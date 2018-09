Vielä ehdit: Picasson, Mirón ja muiden modernin taiteen mestarien aarteet esillä Kangasalla tämän viikon sunnnuntaihin

Antti Lähde Aamulehti

Näyttelyt

Kustantaja Urpo Lahtisen ja hänen perheensä keräämää taidetta esittelevä näyttely Picassosta Pyykköön – Lahtiset keräilijöinä Kangasala-talon Kimmo Pyykkö -taidemuseossa päättyy sunnuntaina 9.9. Pablo Picasson lisäksi näyttelyssä on esillä maalauksia, grafiikkaa ja veistoksia 17 ulkomaiselta taiteilijalta, muun muassa Salvador Dalílta, Henry Moorelta, Antonio Sauralta ja Joan Mirólta. Kotimaisia taiteilijoita on mukana 30.

Myös Ada Iivosen näyttely Kädenjälkiä ajassa Nokian Taidetalossa päättyy sunnuntaina 9.9.

Ray Rummukaisen maalausten näyttely Tampereen Galleria Rongassa päättyy torstaina 6.9.

Suvi Heusalan, Laura Laurilan ja Inka Ylihärsilän yhteisnäyttely Meri on esillä Pirkkala Galleria 2:ssa tiistaihin 11.9. saakka.

Teatteri

Jukka Kontkanen

Tampereen yliopiston näyttelijäkoulutuksen eli Nätyn opiskelijat esittävät torstaina 6.9. kello 18 ja 20 venäjänkielisen näytelmän Joitakin keskusteluja. Näytelmä perustuu Aleksandr Vvedenskin samannimiseen tekstikokoelmaan. Esitystä on harjoiteltu näyttelijä-ohjaaja Boris Pavlovitshin johdolla Karjalankannaksella ja Pietarissa, jossa se sai ensi-iltansa 23.8.

Vieraalla kielellä näytteleminen on ollut osa Nätyn opintoja vuodesta 1995 lähtien.

Seinäjoen kaupunginteatteri vierailee lauantaina 8.9. Tampereen Viihdemaailma Ilonassa ja esittää komedian Päiväristeily – trippi tarunhohtoiseen Tallinnaan. Näytös alkaa kello 19.

Komedian on ohjannut ja käsikirjoittanut virolainen Antto Terras. Lavalla nähdään Juha Suihko, Katriina Sinisalo ja Laura Eriksson.

Elokuva

AB Svensk Filmindustri

Ruotsalaisesta elokuvaohjaajasta Ingmar Bergmanista kertova dokumenttielokuva Bergman – Yksi vuosi, yksi elämä esitetään elokuvateatteri Niagarassa vielä kolme kertaa. Jane Magnussonin ohjaaman elokuvan viimeiset näytökset ovat keskiviikkona 5.9. kello 17, maanantaina 10.9. kello 9.30 ja keskiviikkona 12.9. kello 17.

Elokuva sai Aamulehden arviossa kolme tähteä viidestä.

Paolo Genovesen ohjaama trilleridraama Jokainen haluaa jotain nähdään Niagarassa vielä keskiviikkoina 5.9. ja 12.9. kello 15. Italialaiselokuva perustuu Christopher Kubasikin luomaan televisiosarjaan The Booth at the End (2010). Se kertoo korttelikahvilan pöydässä päivystävästä arvoituksellisesta miehestä, joka toteuttaa ventovieraiden toiveita – moraalisesti kyseenalaisia palveluksia vastaan.