Uutta Iron Sky -elokuvaa ennakoiva kirja kertoo Renaten tarinan – Johanna Sinisalon kirja on paljon parempi kuin elokuva, ja se on hieman häiritsevää

Stina Alapirtti Aamulehti

Kirjailija Johanna Sinisalo oli mukana kirjoittamassa Iron Sky -elokuvan (2012) alkuperäistarinaa. Uuden elokuvan ilmestymistä odotellessa häneltä on ilmestynyt elokuvan maailmaa taustoittava Renaten tarina -romaani. Takakannen mukaan se perustuu Iron Skyn käsikirjoituksen varhaisiin versioihin ja Sinisalon tekemään taustatyöhön.

Iron Sky kertoo natsiyhdyskunnasta, joka vuonna 1945 pakeni Kuun pimeälle puolelle. Vuonna 2018 Kuuhun laskeutunut astronautti tulee paljastaneeksi heidät ja tapahtumat johtavat lopulta taisteluun natsien ja Maan välillä.

Olen katsonut elokuvan sen ilmestymisen aikoihin, mutta juoni minun piti luntata Wikipediasta. En varmasti ole ainoa, jonka muistikuvat elokuvasta ovat varsin hatarat. En esimerkiksi muistanut tarinan kannalta tärkeimpiä henkilöitä – Renatea lukuun ottamatta.

Toisessa todellisuudessa

Kirjan juoni kertoo tarinaa ennen ja jälkeen Iron Skyn sekä elokuvan tapahtumat Renaten silmin. Kirjan voi lukea elokuvaa katsomattakin. Luulen, että se olisi melkein parempi ratkaisu. Kirjaan verrattuna elokuva alkaa vaikuttaa melko heppoiselta.

Sinisalo syventyy natsien elämän järjestämiseen Kuussa kokeneen scifikirjailijan tarkkuudella. Kuvitteellisen yhdyskunnan elämän järjestäminen ja meidän elämämme jatkuva ihmettely ovat kiinnostavia, mutta välillä vähempikin olisi ajanut saman asian. Yksityiskohtien kuvailu on välillä toisteista.

Lisäksi sinänsä tarpeellinen yhteiskuntakritiikki ja Yhdysvaltojen hallinnon arvostelu satiirin keinoin saa välillä vallan juonen etenemisestä ja muuttuu jankkaavaksi.

Sinisalolle tyypilliseen tyyliin maailma on tavallaan tuttu, mutta siinä on jotain erilaista. Kuin katsoisi vääristävään peiliin. Kirjan ja elokuvien todellisuudessa Yhdysvaltojen presidentti on nainen, eikä Obama koskaan päässyt edes ehdokkaaksi. Toisaalta tummaihoinen astronautti James Washington sanoo olevansa "tosielämän Finn" viitaten vuonna 2015 ilmestyneen Star Wars -elokuvan hahmoon.

Vuonna 2019 ilmestyvä Iron Sky -jatko-osa sijoittuu vuoteen 2038, 20 vuotta ensimmäisen elokuvan tapahtumien jälkeen. Renaten tarina -kirja sijoittuu vuoteen 2047, jolloin vielä ilmestymätön elokuva on jo tapahtunut. Kuulostaako hämmentävältä? Niin minustakin.

Hyvä kirja, kehno elokuva

Iron Sky on elokuvana humoristinen rymistely.

Sinisalon kirja taas on kirjailijalle tyypilliseen tapaa älykäs, yhteiskuntakriittinen ja herkullisen hitaasti avautuva. Kirja kritisoi kapitalismia, luonnonvarojen tuhlausta ja ihmisten typeryyttä.

Elokuvassa Renatella on epäkäytännöllisen avonainen univormu ja avonaiset, vaaleat kiharat. Hänen roolinsa on kiusallisen seksisymbolinen.

Kirjassa hän on huippuälykäs mutta naisena väheksytty yhteiskunnallinen toimija. Sinisalo käsittelee Renatea paljon realistisemmin, ilman kiusallista miesten katseen kohteeksi tekemistä. Miksi Kuussa asuva natsinainen olisikaan koskaan meikannut?

Kirjassa Renate on myös ilmeisen biseksuaali.

Renaten tarina on hyvä scifi-kirja. Iron Sky on melko keskinkertainen toimintaelokuva. Ne sijoittuvat samaan maailmaan ja kertovat samoista tapahtumista, mutta laatuero hämmentää. Elokuva ei onnistu tekemään kunniaa Sinisalon alkuperäistarinalle, mutta onneksi romaani nyt sen tekee.