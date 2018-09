Uuden Mielensäpahoittajan on nähnyt jo yli 100 000 katsojaa – elokuva on kolmas vuoden kotimainen ensi-ilta, joka ylittää rajapyykin

Aamulehti

Viikonlopun katsotuimmat

Tampere

1. (5.) Ihmeperhe 2

2. (2.) Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja

3. (1.) BlacKkKlansman

4. (–) The Meg

5. (3.) Mamma Mia! Here We Go Again

6. (4.) Mission: Impossible - Fallout

7. (6.) Hotel Transylvania 3: Monsterit matkalla

8. (–) Rannalla

9. (7.) Lasse-Maijan etsivätoimisto: Ensimmäinen arvoitus

10. (9.) The Equalizer 2

Yhdysvallat

1. (1.) Crazy Rich Asians

2. (2.) The Meg

3. (4.) Mission: Impossible - Fallout

4. (–) Operation Finale

5. (–) Searching

6. (5.) Christopher Robin

7. (7.) Alpha

8. (3.) The Happytime Murders

9. (8.) BlacKkKlansman

10. (6.) Mile 22

Lähde: Finnkino ja IMDB