Uutisvuoto jatkuu sittenkin, mutta vaihtaa kanavaa

Tiina Vuorimäki

Uutisvuoto päättyi Ylellä keväällä. Nyt MTV3 tiedottaa, että ohjelma tekee paluun Maikkarilla.

Lähetysaikaa ja vakiojäseniä ei vielä paljastettu.

Kaava on sama kuin aiemmin: ohjelman vakiokasvoina nähdään ylituomari ja kaksi kapteenia. Joka viikko kapteenit saavat vieraakseen kaksi julkisuudesta tuttua henkilöä, jotka kilpailevat toisiaan vastaan erilaisilla uutisaiheiden ympärille rakennetuilla kierroksilla.

–Uutisvuoto istuu hienosti ohjelmistoomme, kertoo MTV:n kotimaisten tuotantojen päällikkö Hanna Kortti.

Ylellä nähdyllä viimeisellä kaudella ylituomarina oli Baba Lybeck ja kapteeneina vuorottelivat Petteri Ahomaa, Jani Halme, Anna Perho ja Katja Ståhl.

Uutisvuoto alkoi Ylellä vuonna 1998. Ensimmäiset 12 vuotta ohjelman ylipäällikkönä toimi Peter Nyman ja kapteeneina Jari Tervo ja Tommy Tabermann.

Uutisvuoto perustuu brittiläiseen Have I Got News For You -formaattiin.