Vielä ehdit: Telakan viimeinen Sunnuntai koittaa sunnuntaina, Laukon kartanon kesänäyttelyt ovat auki enää tämän viikon

Antti Lähde Aamulehti

Teatteri

Tampereen Ylioppilasteatterin Pyhäkkö esitetään viimeisen kerran Sorsapuistossa lauantaina 22.9. kello 18. Yhden henkilön (Jetro Sukkela) maksutonta ja ikärajatonta esitystä on esitetty syyskuun aikana myös muun muassa Eteläpuistossa, Kirjastonpuistossa ja Ratinanrannassa. Esitys kestää noin puoli tuntia.

"Matkaan turhautunut pyhiinvaeltaja päättää rakentaa pyhäkkönsä itse. Millainen on paikka, johon palata ja jota palvoa", teos kysyy.

Lahtelaisen Teatteri Vanhan Jukon kanssa yhteistyössä toteutettu tanssiteatteriesitys Sunnuntai nähdään Telakalla vielä lauantaina 22.9. kello 19 ja sunnuntaina 23.9. kello 14.

Ahaa Teatterin nuortennäytelmän Hattaraa ja pelkotiloja viimeiset esitykset ovat tiistaina 25.9. ja keskiviikkona 26.9. kello 10 ja 19.

Näyttelyt

Patra Luostarisen ja Jouni Tonin kaupunkikuvien yhteisnäyttely Painting a Scene – maalauksia Tampereen Galleria Saskiassa päättyy tänään keskiviikkona 19.9.

Vesilahden Laukon kartanon kesän näyttelyt päättyvät sunnuntaina 23.9. Päänäyttelyn Laukon ritarit ja muinaiset sankarit lisäksi esillä on Tapani Kokon puuveistoksia ja Signe Branderin valokuvia sekä Joseph Alasen ja Helge Dahlmanin maalauksia.

Mitja Kortepuro

Kymmenen nuoren pohjoismaalaisen valokuvaajan yhteisnäyttely Listening to the Sound of the Shell Tampereen Valokuvakeskus Nykyajassa päättyy maanantaina 24.9.

Roy Auringon abstraktien Kalevala-maalausten ja Johanna Lonkan rotta-aiheisten installaatioiden näyttelyt ovat esillä Taidekeskus Mältinrannassa tiistaihin 25.9.

Elokuva

1980-luvun suosikkitelevisiosarjaan Kutsukaa McCall! löyhästi perustuva The Equalizer 2 poistuu Tampereen elokuvateatterien ohjelmistosta.

Yhdysvaltalaisen Antoine Fuquan ohjaama toimintatrilleri nähdään Plevnassa vielä keskiviikkona 19.9. ja torstaina 20.9. kello 14.

Glen Wilson

Ensimmäinen The Equalizer -elokuva sai ensi-iltansa lähes tasan neljä vuotta sitten. Molempien elokuvien pääroolissa Robert McCallina nähdään Denzel Washington.

Aamulehden kriitikko Antti Selkokari antoi elokuvalle kaksi tähteä.

"Tällaisia ovat elokuvat äkkinäisiä ratkaisuja tekevistä sankareista. Yksinäisestä kostajasta kertovat elokuvat eivät pohjimmiltaan eroa yhdellä taikasauvan tai supervoiman iskulla ongelmia ratkovien sankareiden kansoittamista elokuvista."