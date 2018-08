Väkivaltainen parisuhde, melkein isäksi teininä – Nämä asiat Antti Tuisku paljastaa itsestään uutuuskirjassa, mutta yhtä hän ei vieläkään kommentoi

Elina Laurila Aamulehti

Antti Tuisku on pitänyt visusti omana tietonaan sen, onko hän kiinnostunut miehistä vai naisista. Ja sitä on toden totta häneltä vuosien mittaan kysytty!

–Aloin heti miettiä, että mitäs me tehdään. Palataanko me yhteen? Tuisku kertoo kirjassa.

Tuiskun ystävä Carla Ahonius kertoo kirjassa, että Tuisku on kilpailuhenkisin artisti, jonka hän on ikinä tavannut. Ahoniuksen mukaan hän kilpailee myös itsensä kanssa.

Vähän erilainen kesätyö: tanssilattialla maalattavana

Kun Antti Tuiskusta Idolsin myötä tuli julkisuuden henkilö, hänet esiteltiin yleisölle entisenä Siwan kassana Rovaniemeltä.

Idolsia edeltävänä kesänä hän oli kartuttanut työkokemusta muullakin tavalla. Hän kiersi ystävänsä kanssa keikkatöissä esiintymissä tapahtumissa, joissa myytiin esimerkiksi seksileluja ja mies pyöri boksereissaan tanssilattialla ja hänen kehoaan sai maalata ja samalla vähän lääppiä. Tuisku oli se bodypaintingpoika.

Tuisku kertoo, että hän on itsekin ihmetellyt monta kertaa, miksei asiasta noussut mitään kohua Idolsin aikaan.

–Miksei kukaan soittanut Seiskaan, että hei, by the way, tuo on se bodypaintingpoika. Ehkä on vain myönnettävä se, etten jäänyt bodypaintingpoikana ihmisten mieleen. Mikä pettymys! Tuisku sanoo kirjassa.