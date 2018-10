Uudessa Kummeli-sarjassa puhuttiin "todella oudoista tamperelaisista, joilla on lihapiirakan tilalla hillopiirakka" – Kysyimme Heikki Silvennoiselta, yrittääkö Tampere omia nokialaisten oman herkun

Eetu Lehtinen

–Tamperelaiset on kyllä siis todella outoja, tokaisee Kummeli-legenda Heikki Silvennoisen näyttelemä hahmo Otso Kontio Kummeli esittää: Kontio & Parmas -ohjelman ensimmäisen kauden neljännessä jaksossa. Se lähetettiin Nelosella keskiviikkona.

Kontion kommentti on vastaus muuan grillimyyjän sanoihin. Myyjä kun on puhunut siitä, kuinka tamperelaisilla on kuulemma nykyään sellainen villitys, että he panevat lihapiirakan paikalle hillopiirakan, tunkevat sekaan makkaraa ja mausteita ja syövät sitä sitten "ihan urpona".

Grillimyyjä on toisin sanoen puhunut kuumasta koirasta, tuosta nokialaisten rakastamasta ateriasta, jonka juuret ovat nimenomaan Nokialla – ei Tampereella.

Sekös sitten suretti nokialaisia, jotka tahtovat ymmärrettävästi pitää puoliaan ja suojella oman herkkunsa mainetta.

Keskustelu kuumana

Facebookin Kuuma Koira -keskusteluryhmässä uskottiin, ettei Kummeli esittää: Kontio & Parmas -ohjelman käsikirjoittajalla liene tiedot täysin kohdallaan, jos kuuma koira assosioituu Nokian sijaan Tampereelle.

Päätimme siksi tiedustella asiaa suoraan hevosen suusta eli ohjelmaa käsikirjoittavalta Silvennoiselta.

Heikki Silvennoinen, eivätkö tamperelaiset tiedä, missä kuuma koira on keksitty?

–Eivät.

Ovatko myös nokialaiset Otso Kontion mukaan outoja, jos he syövät kuumia koiria?

–Nokialaiset ovat neroja. Siellä ei ole ratikkaa, ja sieltä tulee kännyköitä ja talvirenkaita.

Oletko itse koskaan maistanut kuumaa koiraa?

–En ole, mutta maistan kyllä, kun tulee eteen.

Kumpi voittaa: kuuma koira vai mustamakkara?

–Ruualla ei leikitä eikä kilpailla. Tärkeintä on, että sitä on tarpeeksi.

Salonen tarjoaa, jos Silvennoiselle sopii

Kansainvälisen Kuumakoirapäivän isä ja Facebookin Kuuma Koira -keskusteluryhmän perustaja Mikko Salonen pitää tapausta hämmentävänä.

–Kyllähän se hämmentää, ettei faktoja ole tutkittu. Fiktiostahan tässä on toki kyse, Salonen sanoo.

Salonen painottaa, että kuuman koiran merkitys on iso paitsi herkun faneille myös koko Nokialle.

–Koiraa tullaan maistamaan kauempaakin. Herkku on kovassa suosiossa edelleen, mutta Kansainvälisen Kuumakoirapäivän lähestyessä sitä myydään eniten. En usko, että koiran suosio on yhtä kova Tampereella kuin Nokialla, Salonen näkee.

Herkuttelija Salonen ei kuitenkaan aio panna Kummeli esittää: Kontio & Parmas -ohjelmaa tämän tapauksen myötä boikottiin.

–Kummeli on aina ollut lähellä sydäntäni. Tätä sarjaa en tosin ole kunnolla ehtinyt seurata, mutta ehtiihän sen katsoa.

Silvennoiselle Salonen tosin vetää eräänlaisen ässän hihastaan.

–Heikille sellaiset terveiset, että Kansainvälisenä Kuumakoirapäivänä maaliskuussa syödäänkin koiruudet yhdessä, jos vain Heikille tämä sopii. Minä tarjoan.

Kummeli esittää: Kontio & Parmas -ohjelman jakso on katseltavissa Ruudussa. Kuumasta koirasta keskustellaan kohdassa 17.50–18.10.