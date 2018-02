Uuden ajan mentaliteetti löytyykin Virosta – "Suomesta Viroon muuttavat huomaavat nopeasti, että täällä on helpompi hengittää"

Tiina Leinonen Aamulehti, Tallinna

Marjo Näkki on ihastunut. Tallinnalaiset ja varsinkin kaupungin dynaamisuus ovat tehneet vaikutuksen kahdeksan vuoden aikana, kun Näkki on työskennellyt ensin kirjeenvaihtajana ja sitten Suomen suurlähetystön lehdistö- ja kulttuurineuvoksena.

Melkein mitä tahansa voi tapahtua Tallinnassa yhdessä yössä.

Kun Näkki muutti Tallinnaan vuonna 2008, Kalamaja ja Kopli olivat kaupunginosia, joista oli paras pysyä poissa. Näkki kävi niissä vain ratikkaretkillä ystäviensä kanssa hakemassa rappioeksotiikkaa, katsomassa Kalmistuparkin narkkareita.

Tallinnassa oli kuitenkin tekemisen meininki. Eräänä päivänä puisto aidattiin ja tehtiin maansiirtotöitä. Pian puistossa leikkivät lapset, ja Kalamaja on nyt kaupungin trendikkäin alue.

Ajateltava isosti

Samanlainen muutoksen pyörre on käynyt myös ihmisissä. Näkin mielestä suomalaisilla olisi opittavaa virolaisten omaksumasta tavasta luovia eteenpäin.

–Koska ihmisiä on vähän, menestyäkseen on heti ajateltava isosti, mieluiten globaalisti.

Näkki näkee virolaisten mielentilassa Yhdysvalloista tuttua ajattelua. Esimerkiksi start up -kulttuuri on vahva.

–Täällä on paljon self made man -tyyppejä. He mokaavat mutta nousevat taas. Avain on pään sisässä, mutta myös se vaikuttaa, millaiset edellytykset henkinen ilmapiiri suo.

Virossa ilmapiiri antaa mahdollisuuden vaihtaa roolia. Taiteilijasta voi tulla uskottava poliitikko, koska ihmisillä saa olla monta identiteettiä.

–Minusta on makeeta, ettei tarvitse jäädä yhteen muottiin. Voi liikkua rennosti eri aloilla, vaikka samanaikaisesti.

Näkistä siinä olisi yksi keino, jolla Suomikin voisi liikahtaa jämähdyksen tilasta.

–Suomesta Viroon muuttavat huomaavat nopeasti, että täällä on helpompi hengittää.

Kansa muka tyytyväinen

Näkkiä ärsyttää silti, että virolaiset tyytyvät yhä vähempään kuin länsimaisessa yhteiskunnassa kuuluisi. Neuvostoajoilta periytynyt kärsimys kuuluu elämään -mentaliteetti jyrää, mikä jarruttaa kehitystä.

–Maan johto tekee politiikkaansa aivan rauhassa, koska kansa on muka tyytyväinen.

Se ajattelee, ettei parempaa kannata vaatia, koska se olisi heikkouden merkki. Vanhukset ovat hyvä esimerkki.

–Vaikka eläke on 300 euroa kuussa, vanhus tyytyy siihen, koska on vapaa eikä joudu kyyditetyksi. Hei, olemme hengissä -ajattelu on yleistä.

Näkin työ lehdistöneuvoksena päättyy kesällä. Tallinnaan muuttaessaan Näkki toi mukanaan hevosensa.

Yksin Näkin ei tarvitse Viroa myöskään hyvästellä. Hevonen on vaihtunut uuteen, mutta eläin matkustaa emäntänsä kanssa lautalla seuraavaan kotimaahan.

Mikä on lautan suunta, sitä Näkki ei vielä tiedä.