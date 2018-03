Valkeakosken uusi teatterinjohtaja Minna Kangas: "Valinnoissani luotan öisiin intuitioihin"

Sirpa Rauhaniemi Valkeakoski

Toinen työpäivä on lopuillaan. Valkeakoksen teatterinjohtaja Minna Kangas sammuttaa valot näyttämöltä ja katsomosta ja sanoo kipuavansa vielä yläkerran työhuoneeseen.

–Jännittävää! Jään ensimmäistä kertaa yksin tähän taloon.

Vähän aiemmin teatterisihteeri Marita Stolt on vihjannut, että yli satavuotiaan teatteritalon kummitus saattaa liikkua juuri yläkerran käytävillä.

Maaliskuun alussa Valkeakosken kaupunginteatterin johtajana aloittanut Minna Kangas ei oikeasti pelkää sen paremmin teatterin kummitusta kuin uuden työn tuomia haasteita.

–Voisihan sitä keksiä vaikka mitä pelättävää, mutta ei kannata. Voisi miettiä, riitänkö minä, mutta riitän mihin riitän. Tähän tilanteeseen sopii mottoni, joka on muumeista tutun Tuutikin lausahdus: Kaikki on hyvin epävarmaa, ja juuri se tekee minut levolliseksi.

Kasvanut teatterissa

Akaassa asuva Minna Kangas on näyttelijävanhempien lapsi, joka on kirjaimellisesti kasvanut teatterissa. Valkeakosken teatterissa hän kertoo aistivansa samaa henkeä kuin Jyväskylän vanhassa teatteritalossa, jossa hänen äitinsä sipsutti jäniksenkäpälällä puuteria iholleen.

–Kun ajattelee taustaani, niin ammatinvalintani oli silkkaa mielikuvituksen puutetta, Minna Kangas naurahtaa.

Vaan mihin muualle tie olisi voinut viedä, kun hän jo lapsena oli avustajana näytelmissä ja teki kahdeksanvuotiaana ensimmäisen konkreettisen valinnan kohti näyttelijän työtä.

–Hain musiikkiluokalle, koska ajattelin, että siitä on hyötyä näyttelijän työssä. Harrastin myös tanssia ja menin mukaan Lahden nuorisoteatteriin, jossa tutustuin Oskari Katajistoon ja Eppu Salmiseen. Me kolme muskettisoturia vannoimme, että meistä tulee näyttelijöitä.

Kuten nyt tiedämme, se ei ollut vain nuorten uhoa.

Lahden Tiirismaan musiikkilukion jälkeen ovet avautuivat Nätyyn Tampereelle. Teatterikoulun jälkeen hän oli perustamassa Teatteri Eurooppa Neljää yhdessä koskilaisille tuttujen Heikki Paavilaisen, Jouni Virtasen ja Kunto Ojansivun kanssa.

Parin vuoden jälkeen hän lähti vuodeksi Eurooppaan opiskelemaan ja sitten kymmeneksi vuodeksi Seinäjoen kaupunginteatteriin.

–2000-luvun alussa muutin Toijalaan poikimaan. Muistin, miten paljon omat vanhempani olivat pois ja siksi halusin olla kunnolla läsnä omien lasteni elämässä.

Lasten syntymän jälkeen hän on tehnyt niin näyttelijän, ohjaajan, käsikirjoittajan kuin opettajan työtä freelancerina. Kymmenen vuoden aikana hän on tullut Lausuntaryhmä Riimin ohjaajana ja teatteri-ilmaisun koulun opettajana tutuksi myös koskilaisille.

Harrastajia ja katsojia varten

Kun teatterinjohtajan paikka tuli auki Valkeakoskella, Minna Kangas ei edes ajatellut paikan hakemista. Kun sitten kävi niin surullisesti, että tehtävään valittu Antti Majanlahti kuoli, Kangas haki paikkaa monien ihmisten yllyttämänä.

Nyt hän on iloinen ja innostunut, että saa johtaa teatteria, jonka koskilaiset selvästi tuntevat omakseen.

–Täällä tehdään työtä sydämellä. Porukka on osaavaa ja puitteet ovat hienot. Minä olen niin teatteriharrastajia kuin katsojia varten, Kangas sanoo.

–Teatteriharrastus vaatii ja opettaa sitoutumista, joka on elämässä erittäin tärkeä arvo. Koulutus on tärkeää ja luo pohjaa hyvälle yhteishengelle. Aion opettaa itse ja kutsua muitakin ammattilaisia opettamaan. Syksyllä on luvassa laulukoulutusta Susanna Haaviston ohjauksessa.

Tiistaina 20. maaliskuuta järjestetään "Meidän teatteri-ilta", jonne toivotaan niin nykyisiä harrastajia kuin teatteriharrastuksesta kiinnostuneita ihmisiä.

–Jos ei halua näytellä, niin teatterissa on paljon muitakin tehtäviä. Ei taatusti tarvitse jonottaa vuoroaan, vaan jokaiselle löytyy varmasti jotain. Tulkaa ihmeessä mukaan, Minna Kangas kannustaa.

Kaksi näytelmää valittu

Kaksi näytelmävalintaa Minna Kangas on ehtinyt jo tehdä. Hänen ensimmäinen ohjaustyönsä Valkeakosken kaupunginteatterissa on Markku Pölösen Onnen maa, jonka ensi-ilta on 6. lokakuuta. Näyttelijävalinnat Kangas aikoo tehdä ensi töikseen.

–Näytelmä on minulle tuttu, sillä olen näytellyt siinä vuonna 2004. Siinä on paljon hyviä rooleja, kivaa musiikkia, liikettä, ja tarina on juureva, humoristinen ja lämminhenkinen.

Toinen näytelmävalinta on koko perheen musiikkinäytelmä Pikku Pietarin piha, joka tulee ensi-iltaan keväällä 2019. Siihen tulee mukaan lapsinäyttelijöitä Valkeakosken teatteri-ilmaisun koulusta.

–25. syyskuuta eli ennen Onnen maan ensi-iltaa järjestämme teatterikahvilassa Onnen Ehtoon, jonne on kutsuttu onnellisprofessori Markku Ojanen puhumaan onnesta. Luennon jälkeen yleisöllä voi istahtaa teatterin kahvilaan keskustelemaan onnesta ja kuulemaan, kun lausuntapiiri Riimin lausujat ja teatterin näyttelijät esittävät tekstejä ja lauluja onnesta.

Jatkossa hän lupaa miettiä teatterilaisten kanssa yhdessä, mikä olisi sopivaa juuri tälle porukalle ja tälle näyttämölle.

–Usein herään yöllä miettimään näyttämökuvia, näytelmiä ja niihin sopivia näyttelijöitä. Ohjelmistovalinnoissani luotan ehdottomasti myös öisiin intuitioihin.