Vakavuusongelma on osuva ja lämmin kuva liberaalin markkinatalouden ihmisistä

Markus Määttänen Aamulehti

Jos et ole jo syntyjäsi superrikas etkä edes satatuhatnääri, heräät miettimään näitä kysymyksiä ennemminkin ennemmin kuin myöhemmin: Onko elämän suurin tarkoitus tehdä työtä? Mikä ihme siinä on, että ihminen on halkaissut atomin ja lentänyt Kuuhun ja takaisin, mutta montun kaivamisesta, putken laskemisesta ja lomakkeiden täyttämisestä hän ei ole saanut itseään vapautettua.

Jos eivät nämä kysymykset muuten tule mieleen, liberaali markkinatalous pakottaa joka tapauksessa ajattelemaan niitä. Se tekee työntekijästä työeläkemaksun, sairaslomakulun, lomarahan – persoonattoman numeron excel-taulukkoon. Sitä lukeva työnantajakin turhautuu ja alkaa haaveilla, vaikkapa nuoruudenrakkaudestaan.

Kaiken tämän on Mika Ripatti kirjoittanut loistavaan näytelmäänsä. Aleksi Meaneyn ohjaama Vakavuusongelma sijoittuu suopohjaiselle rakennustyömaalle vain lavasteiltaan. Oikeasti se sijoittuu abstraktin systeemin, The Manin, puristuksessa kypsyvän ihmisen mieleen.

Solariksen ihmiset

Pete (Matti Pussinen) on kaivanut rakennustyömailla monttuja 28 vuotta putkeen. Kolmeen viime kuukauteen hän ei ole nukkunut lainkaan. Hänen nuoruudenrakkautensa Anja (Karoliina Vanne), joka lähti opiskelemaan rakennusmestariksi, ilmestyy hänelle työmaalla kolmenvuosikymmenen takaisessa muodossaan.

Peten harhanäky lihallistuu yhtä todellisesti kuin menetetyt ihmiset Stanislav Lemin Solaris-romaanissa. Solaris kertoi ehkä jumalan syntymisestä, jostain sellaisesta, jonka jokaisen meistä pitäisi löytää itsestään.

Vakavuusongelman työmiehillä ja -naisilla jumaluus on hyvällä idulla. Niin hyvin Ripatti on heidät kirjoittanut.

Rakennusmestari Esko (Mika Honkanen) luo maailmaa, työmaata ja tyhjyyden täytettä puhumalla kaikkien ja kaiken, myös itsensä päälle. Toisaalta hän on myös näkevinään ihmisen systeemin keskellä.

Jere (Jukka Saikkonen) istuu kottikärryssä ja kuluttaa mandariineja, kuin olisi lainassa Samuel Beckettiltä.

Vanhempi Anja (Jaana Oravisto) suree kaupungin rakennustoimen johtajana yksikkönsä yhtiöittämistä ja siitä seuraavaa irtisanomisjärjestystä. Työnantajankaan osa ei ole helppo.

Eniten voimaa ja jumaluutta työmaalla on Minervassa, joka Eriikka Väliahteen tulkitsemana antaa toivoa ihmisen pärjäämiselle ja itsellisyydelle rakennusalan suhdanteiden vaihtelussa. Minerva ja työmaan nuori poika Lauri (Konsta Laakso) ihastuvat toisiinsa niin karhean tyylikkäästi, että heidän kemiansa lämmittää vielä kotimatkallakin.

Miehen sielu on monttu

Upeimman roolin Vakavuusongelmassa tekee silti Matti Pussinen Petenä. Hänen monttusielussaan on samaa herkkyyttä, kauneutta, traagisuutta ja maagisuutta kuin maailman kauneimman musiikkivideon, The Avalanchesin Since I Left You -videon (2000) loukkuun jääneillä kaivosmiehillä.

Kannattaa ensin käydä katsomassa Vakavuusongelma ja sen jälkeen Youtubesta Since I Left You, niin oma maaperä pysyy vakaana, vaikka olisi kuinka suolle rakennettu.