Vielä ehdit: Nämä 6 elokuvaa poistuvat Tampereen teattereista seuraavan viikon aikana

Antti Lähde Aamuelehti

Puolen tusinaa elokuvaa poistuu seuraavan viikon aikana Tampereen elokuvateatterien ohjelmistosta.

Sekä ranskalaisesta kuvanveistäjämestarista kertova Rodin että miljardööriperijän kidnappaustapaukseen perustuva All the Money in the World nähdään Plevnassa keskiviikkona 31.1. kello 14 ja torstaina 1.2. kello 14.

Woody Allenin ohjaama Wonder Wheel nähdään Niagarassa vielä keskiviikkona 31.1. kello 20.30. Return to Montaukin viimeinen esitys on keskiviikkona 7.2. kello 14.

Van Goghin taiteeseen pohjautuva animaatioelokuva Loving Vincent esitetään Niagarassa vielä perjantaina 2.2. kello 14.15 ja keskiviikkona 7.2. kello 18.30. The Red Turtlen viimeiset näytökset ovat keskiviikkona 31.1. ja sunnuntaina 4.2. kello 16.15 sekä keskiviikkona 7.2. kello 16.

Teatteri

Mein Gott, mikä kansa! -näytelmän näkemiseen on vielä kaksi mahdollisuutta. Näytelmästä järjestetään kaksi lisäesitystä Nekalan Legioonateatterissa (Mäntyhaantie 5–7) perjantaina 2.2. ja lauantaina 3.2. kello 19.

Näytelmä on osa Tukkateatterin, Legioonateatterin ja Tampereen Ylioppilasteatterin Suomi100-yhteistyöhanketta. Legioonateatterin toteuttama Mein Gott, mikä kansa! on trilogian kolmas osa.

Näytelmä käsittelee muun muassa Suomen tulevaisuutta, kansallisuuden ja globalismin kysymyksiä, sodan merkitystä ja suomalaisuuden tunnusmerkkejä, kuten sisua ja puhumattomuutta.

Aamulehden kriitikko Matti Kuusela antoi Timo Seppälän ohjaamalle ja työryhmän kanssa käsikirjoittamalle näytelmälle täydet viisi tähteä.

Näyttelyt

Hannes Koivukankaan juhlanäyttely Taitokeskus Lempäälässä päättyy perjantaina 2.2. Lauantaina 3.2. päättyvät Kameraseura -74:n vuosinäyttely Valkeakosken Myllysaaren museossa, Niko Tiaisen valokuvanäyttely Manhattan Structures Sastamalan Galleria Ansa Puntalossa sekä Inka Ylihärsilän näyttely Tampereen Keskus Galleriassa.

Inka Ylihärsilä

Eve Alasaarelan taidenäyttely Paratiisini on esillä Tampere-talon Talvipuutarhassa sunnuntaihin 4.2. asti.

Tänään keskiviikkona 31.1. ovat viimeistä päivää auki ARS Nokia 2018 -ryhmänäyttely Nokian Tehdas 108:ssa, Paula Viitasen akvarellinäyttely Tampereen Taidetalon galleriassa, Saara Forsellin pointillistinen näyttely Tampereen Galleria Koppelossa sekä Naivistit Pispalassa -ryhmänäyttely Tampereen Art Pispalassa.