolle, että tänä nimenomaisena kukkeana kesänä sairaalan johto oli pakotettu laittamaan kaksi kesätyöntekijää samaan kaappiin, mikä johtaisi jännittävään kesään, jossa mitä tahansa voisi tapahtua ja jossa silmäkulman mustelmakin muistuttaisi itsestään ja kesätyöympäristön vaaroista ainakin neljä viikkoa.

–Muinaisen kesätyöni pukuhuoneessa oli tosiaan lappu, jossa kerrottiin että valitettavasti joudumme laittamaan kaksi ihmistä samaan kaappiin. Lause tuli kyllä aivan omasta päästäni, Airaksinen sanoo.

Aleksi Aalto on osallistunut kilpailuun seuraavalla lauseella:

Sinä iltana myöhä tuli ajoissa ja odottamatta, aivan kuin se olisi vaaninut kulman takana koko aamun tietäen, että vielä olisi liian aikaista tulla häätämään vieraat kylistään ja lapset puostoistaan, mutta nyt oli myöhä.

–En edes muistanut osallistuneeni. Lause syntyi tilanteessa, jossa olimme kaverini kanssa istumassa iltaa, ja alkoi olla myöhä ja aika lähteä kotiin. Aivan tavallinen arkipäivän tilanne, siihen ei liity sen syvempää tarinaa, Aalto sanoo.

Miikka Kärkkäisen kilpailulause oli varsin sääpainotteinen:

Jotta saattaisi ymmärtää Kalasataman yli pyyhkivän tuulen ihosolukkoa korruptoivan vaikutuksen, jonka saattaa ihollansa huomata muuanna koleana syysiltana, täytyy samaistua Kalasatamassa hyytävässä tuulessa eräänä viileänä syysehtoona kävelevän henkilön asemaan.

–Ai niin, se oli se aivan kauhea. Se taisi olla vain sellainen ajatusten juna, siihen ei liity mitään sen suurempaa merkitystä. Kalasatamassa on kyllä tullut pyörittyä, Kärkkäinen kertoo.

Pystyisitkö mielestäsi parempaan?

Kirjoita tähän oma maailman huonoin romaanin aloitusvirkkeesi ja yhteystietosi, kun lomake kysyy niitä. (Kirjoittaja luovuttaa Alma Medialle oikeuden julkaista kilpailuvirkkeensä):