Vielä ehdit! Sorin Sirkus esittää Kinahmia sunnuntaihin asti, Riiko Sakkisen näyttely Göstassa päättyy

Antti Lähde Aamulehti´

Teatteri

Sorin Sirkuksen (Ahlmanintie 62) joulushowta Kinahmia esitetään vielä tämä viikko. Esityksen voi nähdä keskiviikosta perjantaihin 3.–5.1. kello 18, lauantaina 6.1. kello 16 ja sunnuntaina 7.1. kello 14. Sirkustaidetta, elävää musiikkia, kalevalaisia runoja ja suomalaista mytologiaa yhdistelevän Kinahmin on ohjannut Taina Kopra. Lavalla esiintyvät Sorin Sirkuksen nuoret taiteilijat.

Herkimpien lasten vanhempia muistutetaan siitä, että esityksessä on kirkkaita valoja, kokonaan pimeitä hetkiä ja äänekästä musiikkia.

Ransun joulutarina esitetään Tampereen Komediateatterissa (Lapintie 3 a) vielä neljä kertaa. Alle 10-vuotiaille tarkoitetun seikkailun viimeiset esitykset ovat torstaina 4.1. kello 18, perjantaina 5.1. kello 15 sekä lauantaina 6.1. kello 13 ja 16.

Näyttely

Riiko Sakkisen poliittinen ja provokatiivinen taidenäyttely Rajat kiinni Mänttä-Vilppulan Serlachius-museo Göstassa (Joenniementie 47) päättyy sunnuntaina 7.1.

Sampo Linkoneva

Samana päivänä päättyvät Kangasalla Kimmo Pyykkö -taidemuseon historiallinen Kohtauspaikkana Kangasala -taidenäyttely sekä Kangasala-talon (molemmat Kuohunharjuntie 6) kehitysvammaisten työpajoissa syntynyt ryhmänäyttely T I L A.

Sunnuntaina päättyvät myös Tampereen Vapriikin (Alaverstaanraitti 5) postikorttinäyttely Oi Maamme – Postikortit ja itsenäistyvä Suomi sekä sarjakuvataiteilija Veikko Savolaisesta kertova näyttely Joonas ja kisällit.

Charles Sandisonin valotaideteos The Nature of Light on nähtävillä Sara Hildénin taidemuseon (Särkänniemi) pihapiirissä sunnuntaihin 7.1. asti.

Elokuva

Uudenvuodenpäivän aiheuttamien aikataulumuutosten takia tiedot Finnkinon ohjelmistosta eivät ehtineet tämän päivän lehteen. Niagara-elokuvateatterin ohjelmistosta sen sijaan poistuvat seuraavat elokuvat.

Darren Aronofskyn kokeellinen draama Mother! nähdään viimeisen kerran torstaina 4.1. kello 20.15.

Niko Tavernise

Hugo SimberginHaavoittunut enkeli -maalausta käsittelevä dokumentti Pohjolan enkeli nähdään vielä lauantaina 6.1. kello 14. Näytöksen jälkeen on keskustelutilaisuus. Toveri, missä olet nyt? -dokumentin viimeinen esitys on tiistaina 9.1. kello 20.15.

Aamulehdessä viiden tähden arvoiseksi arvioitu The Red Turtle -animaatiosta järjestetään yleisön pyynnöstä ainakin kaksi lisänäytöstä, joten elokuva ei poistukaan Niagaran ohjelmistosta vielä torstaina 4.1.