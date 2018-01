Uusi näyttely antaa sanat transsukupuolisuudesta puhumiseen: "Haastatteluissa on menty todella nopeasti hyvin henkilökohtaisiin aiheisiin"

Laura Okkonen Valkeakoski

"Meidän maailma on niin mustavalkoinen. Mäkin elin mustavalkoisessa maailmassa pienenä, vaikka vanhemmat eivät sellaista tuputtaneet.

Nyt mä ymmärrän, että maailmassa on harmaan kaikki sävyt. Sukupuoli on hyvin... liukuva käsite. Maailmaan syntyy muitakin kuin ihan täysiä miehiä ja naisia, ihmisiä joilla on molempia sukupuolielimiä ja erilaiset kromosomit.

Meidän normit tekee tästä maailmasta mustavalkoisen. Mutta nyt me muutetaan se!"

Näin kuvailee tamperelainen Alexia. Hänen ja kymmenen muun transsukupuolisen ihmisen tarinat ovat nousseet Valkeakosken kirjaston seinille.

Sukupuolena ihminen -näyttely tarttuu ajankohtaiseen ja yhteiskunnalliseen aiheeseen, sukupuolen moninaisuuteen. Näyttely on osa samannimistä projektia, jonka tavoitteena on kuvin ja tarinoin kertoa, millaista on olla transsukupuolinen nykypäivän Suomessa.

–Aiheesta puhutaan nykyään enemmän kuin aiemmin. Maailmasta tulee hyvin ahdas, jos määritellään tiukasti, että meitä on pelkästään naisia ja miehiä, ja että tällainen on oikeanlainen nainen tai mies. Ahtaiden määritelmien kanssa kamppailevat kaikki. Haluamme laajentaa näitä käsityksiä keskustelemalla aiheesta vielä lisää, kertoo projektin tuottaja Maiju Ristkari.

Projekti ja näyttely tarjoavat välineitä sukupuolen moninaisuuden käsittelemiseen. Näyttelyn avulla voi pohtia omaa sukupuolta ja se antaa eväitä ymmärtää, miten monenlaisia ihmisiä on.

Todellisten ihmisten tarinat tekevät aiheesta helpommin lähestyttävän.

Helsngistä Ivaloon ja itkusta nauruun

Tuottaja Ristikari ja valokuvaaja Vesa Tyni ovat kiertäneet tarinoiden ja kuvien perässä Suomen läpi aina Helsingistä Ivaloon asti. Kuvauspaikaksi valittiin jokaiselle kuvattavalle oma ja henkilökohtaisesti tärkeä paikka.

Jokainen kuvaus on ollut mieleenpainuva ja erilainen.

–Emme tunteneet kuvattavia aiemmin, eivätkä kuvattavat tunteneet meitä. Haastatteluissa on menty todella nopeasti hyvin henkilökohtaisiin aiheisiin, Vesa Tyni kertoo.

–Koskettavia hetkiä on ollut paljon ja naurettu on älyttömästi.

Sanat sukupuolen moninaisuudesta puhumiseen

Tyni kertoo, että aihe yhteiseen projektiin valikoitui lopulta helposti.

–Meidän mielestämme aiheella ei ole ollut riittävästi julkisuutta.

Henkilökohtaisten tarinoiden kautta aiheeseen voi tutustua helpommin. Lisäksi oikea tieto poistaa turhia ennakkoluuloja ja vääriä käsityksiä.

–Välillä, jos ihminen ei tiedä aiheesta tai pelkää erilaisuutta, hän saattaa puhua sukupuolen moninaisuudesta tiukkaan sävyyn ja kieltää, ettei sellaista ole olemassa. Toivomme, että projektin avulla lisäämme tietoa ja madallamme kynnystä tutustua aiheeseen, Ristkari toteaa.

Viime vuonna projekti sai Setan Asiallisen tiedon omena -palkinnon. Nyt tekeillä on tietokirja sukupuolten moninaisuudesta. Se julkaistaan tämän vuoden syksyllä.

Lisäksi Sukupuolena ihminen -projektia on tänä vuonna hyödynnetty elämänkatsomustiedon ja terveystiedon oppimateriaaleissa. Näyttelyissä on vieraillut useita kouluryhmiä, ja Ristikari kutsuukin valkeakoskelaiset oppilaat opettajineen tutustumaan näyttelyyn.

–Aihe on sellainen, ettei siitä puhumiseen aina löydy sanoja. Näyttelyssä voi herätä kysymyksiä ja pohdittavaa, joista voi luokassa keskustella.

Sukupuolena ihminen -näyttely Valkeakosken kirjastossa 30.1. asti.