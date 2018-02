Valoa-vieras Sturla Atlas edustaa Islannin uutta aaltoa – Björkin ja Sigur Rósin eteerisyys on vaihtunut urbaaniksi popiksi ja rapiksi

Tomi Nordlund

Islanti ei ole enää Islanti – ainakaan siinä musiikillisessa mielessä kuin olemme sen tottuneet käsitteellistämään. Maan pop on suurimpien tähtiensä, Björkin ja Sigur Rós -yhtyeen, myötävaikutuksella saanut oudon eteerisen ja jopa toismaailmallisen maineen.

Uusi islantilainen artistisukupolvi ei kuitenkaan niinkään outoile, vaan se on keskittynyt kovatasoisen urbaanin popin, rapin ja r&B:n tuottamiseen.

Sigurbjatur Sturla Atlason on Sturla Atlas -yhtyeen nuori nokkamies. Vaikka Atlason on tehnyt musiikkia vasta muutaman vuoden ajan, ovat hänen kappaleidensa Spotify-kuuntelut rikkoneet jo miljoonarajan, minkä lisäksi yhtye on esiintynyt merkittävillä festivaaleilla ympäri Eurooppaa.

Sturla Atlas oli myös syksyllä 2016 mukana Islannin kaikkien aikojen suurimmassa konsertissa. Nuorisosupertähti Justin Bieber veti Reykjavikiin peräti 19 000 katsojaa – ja Sturla Atlasilla oli kunnia toimia lämmittelijänä.

–Se oli hullua. En ollut koskaan esiintynyt niin suurelle yleisölle. Aivan ainutlaatuinen kokemus, Atlason muistelee.

Luova kaveriporukka

Atlason kertoo ahmineensa teinivuosinaan lähinnä rockpainotteista musiikkia. Tiiviissä kuuntelussa olivat yhtyeet Nirvanasta Bloc Partyyn ja The Brian Jonestown Massacreen.

–Ne yhtyeet muokkasivat minua paljon. Silti jos pitää mainita kaikista suurin, vielä nykyäänkin aktiivinen vaikuttaja, niin kyllä se on r&b-tähti The Weeknd, hän toteaa.

Video: Sturla Atlasin musiikkivideo I Know.

Atlasonin oma musisointi oli aluksi vain harrastelua ja hauskanpitoa lapsuudesta tutun kaveriporukan kanssa. Kun läheiseksi yhteistyökumppaniksi saatiin islantilainen huipputuottaja ja laulaja Logi Pedro, alkoi tapahtua.

–Hän oli rakentanut itselleen nimeä islantilaisessa musiikkibisneksessä jo jonkin aikaa. Hänen apunsa ja kannustuksena oli korvaamatonta.

Myös Pedro vaikuttaa myös 101 Boys -kollektiivissa, joka saapuu Sturla Atlasin kera pian myös Tampereelle. 101 Boys ei ole tyypillisin musiikkikollektiivi, vaan sillä on myös oma zine-julkaisu ja vaatemallisto.

–Olemme vain tällainen luovien ihmisten porukka, jonka tarkoituksena on pitää hauskaa, Atlason sanoo vaatimattomasti.

Saunaan on päästävä

Sturla Atlas hyödyntää musiikkivideoissaan kotimaansa upeaa maisemakuvastoa, mutta vanhan musiikillisen perinteen jatkajaksi sillä ei ole aikomusta ryhtyä. Islannissa on käynnissä suoranainen rap- ja r&b-buumi, jonka lupaavimpiin nimiin yhtye kuuluu.

–Nuo genret ovat nyt todella kovassa huudossa maassamme, ja koko ajan nousee uusia artisteja pitämään ääntä. Tämä on todellakin tuonut raikkaan tuulahduksen Islannin musiikkikuvioihin. Nyt pitää vain toivoa, että pääsemme niin pitkälle kuin haluamme.

Palaute ainakin on ollut ylistävää. Esimerkiksi Youtubesta löytyvän I Know -musiikkivideon kommenttikentässä on viestejä, joissa yhtyettä hehkutetaan Islannin uudeksi ylpeydeksi.

Eräs fani Prahasta jopa kommentoi, että Sturla Atlasilla on kaikki mahdollisuudet nousta supertähtiluokkaan.

Ennen isoja areenoita Sturla Atlas saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen ja tamperelaiselle Valoa Festivalille, jonka ohjelmistossa on aina riittänyt nousevia indie-nimiä.

Atlason sanoo tietävänsä suomalaisista artisteista lähinnä Lordin. Entä millaisia odotuksia ensivisiitistä muutoin on?

–Eniten odotan saunaan pääsyä.

Sturla Atlas & 101 Boys Valoa Festivalilla Tampereen Klubilla perjantaina 16. helmikuuta.