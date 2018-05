Uusi Star Wars -elokuva ilahduttaa ainakin niitä, jotka alkujaan innostuivat avaruusseikkailusta – tarkkaavaisimmat katsojat kuulevat elokuvassa myös suomea

Pekka Eronen

Yli kaksimetrinen ex-koripalloilija Joonas Suotamo on nyt omillaan Chewbaccana, ja sympaattinen karvajaakko saakin nyt enemmän huomiota kuin ikinä. Suotamon elekieli ja reaktiot ovat niin mallikkaasti kohdallaan, että seuraavan antologiaosan on pakko olla Chewbacca: A Star Wars Story.

Eikä Suomeakaan unohdeta. Paitsi, että elokuvassa kuullaan kaunista äidinkieltämme ("rautakäsi!"), siinä on täysipainoinen suomalainen tähtirooli.

Ylipäätään eteenpäin rytkytellään tehokkaasti. Tuntuu, että liikkeellä on oikeasti raskasta kalustoa, eikä pelkkiä pikseleitä.

Parasta The Last Jedissä oli aiempaa vahvemmat ja monipuolisemmat naishahmot. Niitä riittää tässäkin elokuvassa Han Solon sisukkaasta rakastetusta Qi'irasta (Emilia Clarke) nilviäismäiseen konnapomoon Lady Proximaan.

Ongelmiakin toki on. Nimiroolin Alden Ehrenreichilla ei ainakaan vielä ole yhtä säkenöivää karismaa kuin nuorella Harrison Fordilla – silloin joskus, kun George Lucas tähysi ensimmäisen kerran kaukaisiin galakseihin.

Solo: A Star Wars Story on sen sijaan purkankuvia ja Suosikin juliste sille tenavalle, joka alkujaan koko avaruusseikkailusta innostui. Itsenäisessä niin sanotussa antologiaosassa ei ole mikään pakko kerrata eepoksen pakollisia kuviota tai hokea, että voima olkoon sitä tai tätä. Ainakin tällaisesta Star Wars -maallikosta se on vain mukavaa.

Edellinen Star Wars -elokuva The Last Jedi (2017) oli kolmannen trilogian keskimmäinen osa. Jylhä, totinen ja toisteinen seikkailu oli kuin erikoisliikkeen kallis keräilyesine keski-ikäisille faneille.

Elokuva

Solo: A Star Wars Story

★★★★

Ohjaus: Ron Howard.

Pääosissa: Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Joonas Suotamo.

Kesto: 2 h 35 min.

Ikäraja: K12.

Ensi-ilta: 2D: Cine Atlas ke 15.45, 16.30, 19, 19.45, to 15.45, 16.30, 19, 19.45. Plevna ke 13.45, 14.45, 17, 17.45, 20.10, 20.45, to 13.45, 14.45, 17, 17.45, 20.10, 20.45. 3D: Plevna ke 14.15, 17.35, 21, to 14.15, 17.35, 21.