Vauhtiin pääseminen on supersankarielokuvan jatko-osan Deadpool 2:n suurin ongelma

Pekka Eronen

Roisi, väkivaltainen ja pirun hauska supersankaritoimintakomedia Deadpool sai jatko-osan. Vieläkö siihen riittää kelmien irtopäitä, suolenpätkiä, härskejä vitsejä ja popkulttuuriviittauksia?

Kyllä. Kunhan vauhtiin päästään. Nimenomaan se on Deadpool 2:n ongelma: vauhtiin päästään kuin serkun kaverin myymällä kesäautolla. Välillä mennään niin, että tukka hulmuaa. Sitten vaihdelaatikko jumittuu ja jostain nousee käryä silmiin.

Ensimmäinen Deadpool oli Ryan Reynoldsille revanssin paikka. Takana oli näyttävästi flopannut supersankarileffa Green Lantern, mutta vielä pitempään häntä oli kiehtonut Marvel-sarjakuvien hyvinkin erilainen naamioheppu.

Kun sitten rooli osui kohdalle, Reynolds temmelsi siinä sydämensä kyllyydestä ja vähän ylikin. Rankasti iskevä Kick-Ass oli saanut haastajan.

Kuolematon mutantti

Wade Wilson on palkkasoturi ja vastuuton bilettäjä, josta häijy tiedemies teki supervahvan, kuolemattoman mutantin. Asian ikävänä kääntöpuolena Wade menetti hienon hipiänsä ja sai kasvot, jotka tuovat mieleen kauhunaama Freddy Kruegerin.

Niitä Deadpool 2:ssa joudutaan katsomaan aiempaa enemmän. Reynolds nimittäin halusi tällä kertaa myös näytellä, eikä vain heittää herjaa punaisen naamion takaa.

Se tarkoittaa tunteellisia tuokioita tyttöystävä Vanessan (Morena Baccarin), uusien tuttavuuksien, tulevien ja menneitten vuoksi. Yhteensä niitä on enemmän kuin yksi supersankarielokuva kestää – varsinkaan näin hölösuinen ja mukamas moraaliton.

Ei pääpahista

Kunnianhimoa tekijöillä kyllä on. Kun ykkösosan heikkous oli persoonaton konnahahmo, yritetään kakkosessa kiertää koko ongelma. Vastaan toki tulee tulivoimainen poika (Julian Dennison) ja tulevaisuuden karski kyborgi Cable (Josh Brolin), mutta elokuvassa ei ole varsinaista pääpahista lainkaan.

Se on sikäli sääli, että Deadpool saa loppukäänteisiin kasaan oman, sukupuolineutraalin supersankariryhmänsä X-Forcen. Lennokkain uusi kasvo on Zazie Beetzin esittämä Domino, jota onni potkii pehmeällä saappaalla yli vaaran paikkojen. Tuttu taksikuski Dopinder (Karah Soni) on mukana myös. Tällä porukalla olisi kelvannut rynnistää vaikka mitä mörköjä päin.

Varmaankin sitten seuraavassa jatko-osassa. Nyt pitää pärjätä satunnaisilla ryminäjaksoilla ja sisäpiirin heitoilla, jota onkin jälleen jaksettu kirjoittaa terävällä kynällä ja laajalla otannalla.

Paras ja itseironisin niistä saadaan tuttuun Marvel-tyyliin lopputekstien aikana. Sen sijaan vitsi Hitler-vauvasta saksittiin lopullisesta versiosta kuulemma pois.