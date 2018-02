Uutta suomaista tv-sarjaa kuvataan pohjoisissa äärioloissa – herättänyt huomiota jo maailmalla

Tiina Vuorimäki

Vaatteisiin kiinnitetyt vaaleat paperit heiluvat, kun ohjaaja Hannu Salonen liikkuu Ivalo-sarjan kuvauspaikalla Kaunispäällä. Hän on toppautunut lähes tunnistamattomaksi. Lämpötila on -13 astetta, mutta tuuli painaa kylmyyden helposti vaatteiden läpi.

Ivalo, jonka englanninkielinen nimi on Arctic Circle, on suomalais-saksalainen tv-yhteistuotanto. Pääosissa ovat suomalaisnäyttelijät Iina Kuustonen, Pihla Viitala ja Jari Virman. Päärooleissa ovat myös saksalaiset Maximilian Brückner ja Clemes Schick sekä islantilainen Joi Johansson.

Tarina alkaa, kun poliisi (Iina Kuustonen) löytää erämaamökistä heikossa kunnossa olevan naisen, jonka veressä on hengenvaarallinen virus.

Ivalo on Elisa Viihteen tähän mennessä mittavin alkuperäissarjatuotanto ja se nähdään loppuvuonna.

Kansainvälinen media toppahousuissa

Sarja on ehtinyt kerätä kansainvälistäkin huomiota. Kylmyys kiinnostaa heitä.

Toppahousut ovat pukeneet ylleen muun muassa brittiläinen Nicole Lampert Daily Quarterlystä ja Kaltrina Bylykbashi TBI Scriptedistä. Edustajat ovat paikalla myös saksalaisesta DWDL:stä ja Blickpunktista sekä globaalista julkaisusta Location Guidesta.

Ohjaaja Hannu Salosella on itselläänkin kansainvälinen ura. Hän työskentelee pääosin Saksassa. Hän on ohjannut elokuvia ja rikossarjoja, esimerkiksi Kriminalistia. Suomessa hän on ohjannut Vares – Sheriffi -elokuvan.

–Olemme varustautuneet kylmyyteen vaatteilla, vastaa ohjaaja Hannu Salonen kysymykseen, miten pakkaslukemissa voi tehdä töitä.

Pakkasraja -40 astetta?

Kevyimmin pukeutuneita ovat näyttelijät. He ovat myös oikeastaan ainoat, jotka ovat paljain käsin. Roolihahmot eivät liiku pakkasessakaan tuntemattomiksi puettuina.

–Olemme heittäneet vähän huumorilla, että pakkasraja on -40 astetta, Ivalon tuottaja Jarkko Hentula sanoo.

Kuvaaminen ulkona on hidasta. Kymmentuntisen päivän tuotos saattaa olla 2 – 3 minuuttia valmista ohjelmaa. Studiotyö on tehokkaampaa. Päivässä tulee parhaimmillaan 10 minuuttia valmista ohjelmaa.

Ivalon toi Suomeen myös siniset hetket. Salonen sanoo, että on hienoa, kun tarjolla on monta tuntia sinistä valoa.

Lumi on ekologista

Arktiset olot ja lumi ovat nyt kiinnostavia elementtejä tv-sarjoissa ja elokuvissa, esimerkkeinä Game of Thrones ja Vikings. Tarinoihin haetaan jatkuvasti jotain uutta, nyt on löydetty pohjoiset ääriolot.

Lumi on mahtavaa myös siksi, että siitä voidaan rakentaa lähes mitä vain, sitä on paljon ja se on ekologista.

Lumi on peittänyt Kaunispään rakennukset ja maston paksuun valkoiseen tykkylumikerrokseen. Kuuraa on myös lavastusten päällä. Siihen ei saa koskea, jotta lumikuorrutus näkyy kuvissakin.