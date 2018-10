Venom jatkaa Marvel-hahmojen voittokulkua – avausviikonlopun tulos kaikkien aikojen paras lokakuussa ensi-iltansa saaneelle elokuvalle

CTMG, Inc.

Aamulehti

Marvelin supersankarihahmoihin perustuvien elokuvien ylivoima lippuluukuilla jatkuu. Katsojatilastojen kärkipaikat vallannut Venom ei kuitenkaan kuulu samaan Marvel Cinematic Universe -elokuvien jatkumoon kuin vuoden aiemmat kassamagneetit Black Panther, Avengers: Infinity War ja Ant-Man and the Wasp vaan on ensimmäinen osa uudessa Sony-yhtiön Marvel-elokuvien sarjassa.

Vaatimattomat kritiikit eivät ole heikentäneet Venomin vetovoimaa. Elokuva tuotti avausviikonloppunaan maailmanlaajuisesti eli 205 miljoonaa dollaria eli noin 187 miljoonaa euroa.

Avaus on kaikkien aikojen paras lokakuussa ensi-iltansa saaneelle elokuvalle ja ylitti ennakko-odotukset noin 20 prosentilla.

Yhdysvaltain toisena avaava A Star is Born on neljäs versio vuoden 1937 musikaalidraamasta. Tällä kertaa päärooleissa nähdään Lady Gaga ja filmin ohjaaja Bradley Cooper.

Aiemmissa tulkinnoissa toisiinsa rakastuvina muusikkoina on nähty Janet Gaynor ja Fredric March (1937), Judy Garland ja James Mason (1954) sekä Barbra Streisand ja Kris Kristofferson (1976).

VIDEO: A Star Is Bornin traileri. Elokuva saa Suomen-ensi-iltansa 19. lokakuuta.